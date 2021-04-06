Духота и антисанитария

На двух этажах, где принимают пациентов, в коридорах «не просто душно, там безвоздушное пространство, — описывает ситуацию Наталья В. в своем обращении в префектуру. — Пациенты там близки к обморокам, а каково персоналу целыми днями работать в этих коридорах? Что будет летом? Уж не говорим о туалетах, в которых нет света и замков в дверях. Дайте хоть кислорода! Или это такой эксперимент: в рамках одной поликлиники посмотреть, насколько вырастет число заразившихся друг от друга в условиях безвоздушного пространства?»