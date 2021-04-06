Уже месяц пациент поликлиники в 9-м микрорайоне, закрытой на капремонт, вынуждены обслуживаться на двух этажах стоматологической поликлиники в 16-м микрорайоне. Конечно, неудобства во время ремонта неизбежны, но, кажется происходящее там переходит границы приемлемого. При этом в департаменте здравоохранения считают, что всё в порядке.
«В одном кабинете принимают два терапевта! Соответственно, заходят два человека — рассказала „Зеленоград.ру“ пациентка. — Пока я была у врача, заходили двое мужчин по очереди. Врачу пациента толком не осмотреть. Лёгкие врач слушала, засовывая стетоскоп мне под одежду. О проблемах при постороннем говорить невозможно. Это как вообще?»
В департаменте здравоохранения «Зеленоград.ру» ответили, что прием двух терапевтов в одном кабинете возможен, но в разное время: с 8:00 до 14:00 принимает врач утренней смены, а с 14:00 до 20:00 — врач вечерней смены. Делаем вывод: одновременный прием — нарушение, это ненормально.
На двух этажах, где принимают пациентов, в коридорах «не просто душно, там безвоздушное пространство, — описывает ситуацию Наталья В. в своем обращении в префектуру. — Пациенты там близки к обморокам, а каково персоналу целыми днями работать в этих коридорах? Что будет летом? Уж не говорим о туалетах, в которых нет света и замков в дверях. Дайте хоть кислорода! Или это такой эксперимент: в рамках одной поликлиники посмотреть, насколько вырастет число заразившихся друг от друга в условиях безвоздушного пространства?»
«Внизу „человейник“ и толкучка, — рассказала „Зеленоград.ру“ жительница 9-го микрорайона. — Сотрудники поликлиники еле шевелятся. Присесть, чтобы надеть бахилы, некуда — три лавочки и четыре пуфика заняты. Три лифта, к ним очереди. Огромная скученность народа. Пациенты стоматологии и поликлиники на первом этаже никак не разведены, раздевалка одна. Почему нельзя было перевести поликлинику в 9-м в поликлинику в 20-й микрорайон? — там бы хватило места».
Пациенты стоматологии тоже мучаются. «При входе у терминала „китайская стена“, лифты ходят редко, народ набивается как селёдка в бочку, некоторые — сняв маски. О какой дистанции можно говорить?» — пишет в префектуру Татьяна К.
В Депздраве считают, что всё нормально. «В коридорах 7 и 8 этажей расставлено достаточное количество мест для сидения с целью соблюдения социальной дистанции. Регулярно проводится проветривание и санитарная обработка помещений в соответствии с установленным графиком. В случае возникновения очередей медицинский персонал предпринимает все возможные меры для разведения потоков пациентов. При необходимости прием пациентов ведет заведующий терапевтическим отделением. Часть вопросов решается на сестринских постах». Также в ответе отмечается, что «потоки пациентов не пересекаются», а пациентов с симптомами ОРВИ принимают на первом этаже в кабинете 110 — для них организован отдельный вход.
Поликлинику в корпусе 911 будут ремонтировать еще примерно год.
Если возможно перенести посещение в поликлинику, не ходите туда. Но если попали и увидели неприемлемую обстановку, не терпите — сообщайте о проблеме. Это можно сделать:
- на сайт префектуры question.zelao.ru
- в зеленоградскую дирекцию департамента по телефону 8-499-734-11-91
- на горячую линию горбольницы 8-925-483-23-21 или главврачу 8-499-735-64-29
- В единую справочную мэрии 8-495-777-77-77
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