Взрослая поликлиника в корпусе 911 закроется на ремонт 9 марта. Пациенты в основном будут ездить в поликлинику в 16 микрорайоне, частично — во 2, 14 и 20 микрорайоны. В Москве в таких случаях меняют автобусные маршруты, чтобы людям было удобнее добираться. Выяснили, что предлагают в Зеленограде (если коротко, ничего).
Основной врачебный прием, терапевты, клинико-диагностическое отделение, процедурный и прививочный кабинеты, ПЦР-диагностика, прием анализов и другие отделения во время ремонта будут работать в стоматологической поликлинике в корпусе 1638. Рентген, флюорографию и маммографию будут делать в поликлиниках во 2, 14 и 20-м микрорайонах (корпуса 225/1, 1460 и 2042). Смотровой кабинет переедет в корпус 2042. А женщинам, обслуживавшимся в консультации в 9-м микрорайоне, надо будет ездить в 7-й на Каштановую аллею.
Да, в Москве на время капремонта поликлиник часто меняют маршруты автобусов ради комфорта пассажиров, которые вынуждены ездить в другие районы. Например, недавно закрылась на ремонт детская поликлиника № 98 в Чертаново. Детей возят в филиал в Бирюлево. На время ремонта автобус 828 изменил схему движения и делает остановку возле поликлиники. А летом, когда на капремонт закрылись 25 московских поликлиник, «Мосгортранс» запустил десять новых маршрутов и изменил схему движения четырех.
Организация новых маршрутов и изменение существующих маршрутов в связи с закрытием поликлиники на капремонт не планируется, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре со ссылкой на зеленоградский автокомбинат.
До корпуса 1638 (остановка «Стоматологическая поликлиника» можно добраться на автобусах 15 и 25, говорят в префектуре. Оба идут в «новый» город от Северной через Панфиловский проспект. Интервал движения 15-го — 12-20 минут, 25-го — 30-35 минут. Но жителям 8 и 9 микрорайонов, живущим возле Солнечной аллеи, такой маршрут неудобен. Им придется ехать на автобусе 19 до остановки «Корпус 1538», а потом идти 450 метров до поликлиники в 16-м. Или ехать на 32-м — но только от остановки «Поликлиника №105». 19-й ходит раз в 5-10 минут, 32-й — раз в 12-15 минут.
В 20 микрорайон, по мнению комбината, будет удобно добираться автобусами 32 и тем же 25-м. 32-й действительно останавливается возле поликлиники, а 25-й вообще в сторону Георгиевского проспекта не идет. Если только с пересадкой или идти пешком через весь 20-й микрорайон. В поликлинику в 14-м — на автобусах 1 и 19. Отметим — ни тот, ни другой не останавливаются на ближайшей к поликлинике в корпусе 1460 остановке «Дежурная аптека». Придется пройти около 400 метров от «Школы искусств», где останавливаются 1-й и 19-й.
В поликлинику во 2-м микрорайоне (ближайшая остановка «Кинотеатр «Электрон»), пишет комбинат, можно добираться автобусами 1, 10, 12, 29, 400. Почему-то учитывается только путь по Панфиловскому проспекту, что совсем неудобно жителям 8 и 9 микрорайонов, живущим возле Солнечной аллеи. Им проще сесть на автобусы 3,9, 11, 32 и доехать до «Электрона» по Центральному проспекту.
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