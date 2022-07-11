«Для пациентов ничего не изменится»

«Фактически для пациентов ничего не изменится, — жизнерадостно объясняет депздрав, — врачи продолжат работу в полном объеме, но на другой территории. Чиновники уверяют, что «жители будут обеспечены доступной медицинской помощью в других поликлиниках с сохранением транспортной доступности».

Кого переведут пациентов закрывающихся поликлиник, в департаменте не уточнили, — вероятно, это пока в стадии обсуждения. Вариантов немного: полноценные поликлиники будут работать только на Каштановой аллее (возле больницы) и в корпусе 2044. Есть еще стоматологическая поликлиника в 16-м микрорайоне, но там могут выделить только часть помещений — туда в основном и отправили полтора года назад пациентов из поликлиники в 9-м микрорайоне. Есть еще стоматологическая поликлиника на Каштановой аллее, но туда частично отправили маленьких пациентов из закрытой на ремонт детской поликлиники.

Что подразумевают чиновники под сохранением транспортной доступности, непонятно. Для пациентов меняется по крайней мере время в пути до поликлиники — придется же не идти в свою, а ехать. Кому-то и на другой конец города. Плюс неизбежные проблемы с записью, поскольку количество кабинетов для приема пациентов, естественно, с закрытием двух поликлиник изрядно сократится — две поликлиники будут обслуживать количество людей, которых до того обслуживали пять.

Впрочем, у организаторов московского здравоохранения вообще странные представления о транспортной доступности. Например, зеленоградским пациентам врача-гематолога приходится ехать на прием в Москву два часа в одну сторону, а онкологическим пациентам и того больше — в больницу, расположенную в Московской области, куда добираться общественным транспортом ещё сложней. Для многих это делает медпомощь недоступной. Но чиновники заявляют, что пациентам так только лучше и компенсировать свои реформы организацией удобного и быстрого транспорта не собираются.