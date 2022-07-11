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Из пяти взрослых поликлиник в Зеленограде останутся две. Остальные будут закрыты на капремонт. Департамент здравоохранения нарушил обещание проводить ремонт последовательно 11.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Капремонт поликлиники в 9-м микрорайоне затягивается почти на год, но откладывать из-за этого планы по закрытию на ремонт поликлиник во 2-м и 14-м микрорайонах не стали. Их собираются закрыть уже в июле. Таким образом из пяти «взрослых» поликлиник в городе останутся только две. Раньше департамент здравоохранения обещал, что поликлиники будут закрывать последовательно. Неизменными остаются только слова чиновников, что для пациентов «фактически ничего не изменится».

Как департамент обманул пациентов

О будущем закрытии поликлиник в корпусах 225 и 1460 стало известно месяц назад. Тогда в департаменте здравоохранения уверяли, что это произойдет только после открытия реконструируемой поликлиники в корпусе 911. Об этом представитель департамента написал в комментариях к публикации «Зеленоград.ру».

Но теперь планы поменялись — ремонтные работы в этих двух поликлиниках начнутся уже в июле 2022 года, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе департамента здравоохранения.

При этом сроки ремонта поликлиники в корпусе 911 всё время переносятся. Сначала официально говорили, что он закончится через год, то есть в марте 2022-го. Затем — в первом полугодии 2022-го. Нынешней весной речь шла уже о третьем квартале или об осени. Сейчас сроки открытия поликлиники обозначены «до конца года».

«Для пациентов ничего не изменится»

«Фактически для пациентов ничего не изменится, — жизнерадостно объясняет депздрав, — врачи продолжат работу в полном объеме, но на другой территории. Чиновники уверяют, что «жители будут обеспечены доступной медицинской помощью в других поликлиниках с сохранением транспортной доступности».

Кого переведут пациентов закрывающихся поликлиник, в департаменте не уточнили, — вероятно, это пока в стадии обсуждения. Вариантов немного: полноценные поликлиники будут работать только на Каштановой аллее (возле больницы) и в корпусе 2044. Есть еще стоматологическая поликлиника в 16-м микрорайоне, но там могут выделить только часть помещений — туда в основном и отправили полтора года назад пациентов из поликлиники в 9-м микрорайоне. Есть еще стоматологическая поликлиника на Каштановой аллее, но туда частично отправили маленьких пациентов из закрытой на ремонт детской поликлиники.

Что подразумевают чиновники под сохранением транспортной доступности, непонятно. Для пациентов меняется по крайней мере время в пути до поликлиники — придется же не идти в свою, а ехать. Кому-то и на другой конец города. Плюс неизбежные проблемы с записью, поскольку количество кабинетов для приема пациентов, естественно, с закрытием двух поликлиник изрядно сократится — две поликлиники будут обслуживать количество людей, которых до того обслуживали пять.

Впрочем, у организаторов московского здравоохранения вообще странные представления о транспортной доступности. Например, зеленоградским пациентам врача-гематолога приходится ехать на прием в Москву два часа в одну сторону, а онкологическим пациентам и того больше — в больницу, расположенную в Московской области, куда добираться общественным транспортом ещё сложней. Для многих это делает медпомощь недоступной. Но чиновники заявляют, что пациентам так только лучше и компенсировать свои реформы организацией удобного и быстрого транспорта не собираются.

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Метки:
медицина, микрорайон 14, поликлиника, микрорайон 2
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 19:52
Все равно в этих поликлиниках не лечат, а калечат людей. Испытала это на себе. С 1 июня у меня открыли полис дмс на работе, хожу в Детство и радуюсь, что есть такая возможность именно лечение получать, а не подобие оного в поликлинике.
Ольга Каплина
Вчера, 19:54
Видимо хотят избавиться от выживших в схватке с ковидом.
Ваня Тюкин
Вчера, 20:02
Сволочи. К врачам невозможно записаться за 2-3 недели. На анализы записи нет совсем.
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