Поликлиника в корпусе 225 — филиал №3 зеленоградской больницы — появилась на карте капитального ремонта московских поликлиник до 2023 года. Капремонт подразумевает полное закрытие здания. В той же программе с теми же сроками — поликлиника в корпусе 1460. Это значит, что эти поликлиники могут закрыться уже в этом году — капремонт идет минимум год, пациентов переводят в другие поликлиники. В нашем случае тысячи пациентов с большой вероятностью поедут в 7-й, 16-й и 20-й микрорайоны.
Ремонт проводят в рамках программы московского стандарта поликлиник. В прошлом году стало известно о планах отремонтировать до конца 2023 года поликлинику в 14-м микрорайоне — самую крупную в «новом» городе. Уже тогда был готов проект капремонта. Сейчас на карте программы появилась и поликлиника во 2-м микрорайоне. Она обслуживает жителей 1, 2, части 3-го, 4, 12 микрорайонов и домов на Березовой аллее. Кроме того, в этой поликлинике находится онкологическое отделение для жителей всего Зеленограда (Центр амбулаторной онкологической помощи) с дневным стационаром.
Поликлиника в 14-м микрорайоне (поликлиническое отделение №4) обслуживает 56 тысяч человек — это жители 14, 15, 18, 19 микрорайонов и частного сектора района Крюково.
Программа обновления поликлиник подразумевает капремонт зданий с заменой инженерных коммуникаций, новые фасады, перепланировку, поставку нового медицинского оборудования, которое потом предстоит ещё наладить и запустить. Почти полтора года капитально ремонтируется взрослая поликлиника в 9-м микрорайоне, на полтора года закрылась детская поликлиника в 8-м микрорайоне. Исходя из этих сроков, поликлиники во 2-м и 14-м микрорайонах надо закрывать уже сейчас, чтобы успеть открыть до конца 2023-го.
На время ремонта пациентов перенаправляют в другие поликлиники. Например, прикрепленные к поликлинике в корпусе 911 ездят в стоматологическую поликлинику в 16-й микрорайон, на исследования в поликлиники во 2, 14 и 20-м микрорайоны, а также в женскую консультацию на Каштановую аллею. После закрытия на ремонт поликлиник в корпусах 225 и 1460 для обслуживания пациентов останутся поликлиники в корпусе 2042, на Каштановой аллее и помещения в стоматологической поликлинике в корпусе 1638. Откроется ли после ремонта к тому времени поликлиника в корпусе 911, пока неизвестно.