На время ремонта пациентов перенаправляют в другие поликлиники. Например, прикрепленные к поликлинике в корпусе 911 ездят в стоматологическую поликлинику в 16-й микрорайон, на исследования в поликлиники во 2, 14 и 20-м микрорайоны, а также в женскую консультацию на Каштановую аллею. После закрытия на ремонт поликлиник в корпусах 225 и 1460 для обслуживания пациентов останутся поликлиники в корпусе 2042, на Каштановой аллее и помещения в стоматологической поликлинике в корпусе 1638. Откроется ли после ремонта к тому времени поликлиника в корпусе 911, пока неизвестно.