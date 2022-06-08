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Поликлиники во 2-м и 14-м микрорайонах закроют только после завершения ремонта поликлиники в 9-м 08.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Закрыть на капитальный ремонт две взрослые зеленоградские поликлиники — в корпусах 225 и 1460 — планируют до конца сентября. Но не раньше открытия обновленной поликлинике в корпусе 911. Пациентов поликлиники во втором микрорайоне планируют перевести как раз в отремонтированное здание в девятом микрорайоне. Пациентов поликлиники в четырнадцатом будут обслуживать в стоматологической поликлинике в корпусе 1638.

Об этом в комментариях к публикации «Зеленоград.ру» написал представитель департамента здравоохранения. Отметив, что медицинская помощь будет оказываться всем пациентам в полном объеме. Вероятно, речь идет только о приеме пациентов врачами-терапевтами и специалистами в других поликлиниках на время капремонта. Потому что на исследования или к части специалистов могут отправить в другие медучреждения. Сейчас прикрепленные к ремонтирующейся поликлинике в корпусе 911 ездят не только в стоматологическую поликлинику в 16-м микрорайоне, но и в поликлиники во 2-й, 14-й и 20-й микрорайонах. А в женскую консультацию — на Каштановую аллею. До закрытия поликлиник департамент должен определить четкую маршрутизацию: где, кто, когда будет принимать пациентов.

Накануне стало известно о включении в программу капитального ремонта взрослой поликлиники, расположенной во 2-м микрорайоне. О грядущем капремонте поликлиники в 14-м было известно и раньше, но с неопределенными сроками её закрытия. Капремонт будет длиться не меньше полутора лет.

Не закрывать полностью поликлиники нельзя — программа подразумевает перестройку фасадов, перепланировку, замену инженерных коммуникаций. А также поставку нового медицинского оборудования, которое еще предстоит наладить и запустить.

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Поликлинику в девятом микрорайоне закрыли на капремонт в марте прошлого года и обещают открыть к осени — итого полтора года. Весной готовность здания оценивалась в 60%.

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Метки:
микрорайон 14, поликлиника, микрорайон 2
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