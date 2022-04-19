Что ещё важно знать

Прикрепляться к другим филиалам не нужно, запись к врачам онлайн по-прежнему работает, сообщает поликлиника №105. Просто надо внимательно смотреть на адрес здания и кабинет врача при записи.

По данным мэрии, капитальный ремонт главного корпуса детской поликлиники №105 должен завершиться до конца 2023 года. Это обновление здания снаружи и внутри, замена медицинского оборудования.

Год назад на капремонт закрыли взрослую поликлинику в 9-м микрорайоне. Врачей и пациентов перевели на два этажа стоматологической поликлиники в 16-м микрорайоне. Ремонт в ней планируют завершить до конца сентября. Еще одну — в 14-м микрорайоне — планируют отремонтировать до 2023 года, а значит, она тоже может скоро закрыться. Куда отселят врачей и пациентов, пока неизвестно.