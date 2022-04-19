Капитальный ремонт детской поликлиники в 8-м микрорайоне начинается с понедельника 25 апреля. Он продлится не менее полутора лет. Поликлиника обслуживает детей и подростков, живущих в 8-м, 9-м, 10-м, части 11-го микрорайона, 23-м микрорайоне, в Малино. Рассказываем, куда переедут их врачи.
- 1 этаж. Будет принимать дежурный врач (кабинет 116), здесь же взятие и прием анализов (103), оформление больничных (104)
- 2 этаж. Участковые врачи. А также вакцинация (202), нефролог (216), выдача справок и направлений (217).
Как доехать: Ближайшие автобусные остановки — «Кинотеатр «Электрон» на Центральном проспекте или «Березовая аллея» на Панфиловском проспекте. Дальше надо пройти немного пешком. Если от «Электрона», то удобнее всего обойти слева магазин «Атак» и пройти вглубь 2-го микрорайона. Если от «Березовой аллеи», то надо идти по улице Летчика Полагушина. До «Электрона» из «нового» города можно доехать на автобусах №1, 32, 32К. До «Березовой аллеи» — на автобусах №1, 15.
- 1 этаж. Взятие и прием анализов (кабинет 122)
- 3 этаж. Физиотерапевт (310), отоларинголог (312), травматолог-ортопед (317), УЗИ (325).
Как доехать: Она находится рядом с остановкой «Спортивная школа» на Московском проспекте. Также удобно идти пешком от остановок на улице Юности «Студенческая» или «Ведогонь-театр» — по лесной дорожке. Из «нового» города до этих остановок идет автобус №19.
- 2 этаж. Массаж (212), взятие и прием анализов (220)
- 3 этаж. Взятие и прием анализов (306)
- 4 этаж. Рентген (405), отоларинголог (414)
Как доехать: Она расположена возле остановки «Детская поликлиника» на улице Каменка. Из «старого» города туда идет автобус №19.
- 1 этаж. Уролог-андролог (102)
- 2 этаж. Невролог (204, 205, 214), эндокринолог (214), акушер-гинеколог (215), кардиолог (208), аллерголог (208). А также УЗИ (207) и функциональная диагностика (каб. 210)
- 3 этаж. Офтальмолог (308).
Как доехать: Здание находится возле остановки «Поликлиника» на Сосновой аллее (из «нового» города туда идет автобус №1). Также рядом остановка «Горбольница» (автобус №19).
Прикрепляться к другим филиалам не нужно, запись к врачам онлайн по-прежнему работает, сообщает поликлиника №105. Просто надо внимательно смотреть на адрес здания и кабинет врача при записи.
По данным мэрии, капитальный ремонт главного корпуса детской поликлиники №105 должен завершиться до конца 2023 года. Это обновление здания снаружи и внутри, замена медицинского оборудования.
Год назад на капремонт закрыли взрослую поликлинику в 9-м микрорайоне. Врачей и пациентов перевели на два этажа стоматологической поликлиники в 16-м микрорайоне. Ремонт в ней планируют завершить до конца сентября. Еще одну — в 14-м микрорайоне — планируют отремонтировать до 2023 года, а значит, она тоже может скоро закрыться. Куда отселят врачей и пациентов, пока неизвестно.