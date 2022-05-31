Онкологических больных из Зеленограда отправили в Красногорский район — три часа в пути

Профильные медицинские клиники и исследовательские центры существовали и раньше, до оптимизации и модернизации московской системы здравоохранения. Но не были административно связаны с поликлиниками, где принимали районные онкологи. В 2020 году Зеленоград (вместе с еще двумя московскими округами — Северным и Северо-Западным) «привязали» к онкологической больнице №62. Процесс прикрепления начался постепенно, когда 62-больнице приказом департамента здравоохранения поменяли статус с автономного учреждения на бюджетное. Сделано это было по инициативе тогдашнего руководителя департамента Печатникова «для совершенствования и оптимизации деятельности больницы».

В Зеленограде первичное онкологическое отделение находилось (и находится сейчас) в поликлинике во втором микрорайоне. Вхождение его в структуру 62-й больницы для пациентов официально означало «доступность полного медицинского сопровождения на всех этапах диагностики, лечения и дальнейшего наблюдения». Отделение стало называться Центром амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) МГОБ № 62.

На практике это выглядит так. Человек приходит первый раз к онкологу (для этого нужно направление от терапевта). Его направляют на анализы, исследования и биопсию (забор биоматериала для исследования, выявляющего злокачественное образование). Обычные анализы делают в поликлинике, УЗИ и МРТ, как правило, в зеленоградской больнице, а, например, на сканирование костей скелета отправляют в больницу на Каширке (НМИЦ онкологии имени Блохина). Причем там зачем-то придется пройти через прием дежурного онколога (большие очереди) и только после этого идти на исследование. Потом надо снова съездить туда и забрать результаты. Биопсию можно сделать в Зеленограде — в коммерческом медцентре. Но для бесплатного лечения пациенту все равно придется ехать в больницу №62 и сдавать гистологические препараты на пересмотр. Потом надо их оттуда забрать. Всё это без вариантов — надо лично ехать и забирать.

Больница №62 находится в поселке Истра Красногорского района Московской области. Ближайшее станция метро — «Тушинская». От неё до больницы идёт коммерческий автобус, в пути — час. Также можно добраться на маршрутках от метро «Строгино» и «Крылатская». Рейсовые городские автобусы к больнице не ходят. Причем мэрия сама признавала, что поездка до больницы только от «Тушинской» с учетом пробок занимает около полутора-двух часов и «такая долгая дорога причиняет пациентам, переживающим борьбу с серьезным заболеванием, много трудностей». В итоге от Зеленограда общественным транспортом добираться не менее трех часов при любом выборе маршрута — хоть на 400-м «экспрессе» до метро «Ховрино», хоть на 400T до «Тушинской» (с учетом пробок и интервала движения маршрута). хоть от «Строгино» и «Крылатского». Коммерческие маршрутки от метро ходят с интервалами 20-40 минут.

Зеленоградского пациента с подтвержденной биопсией злокачественной опухолью направляют к хирургу-онкологу в ту же 62-ю. Принимают там только по живой очереди, записи на конкретное время нет. Сидеть в ней можно 2-3 часа, особенно при первичном приеме. Врачи могут быть в это время на операции, совещании и так далее. Почему именно так организован прием онкологических больных, неизвестно. Операции делают в больнице. Химиотерапию проходят или там, или в Зеленограде. Схему «химии» (конкретные препараты, длительность их введения) опять же составляет врач в больнице, хотя это стандартные протоколы, расчеты, которые, вероятно, может сделать и химиотерапевт в ЦАОП, то есть в поликлинике. Дальнейшие консультации по лечению — опять же в 62-й больнице.

Почему Зеленоград присоединили именно к 62-й, а не к другим онкологическим клиникам, нам неизвестно. Намного ближе, возле метро «Динамо», находится старейший профильный институт имени Герцена. Есть та же известная Каширка (прямо рядом с метро). Есть онкологическая клиника ГКБ №40 (Коммунарка) возле метро «ВДНХ» (можно дойти пешком или доехать за 15 минут). Наверное, медицинские возможности 62-й больницы высоки, и доступ к ним — благо для пациентов. Но ездить туда онкологическим больным из Зеленограда, мягко говоря, тяжело. Возможно, конкретные чиновники, принявшее такое решение, не обратили внимания на общественный транспорт (может, считают, что все онкобольные на собственных машинах или могут поездить на такси — 2,5-3 тысячи рублей туда-обратно). Возможно, обратили, но без учета реального времени поездки — с всеми её переходами, пересадками, ожиданиями, подъемами и спусками. Возможно, Зеленоград вообще учли по остаточному принципу, вместе с находящимися в другими округами на севера-западе Москвы.