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Все взрослые поликлиники Зеленограда вошли в состав горбольницы. Что изменится в результате объединения? 11.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Единым стационарно-амбулаторным комплексом с февраля стали городская клиническая больница имени Кончаловского с поликлиническим отделением, взрослая поликлиника №201 и все три её филиала. Объединение должно сделать медпомощь эффективнее и «привести к максимальному балансу между службами амбулаторной и стационарной помощи в Зеленограде», утверждают в горбольнице. Рассказываем, что изменится в результате объединения.

В составе горбольницы теперь пять поликлинических отделений:

  • Поликлиническое отделение №1 (Каштановая аллея, дом 2, строение 7, бывшая поликлиника 65)
  • Поликлиническое отделение №2 (корпус 2042)
  • Поликлиническое отделение №3 (корпус 225, бывшая поликлиника 152)
  • Поликлиническое отделение №4 (корпус 1460, бывшая поликлиника 230)
  • Поликлиническое отделение №5 (корпус 911, бывшая поликлиника 201)

Все взрослые поликлиники продолжают работу в привычном для жителей режиме, подчеркивают в горбольнице. Все их службы, отделения и кабинеты будут сохранены, а медработники в полном составе — более 800 человек — вольются в коллектив горбльницы.

Пациентам не нужно заново прикрепляться к стационарно-амбулаторному комплексу, и в дальнейшем прикрепление будет проходить как и раньше — в поликлиниках, с паспортом и полисом. Запись к врачам по-прежнему доступна через систему ЕМИАС, mos.ru, инфоматы, на медицинских постах или стойках информации.

Объединение должно максимально упростить маршруты медпомощи для пациентов, включающие амбулаторную и стационарную помощь — обращения к участковому, госпитализацию, дальнейшее лечение и наблюдения пациентов после выписки из больницы. Преемственность в процессе ведения пациентов усилится благодаря единой информационной системе клинической больницы и её поликлиник.

«Самое важное, будет упразднено межведомственное разделение между больницей и ее филиалами. Никаких „своих“ и „чужих“. Иными словами, житель Зеленограда сможет получить направление к специалисту любого уровня, записаться на диагностику в любое поликлиническое отделение и, при необходимости, получить направление на госпитализацию» , — пояснил главный врач горбольницы Олег Гриднев. Немаловажной он считает возможность получить второе экспертное мнение при диагностике и лечении.

Уже создан план переоснащения и модернизации поликлиник, учитывая их состояние на текущий момент, как утверждают в горбольнице. Будет усилена работа консультативно-диагностического отделения, где ведут прием заведующие профильными отделениями больницы и врачи высшей категории. В будущем планируется создать Центр компетенции, госпитализации и стационарозамещающей помощи с отделением реабилитации и восстановительного лечения.

Отрабатываются общие алгоритмы работы с медицинской документацией. Врачи поликлинического звена получат больше возможностей для повышения квалификации, которые уже есть у специалистов стационара: это программы обучения и развития профессиональных компетенций, действующие в горбольнице, поскольку она является клинической базой ряда кафедр Сеченовского университета.

«Уверены, что преимущества станут заметными достаточно быстро» , — добавляет Гриднев в фейсбуке. По его словам, планы предстоящего развития грандиозны, но говорить о них пока преждевременно.

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Метки:
медицина, поликлиника, гриднев олег, Городская поликлиника № 201 (корпус 2042), Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского, Городская поликлиника № 201 (корпус 911), Городская поликлиника № 201 (корпус 225), Поликлиническое отделение горбольницы №3, Городская поликлиника № 201 с льготной аптекой (корпус 1460)
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Обсуждение
Елена Премудрая
1 час назад
Поживем, увидим. На словах все замечательно.
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Все взрослые поликлиники Зеленограда вошли в состав горбольницы. Что изменится в результате объединения? Новости
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