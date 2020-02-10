Персональные электронные медицинские карты (ЭМК) открыты для всех москвичей на портале mos.ru — за первые две недели после их появления заявки на доступ к ЭМК подали 100 тысяч москвичей. Пока доступ есть только с настольных компьютеров, а мобильную версию обещают сделать через год-полтора. Карты содержат информацию о визитах к врачам поликлиник с 2017-го и результаты ряда обследований с 2019 года, а теперь в них фиксируются данные обо всех медицинских услугах и исследованиях. Оформление доступа к электронной медкарте — отдельная процедура, редакция «Зеленоград.ру» проверила её на себе и посмотрела, что внутри.
Оформление доступа к личной электронной медкарте оформляется на mos.ru — эта процедура занимает до пяти дней, если обойдётся без осложнений. У корреспондента «Зеленоград.ру» от момента подачи заявки до получения доступа прошли сутки.
Право на защищенный доступ к личной карте имеют жители Москвы старше 15 лет, имеющие московский полис ОМС (проверить наличие полиса в московском реестре можно на специальной странице).
Для подачи заявления требуется ввести в анкету личные данные: фамилию, имя, отчество, год рождения, номер полиса и паспорта, номер мобильного телефона, а также приложить свою цветную фотографию с развернутым паспортом в руках, чтобы можно было идентифицировать человека. Это нужно даже пользователям c «полной» записью, которая должна открывать доступ ко всем услугам mos.ru, в том числе юридически значимым.
Зачем понадобились такие сложности? «Информация о здоровье относится к наиболее чувствительным личным данным, — отвечает в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин. — На практике многие люди доверяют родственникам и друзьям свой логин и пароль от mos.ru, но это не значит, что подобное доверие автоматически распространяется и на данные медицинской карты. Специалисты в ручном режиме рассматривают каждое заявление на соответствие требованиям, в том числе сверяют „селфи“ заявителя с фото в паспорте, чтобы убедиться, что он сам просит предоставить доступ к своим медицинским данным».
В ближайшее время появится и более простой вариант действий, обещает мэр — отправить заявление без «фотосессии» с паспортом смогут те, кто имеет «полный» доступ к личному кабинету: кто ранее лично приходил в МФЦ и подтвердил свою учетную запись на mos.ru или же заходит в «личный кабинет» с помощью подтвержденной учетной записи портала gosuslugi.ru. На конец января эти варианты не работают.
Чтобы получить доступ к электронной медкарте своего ребёнка младше 15 лет, родителям для начала нужно ввести данные о ребёнке в личном кабинете на mos.ru и пройти процедуру проверки родительских прав. Если свидетельство о рождении выдано в Москве или (после 01.10.2018 года) в субъекте Российской Федерации — проверка произойдёт автоматически. Во всех других случаях за подтверждением статуса родителей необходимо обращаться в МФЦ с оригиналами документов (удостоверением личности, свидетельством о рождении или его аналогом).
Доступ к ЭМК ребёнка может получить каждый из родителей. Однако подать онлайн-заявку на доступ к ЭМК не могут представители родителей, законные представители недееспособных лиц, опекуны и попечители детей младше 15 лет.
В центрах «Мои документы» готовы оказать помощь в заполнении заявки на доступ к электронной медкарте. Жители, у которых нет возможности воспользоваться домашним компьютером, могут оформить о получить доступ к карте онлайн в любом МФЦ, в зоне электронных услуг, а также проконсультироваться по всем вопросам у сотрудников МФЦ.
Уже сегодня каждая электронная медкарта должна содержать протоколы осмотра врачей в поликлиниках с 2017 года — информацию о жалобах пациента, истории заболеваний, результатах осмотров и назначенном лечении. За 2019 год внесены и более полные данные: результаты лабораторных исследований (анализов), радиологических исследований (КТ, МРТ, маммографии, флюорографии), выписные эпикризы стационарных отделений. Некоторые виды исследований будут доступны и за более ранние периоды.
За первые две недели после появления электронным медкарт заявки на доступ к ним подали 100 тысяч москвичей, из них 65 тысяч получили доступ к картам, сообщает столичная мэрия.
Москвичам важна осведомлённость, они «хотят быть участниками процесса и вместе с врачами обсуждать ход лечения и назначения», подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Большинство документации в поликлиниках уже хранится в цифровом виде: сотни миллионов протоколов осмотра врачей, льготных рецептов, результатов анализов, выписных эпикризов из стационаров. В столичном правительстве посчитали, что этой информации вполне достаточно, чтобы открыть электронные медкарты пациентам. «В Москве создано более 10,1 млн электронных медкарт, то есть новой услугой может воспользоваться абсолютное большинство жителей города», — заявил Собянин.
Все записи в ЭМК можно скачать в формате PDF. Но это будет просто текст — никаких штампов поликлиник или больницы на документах нет.
Одновременно пользоваться цифровыми картами будут и врачи. ЭМК теперь будет заводиться автоматически при первом посещении поликлиники. Предполагается, что на заполнение их у врачей будет уходить гораздо меньше времени, чем на рукописный аналог — «Сэкономленное время врачи могут посвятить пациентам». Такую карту невозможно потерять, она доступна всегда и везде — например, её можно показать врачам при обращении в частную клинику или в поликлинику в другом городе. Медики «скорой помощи» или врачи стационара смогут посмотреть там всю историю болезни пациента, хронические заболевания, аллергический статус и другие важные показатели. Можно будет избавиться от дублирующих анализов и исследований, при этом не нося с собой их физические копии.
Электронные медкарты запустили пока в тестовом режиме. Функционал будет расширяться.
Уже в этом году москвичи смогут начать вести в электронной медкарте «дневник здоровья» — самостоятельно вносить данные о своём уровне сахара в крови, давлении, пульсе, физической активности. Будут открыты и другие разделы: выданные направления и записи на прием, выписанные рецепты на лекарства, карты вызова скорой помощи, прививочные карты детей до 15 лет, информация об оказанных медицинских услугах и их стоимости, сведения о диспансеризации, заполнение анкет с анамнезом жизни и семейным анамнезом. Пациенты получат возможность самостоятельно вносить данные в карту информацию о результатах визитов к врачам частных клиник.
Более того, в будущем на карту будут автоматически передавать свои показатели различные гаджеты для мониторинга состояния здоровья. Разработчики собираются связаться со всеми их производителями и обеспечить автоматическую загрузку в ЭМК результатов работы датчиков. Это дело не быстрое, но, по словам Раковой, через несколько лет идею постараются реализовать.
Применив искусственный интеллект, электронную медкарту можно сделать инструментом профилактики и ранней диагностики заболеваний, отмечает в своём блоге Собянин. Она станет своего рода «тревожной кнопкой» для пациентов и врачей, которая будет подавать сигнал, если результаты исследования, внесенные в карту, укажут на риск возникновения серьезного заболевания или обострения имеющейся «хроники».
Для защиты персональной информации доступ к электронной медкарте организован с двухэтапной авторизацией, как в банковских системах. При каждой попытке доступа к ЭМК пользователь должен быть ввести одноразовый пароль, который придёт ему в смс.
Просматривать данные ЭМК кроме пациентов могут только в медучреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы и подключенных к ЕМИАС, утверждают в мэрии.
В столичных поликлиниках уже несколько лет хранят всю информацию о пациентах в электронном виде, сейчас к ней просто организовали доступ для самих пациентов. На самом деле, все бумажные документы, которые существуют до сих пор — только распечатки из масштабной компьютерной базы данных. При этом, даже если оформить электронную медицинскую карту, бумажный вариант карты останется. В случае технического сбоя всю информацию по-прежнему выдадут в поликлинике.
Желающие и дальше получать о своём здоровье в традиционном виде могут просто не подавать заявку на онлайн-доступ к карте. «А для пациентов, которые категорически против «цифры», мы проработаем дополнительную опцию: возможность написать заявление об отказе от доступа к ЭМК, — сообщил Собянин. Тогда работать с электронной картой будут только врачи, выдавая пациентам на руки результаты анализов и рекомендации на бумаге. Изменить своё решение можно будет в любой момент, подав заявление на подключение к электронной карте.
В Подмосковье на электронные медкарты собираются перевести все взрослые поликлиники до конца 2020 года, для этого закуплено около 13 тысяч компьютеров. За прошлые годы компьютерами уже оснастили все детские поликлиники и женские консультации.
С цветной фотографией с развернутым паспортом в руках вообще неудобно сделано. Нормальный человек делает сэлфи с паспортом, но тогда буквы на фото задом наперед. Так что с фото придется помучится. Неужели нельзя отдельно сделать фото себя и фото паспорта? Опять же все из личного кабинета пишется, все проверено сто раз.
В общем писал писал, загружал это фото, а потом кликнул кнопку далее и появилась надпись "извините сайт временно не работает, попробуйте позже" данные не сохранились естественно.
И так еще раз позже и еще раз и только на следующий день прошло.
Думая что так же это и будет работать у врача потом, пришел, он не может подгрузить твою карту из интернета, потом не понимает какие там анализы и какая история болезни, посидите в коридоре, сайт не доступен, нет интернета, не подгрузилась флюрография и тд. Потом когда интернет появится просто уже забудут вписать про ваше лечение и диагноз. Весело будет. 21 век ребята. Реформы... Крепитесь.
Одноразовый пароль, который пришел в смс, тоже интересно работает, каждую цифру надо кликнуть и вписать в каждое окошко. Очень не удобно, почему нельзя вписать все цифры непрерывно? надо обязательно кликать на каждое окно каждой цифры?