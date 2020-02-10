Как получить доступ к своей карте

Оформление доступа к личной электронной медкарте оформляется на mos.ru — эта процедура занимает до пяти дней, если обойдётся без осложнений. У корреспондента «Зеленоград.ру» от момента подачи заявки до получения доступа прошли сутки.

Право на защищенный доступ к личной карте имеют жители Москвы старше 15 лет, имеющие московский полис ОМС (проверить наличие полиса в московском реестре можно на специальной странице).

Для подачи заявления требуется ввести в анкету личные данные: фамилию, имя, отчество, год рождения, номер полиса и паспорта, номер мобильного телефона, а также приложить свою цветную фотографию с развернутым паспортом в руках, чтобы можно было идентифицировать человека. Это нужно даже пользователям c «полной» записью, которая должна открывать доступ ко всем услугам mos.ru, в том числе юридически значимым.

Зачем понадобились такие сложности? «Информация о здоровье относится к наиболее чувствительным личным данным, — отвечает в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин. — На практике многие люди доверяют родственникам и друзьям свой логин и пароль от mos.ru, но это не значит, что подобное доверие автоматически распространяется и на данные медицинской карты. Специалисты в ручном режиме рассматривают каждое заявление на соответствие требованиям, в том числе сверяют „селфи“ заявителя с фото в паспорте, чтобы убедиться, что он сам просит предоставить доступ к своим медицинским данным».