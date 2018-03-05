Бесплатный скрининг на онкологические заболевания молочной железы, яичников и предстательной железы можно пройти с 8:00 до 14:00 17 марта в поликлинике №201 в 9 микрорайоне. А в день выборов, 18 марта, с 8:00 до 14:00 — в школе № 1692 в корпусе 1017. Результатов можно прождать три месяца.

У всех пришедших (взрослых) возьмут кровь из вены. Рак молочной железы и яичников у женщин и рак предстательной железы у мужчин относятся к числу наиболее распространенных онкологических заболеваний, поясняет акцию департамент здравоохранения. При этом скрининг выявляет не само онкозаболевание, а наличие предрасположенности к нему. Так, берется анализ крови на наличие мутаций генов BRCA1 и BRCA2 (от английского BReast CAncer — рак молочной железы) и ПСА (PSA) — простатический специфический антиген, повышенный уровень которого говорит о вероятном развитии рака простаты.

Такой скрининг способствует выявлению болезни на ранней стадии, а следовательно, к высокой вероятности излечения, отмечает Депздрав. Для сдачи анализа нужен паспорт, пациента попросят оставить свои данные для обратной связи. Результаты пришлют на электронную почту или (по желанию) в поликлинику по месту прикрепления. Время проведения исследования может занять до трех месяцев. Пробирки с кровью будут храниться в морозильных камерах Московской станции переливания крови и партиями поступать в лаборатории.



Далеко не все врачи поддерживают скрининг как эффективную меру выявления онкологических заболеваний. «В отношении обоих методов нет никаких доказательств, которые говорят о пользе их применения для скрининга рака, — утверждает директор Фонда профилактики рака, врач-онколог Илья Фоминцев. — В мире нет ни одной популяционной программы скрининга, основанной на этих методах. Я уже не говорю что ПСА по недоразумению и так входит в диспансеризацию».

Фоминцев говорит, что онкомаркеры не выявляют рак и не дают ответ на вопрос, есть ли опухоль. Их иногда применяют только для контроля эффективности лечения рака — уже когда он выявлен. Для тестов, которые собирается применять департамент здравоохранения, слишком много ложноотрицательных или ложноположительных ответов. В своих интервью доктор подчеркивает, что в случаях ложнопозитивных результатов скринингов людям могут сделать совершенно ненужные операции, что приводит к осложнениям, а иногда и к смерти.