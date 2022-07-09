Слухи о закрытии женских консультаций в 7 и 14 микрорайонах, их объединении на базе перинатального центра (роддома) на улице Александровка и сопутствующем сокращении персонала ходят с прошлой недели. В департаменте здравоохранения сообщили, что сокращений не планируется, а переезд будет только один — с 18 июля в роддом переведут консультацию из поликлиники в корпусе 1460, поскольку поликлинику скоро закроют на капитальный ремонт.
В Зеленограде официально три женских консультации (акушерско-гинекологических отделения, АГО) — одна в отдельном здании на территории больницы напротив 7-го микрорайона и две в поликлиниках в корпусах 911 и 1460. Это АГО №1, 2 и 3 соответственно.
Консультация в 9-м микрорайоне переехала в 7-й полтора года назад, когда поликлинику закрыли на капремонт, так что фактически работают два АГО. В чате 11-го микрорайона появились сообщения от женщин, посещающих консультации, со ссылкой на медперсонал, о скором закрытии привычных помещений консультаций. В частности, о том, что в корпусе 911 после открытия поликлиники консультации не будет, потому что она переедет в роддом. «Часть персонала будет уволена из-за объединения», также пишут пациентки.
В департаменте здравоохранения заверили «Зеленоград.ру», что в перинатальный центр (улица Александровка, 8) будет переведен только коллектив и службы женской консультации из поликлиники в 14-м микрорайоне. Консультация в 7-м микрорайоне остается на месте. Консультация в 9-м вернется в свою поликлинику, когда она откроется (точных сроков пока нет — «до конца года»). Обе работают и будут работать в полном составе.
С 18 июля коллектив женской консультации в 14-м микрорайоне в полном составе перейдет на новые площади. Продолжат работу процедурный кабинет, кабинет КТГ, отделение ультразвуковой диагностики, кабинеты приема врачей акушеров-гинекологов и врача-терапевта. Кабинет пренатальной диагностики будет работать в прежнем режиме, принимая будущих мам из всех отделений женской консультации теперь уже на базе АГО 3, сообщили в горбольнице.
Записаться к врачам по-прежнему можно будет в системе ЕМИАС, на портале mos.ru, на сайте госуслуг. Также запись на прием доступна непосредственно в поликлиниках и женских консультациях через информационные киоски. В горбольнице призывают быть внимательными при записи, обращать особое внимание на адрес учреждения, где будет проходить прием, и номер кабинета.
Получить справочную информацию можно по телефонам: 8-499-735-43-83 (круглосуточно), 8-499-717-60-01 (в часы работы женской консультации).
График работы: понедельник-пятница с 8 до 20
1-я, 2-я, 3-я, 5-я субботы месяца — с 9 до 15
4-я суббота месяца — с 9 до 18
2-е и 4-е воскресенья месяца — с 9 до 16
Здание перинатального центра (роддом) находится почти на границе Зеленограда и Андреевка, рядом с остановкой «Корпус 1428». Туда можно доехать на автобусе 16, он проезжает 23, 19, 14 микрорайоны и станцию Крюково. Или на укороченном маршруте 16К, который идет от станции Крюково. Также недалеко остановка «14-й микрорайон» — конечная для автобусов 1, 14, 19 и 400К, — но придется переходить дорогу (улицу Александровка) по «зебре» без светофора.
Взрослую поликлинику в 14-м микрорайоне планируют закрыть уже в этом месяце, как и поликлинику во 2-м. Ранее в депздраве говорили, что закроют обе на капитальный ремонт не раньше, чем откроется после ремонта поликлиника в 9-м микрорайоне. Теперь планы изменились.