Что за слухи о переездах и сокращениях?

В Зеленограде официально три женских консультации (акушерско-гинекологических отделения, АГО) — одна в отдельном здании на территории больницы напротив 7-го микрорайона и две в поликлиниках в корпусах 911 и 1460. Это АГО №1, 2 и 3 соответственно.

Консультация в 9-м микрорайоне переехала в 7-й полтора года назад, когда поликлинику закрыли на капремонт, так что фактически работают два АГО. В чате 11-го микрорайона появились сообщения от женщин, посещающих консультации, со ссылкой на медперсонал, о скором закрытии привычных помещений консультаций. В частности, о том, что в корпусе 911 после открытия поликлиники консультации не будет, потому что она переедет в роддом. «Часть персонала будет уволена из-за объединения», также пишут пациентки.

В департаменте здравоохранения заверили «Зеленоград.ру», что в перинатальный центр (улица Александровка, 8) будет переведен только коллектив и службы женской консультации из поликлиники в 14-м микрорайоне. Консультация в 7-м микрорайоне остается на месте. Консультация в 9-м вернется в свою поликлинику, когда она откроется (точных сроков пока нет — «до конца года»). Обе работают и будут работать в полном составе.