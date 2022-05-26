Медцентр «Томоград» спонсор темы
Зеленоградский роддом больше не будут полностью закрывать на мойку 26.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский роддом не будет закрываться на мойку — изменения в санитарные правила позволяют проводить санитарную обработку поэтапно, этаж за этажом.

Пока решение об отказе от полного закрытия роддома на мойку принято только для этого года. Что будет в следующем году станет понятно, когда примут приказ по санобработке на 2023 год, сообщили «Зеленоград.ру» в зеленоградской больнице.

Раньше его, как и каждый московский роддом, закрывали на плановую мойку раз в год, примерно на две-три недели, но целиком. Роженицам в это время приходилось пользоваться другими роддомами.

Такая обработка необходима, чтобы минимизировать влияние опасной флоры — помещения роддома моют, чистят и кварцуют. Кроме большое ежегодной мойки, есть текущая, ежедневная, еженедельная и ежемесячная обработки. Во время работы роддома регулярно берут смывы и, если обнаружат нарушения норм, роддом закроют на внеплановую мойку.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + крестцовый + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
медицина, беременность, роддом
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В парке «Ровесник» выкосили луговые травы. Похоже, это прямое нарушение правил Истории
Продуктовая ярмарка снова открылась в 3-м микрорайоне. На некоторые товары цены ниже, чем в «Пятёрочке» Истории
Первый Аэрофестиваль этого лета — от студии растяжки Stretch&Go Афиша
Определены лучшие компании и люди города в Народной премии «Зеленоград.ру». Публикуем список победителей во всех номинациях Новости
Зеленоградский школьник Андрей Бритвин стал победителем московских конференций для инженеров и изобретателей. Он разработал «умную» систему автополива Хайтек
Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Александре Галактионовой Истории
Городской летний клуб Kids Evolution приглашает детей от шести лет. В программе: спорт, бассейн, прогулки и походы, программирование, рисование и наука, кулинарные и творческие мастер-классы Реклама
Пешехода сбили во дворе корпуса 1428. Водитель сбежал, но потом его нашли Новости
Автобус 128 «Зеленоград — Поварово» возобновил работу. В апреле перевозчик закрыл его из-за экономической нецелесообразности Новости
Ребенок выпал из коляски в 400-м автобусе из-за экстренного торможения Новости
Четвертый прокат электросамокатов начал работать в Зеленограде Новости
Мульт-джаз. Концерт для малышей и родителей — 28 мая в Loft time Zelenograd Афиша
Что можно менять на фасаде жилого дома и как это согласовать: кондиционер, остекление, цветы, самодельный балкон Ответы
Начало ремонта на старом мосту задерживается. Это и к лучшему — к лету трафик станет меньше Новости
«Убили члена семьи». Пятнадцать собак пострадали в Зеленограде из-за лекарства от клещей Истории
Открыт набор в летнюю IТ-школу в ЦКО МИЭТ — для детей от 7 до 17 лет Реклама
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
От Речного вокзала до Химок запустили водный маршрут. Оплата по карте «Тройка» Новости
Строительство еще двух лабораторно-промышленных корпусов началось на площадке «Алабушево». Детальный обзор Истории
Магазины сети «Я Сама» приглашают познакомиться с немецким брендом Acufactum Реклама
Где пройдет первый участок дублера Пятницкого шоссе — смотрите схему Истории
Мега-акция на цветы в «Мяу Флауэрс»! Скидки до 50%, доставка по Зеленограду, Андреевке и Голубому Реклама
Между новой платформой и электричками в Крюково большая дыра. Почему она вообще есть, и останется ли после реконструкции станции Истории
Продолжается антисанкционное предложение в поддержку малого предпринимательства от собственника ТЦ «Савёлки» Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру