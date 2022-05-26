Зеленоградский роддом не будет закрываться на мойку — изменения в санитарные правила позволяют проводить санитарную обработку поэтапно, этаж за этажом.

Пока решение об отказе от полного закрытия роддома на мойку принято только для этого года. Что будет в следующем году станет понятно, когда примут приказ по санобработке на 2023 год, сообщили «Зеленоград.ру» в зеленоградской больнице.

Раньше его, как и каждый московский роддом, закрывали на плановую мойку раз в год, примерно на две-три недели, но целиком. Роженицам в это время приходилось пользоваться другими роддомами.

Такая обработка необходима, чтобы минимизировать влияние опасной флоры — помещения роддома моют, чистят и кварцуют. Кроме большое ежегодной мойки, есть текущая, ежедневная, еженедельная и ежемесячная обработки. Во время работы роддома регулярно берут смывы и, если обнаружат нарушения норм, роддом закроют на внеплановую мойку.