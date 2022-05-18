Новую платформу — крайнюю со стороны старого города — построили и недавно открыли на станции Крюково по проекту МЦД. «Сюрпризом» для пассажиров стала большая дыра между перроном и вагонами электричек — зазор не только вертикальный, но и горизонтальный. Дыру надо перешагивать, некоторым пассажирам тяжело это сделать, им приходится помогать, в неё можно провалиться. В проекте реконструкции станции никаких больших щелей между платформой и входом в поезда не было. Выясняли, что это значит. А заодно узнали о безопасности будущей платформы №1, крайней со стороны нового города: существующая — кривая и опасная.
Высота новой платформы 110 сантиметров. Уровень пола в поездах «Ласточка» 140 см. Платформу в Крюково построили высотой 110 см «с учетом технологии работы железнодорожных участков и необходимости пропуска поездов с негабаритным грузом, а также возможных технических и технологических ограничений», объяснили ранее в РЖД. Такая она в проекте, и выше саму конструкцию уже не сделают.
Пассажирскую инфраструктуру — платформы, переходы, конкорс — строит строго по проекту компания ОСК «1520». Пути же укладывают работники Октябрьской железной дороги — и эти работы не закончены. Производится комплекс выправочно-подбивочных работ по выведению верхнего строения пути в проектное положение, сообщили «Зеленоград.ру» подрядчики. Это значит, что насыпь и путь должны опустить ниже, чтобы уменьшить зазор между платформой и вагонами поездов. Такой щели, как сейчас, после окончания этих работ не будет.
Но когда конкретно завершатся эти работы, неизвестно. «Реконструкция станции закончится в 2023 году, сроками окончания конкретных работ мы не располагаем», прокомментировали в пресс-службе ОЖД.
Можно предположить, что с двумя остальными платформами, которые предстоит построить на станции Крюково, будет та же ситуация. Их построят и откроют, после чего будут доделывать верхнее строение пути — выводить в проектное положение. Поезда «Ласточка» — высокопольные, они не рассчитаны на комфортную посадку с низких платформ.
После реконструкции на станции Крюково вместо прежних четырех платформ будет три. Самая проблемная из них — существующая платформа №1, крайняя со стороны нового города. Она изогнутая, и эта кривизна в сочетании с большой щелью между перроном и вагонами электричек — реальная и потенциальная опасность для пассажиров. Именно на первой платформе за последние годы произошло несколько ЧП: люди получили увечья или погибли.
Первая платформа всегда была изогнутой, потому что так построили пути. В нормативы железнодорожного строительства эти кривые участки пути вполне укладываются. При этом кривая платформа на станции неудобна прежде всего для локомотивных бригад — машинистов и их помощников. Обзор затруднен, увидеть всю платформу при отправлении поезда невозможно.
На проектных картинках будущая первая платформа выглядит прямой. На чертежах в технических документах — слегка изогнутой. В реальности после строительства новых платформ и путей изгиб сохранится, но будет меньше. «Есть небольшой радиус, но пассажирам он будет незаметен — поезд будет подъезжать вплотную к платформе, никаких зазоров, никаких ступенек, комфортно и безопасно», сообщили «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково.
Нынешняя щель между перроном и тамбуром электрички должна быть значительно уменьшена за счет строительства высокой (по сравнению с существующей) платформы №1. Её высота будет 130 сантиметров. Высота пола в поездах «Ласточка» 140 сантиметров. Средняя платформа (будущая №3) также будет высокой.
Но хоть и небольшой, но изгиб первой платформы всё-таки сохраняется. Возможно, для комфорта пассажиров это не имеет значения, но будет ли обеспечен обзор всей платформы для локомотивных бригад — неизвестно. Сейчас на кривых платформах для помощника машиниста есть специальная инструкция. После остановки он должен выйти на платформу, пройти вдоль вагонов или отойти к краю платформы так, чтобы видеть посадку пассажиров во всех вагонах. Убедившись в окончании посадки, он подает машинисту сигнал на закрытие дверей (днем — поднятием руки вверх, ночью — поднятием вверх сигнального фонаря). После закрытия дверей, удостоверившись, что ими никто не зажат визуально (машинист по сигнальной лампе контроля дверей), помощник машиниста возвращается в поезд.
О видеокамерах, мониторах или иных современных технических средствах просмотра платформы — ни слова. Помощники машинистов ходят вдоль первой платформы в момент отправления электричек много лет. Обзорный мостик возле первого вагона первой платформы — откуда можно было просмотреть перрон — закрыт забором. «Ничего не меняется: как было год назад, десять лет назад, так же и сейчас — прокомментировал ситуацию источник в крюковском депо. — Становится только хуже от навесов, рекламы, высокого забора».
Как показывает практика, локомотивные бригады, обязанные контролировать посадку и высадку пассажиров, не могут делать этого ежесекундно. Остается надеяться, что после реконструкции большой щели между платформой и электричками не будет, а в декларируемые стандарты МЦД входит и техническое оснащение станций. Для сравнения: изогнутые платформы есть и на Московском центральном кольце (МЦК), но там никто не бегает вдоль платформы, контролируя посадку пассажиров.
"«Сюрпризом» для пассажиров стала большая дыра между перроном и вагонами электричек — зазор не только вертикальный, но и горизонтальный."
"Высота новой платформы 110 сантиметров."
"Уровень пола в поездах «Ласточка» 140 см."
"Производится комплекс выправочно-подбивочных работ по выведению верхнего строения пути в проектное положение... Это значит, что насыпь и путь должны поднять выше".
Так почему зазор исчезнет? По описанию наоборот надо будет носить с собой лестницу, чтобы зайти в электричку.
Вообще, печально. Казалось бы, должна быть радость от того, что станция Крюково наконец-то скоро станет удобной и современной, будут учтены все недостатки прошлого. А оно вон как получается...