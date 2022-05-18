Будет ли кривой новая платформа №1 в Крюково?

После реконструкции на станции Крюково вместо прежних четырех платформ будет три. Самая проблемная из них — существующая платформа №1, крайняя со стороны нового города. Она изогнутая, и эта кривизна в сочетании с большой щелью между перроном и вагонами электричек — реальная и потенциальная опасность для пассажиров. Именно на первой платформе за последние годы произошло несколько ЧП: люди получили увечья или погибли.

Первая платформа всегда была изогнутой, потому что так построили пути. В нормативы железнодорожного строительства эти кривые участки пути вполне укладываются. При этом кривая платформа на станции неудобна прежде всего для локомотивных бригад — машинистов и их помощников. Обзор затруднен, увидеть всю платформу при отправлении поезда невозможно.

На проектных картинках будущая первая платформа выглядит прямой. На чертежах в технических документах — слегка изогнутой. В реальности после строительства новых платформ и путей изгиб сохранится, но будет меньше. «Есть небольшой радиус, но пассажирам он будет незаметен — поезд будет подъезжать вплотную к платформе, никаких зазоров, никаких ступенек, комфортно и безопасно», сообщили «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково.

Нынешняя щель между перроном и тамбуром электрички должна быть значительно уменьшена за счет строительства высокой (по сравнению с существующей) платформы №1. Её высота будет 130 сантиметров. Высота пола в поездах «Ласточка» 140 сантиметров. Средняя платформа (будущая №3) также будет высокой.

Но хоть и небольшой, но изгиб первой платформы всё-таки сохраняется. Возможно, для комфорта пассажиров это не имеет значения, но будет ли обеспечен обзор всей платформы для локомотивных бригад — неизвестно. Сейчас на кривых платформах для помощника машиниста есть специальная инструкция. После остановки он должен выйти на платформу, пройти вдоль вагонов или отойти к краю платформы так, чтобы видеть посадку пассажиров во всех вагонах. Убедившись в окончании посадки, он подает машинисту сигнал на закрытие дверей (днем — поднятием руки вверх, ночью — поднятием вверх сигнального фонаря). После закрытия дверей, удостоверившись, что ими никто не зажат визуально (машинист по сигнальной лампе контроля дверей), помощник машиниста возвращается в поезд.

О видеокамерах, мониторах или иных современных технических средствах просмотра платформы — ни слова. Помощники машинистов ходят вдоль первой платформы в момент отправления электричек много лет. Обзорный мостик возле первого вагона первой платформы — откуда можно было просмотреть перрон — закрыт забором. «Ничего не меняется: как было год назад, десять лет назад, так же и сейчас — прокомментировал ситуацию источник в крюковском депо. — Становится только хуже от навесов, рекламы, высокого забора».

Как показывает практика, локомотивные бригады, обязанные контролировать посадку и высадку пассажиров, не могут делать этого ежесекундно. Остается надеяться, что после реконструкции большой щели между платформой и электричками не будет, а в декларируемые стандарты МЦД входит и техническое оснащение станций. Для сравнения: изогнутые платформы есть и на Московском центральном кольце (МЦК), но там никто не бегает вдоль платформы, контролируя посадку пассажиров.