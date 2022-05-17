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Перехватывающие парковки сделают возле станции Крюково после её реконструкции. Они будут бесплатными при пересадке на электричку 17.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Платные перехватывающие парковки планирует «в будущем» сделать департамент транспорта возле станции Крюково. Но для пассажиров электричек МЦД они будут бесплатными. Рассказываем, что сейчас об этом известно.

В будущем — это в рамках запуска МЦД-3, то есть, по текущим планам в 2023 году. Более точных сроков сейчас нет, также пока не определены конкретные места для парковок у станции и количество машиномест, пояснили «Зеленоград.ру» в дептрансе, — проект в разработке. В рендерах будущей станции МЦД Зеленоград (Крюково) уличные парковки изображены с обеих сторон станции — в том числе, на нынешнем месте в центре Крюковской площади, у рынка, возле ТЦ «Атлас». Но эти проектные изображения очень условны — в реальности парковки могут устроить в других местах.

Но известно, что стоянки будут платными, со шлагбаумами. Пассажиры МЦД-3 могут бесплатно пользоваться этими парковками, если едут на электричке по маршруту туда и обратно.

Смысл перехватывающих парковок у станций метро, МЦК и МЦД в том, чтобы водители оставляли здесь машину и пересаживались на общественный транспорт. И наоборот — в обратную сторону. Сейчас действующими перехватывающими парковками можно пользоваться бесплатно 5:30 до 2:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. Первая поездка должна быть от ближайшей к парковке станции. То есть, когда такой паркинг появится у станции Крюково, она с большой вероятностью будет на тех же условиях бесплатной при посадке в электричку МЦД в Крюково.

Для тех, кто просто хочет поставить машину, парковка платная. С 6:00 до 20:00 — 50 рублей в час. С 22:00 до 6:00 — 50 рублей в течение первых двух часов, далее бесплатно. По данным дептранса, сейчас в Москве 76 таких парковок, большинство из них расположены возле станций метро. Например, у метро «Беломорская» — она удобна для тех, кто едет из Зеленограда по Ленинградскому шоссе. Ещё одну перехватывающую парковку, удобную для жителей Зеленограда, обещают открыть в этом году у станции Ховрино, рядом с одноименной станцией метро и конечной остановкой автобуса 400 «экспресс».

У станции Крюково со стороны старого города возле железной дороги раньше работал платный паркинг — со шлагбаумом и паркоматом. Он вмещал 60 машин. Платной стоянка стала в 2015 году. Сначала там брали со всех 100 рублей за два часа парковки, а далее в течение 22 часов бесплатно при условии непрерывного использования машиноместа. В 2017-м парковка стала бесплатной для пассажиров электричек — тех, кто ехал от Зеленограда до станций на участке Ховрино — Ленинградский вокзал. Этот платный паркинг закрыли в 2021 году, когда началась реконструкции станции Крюково по проекту МЦД-3. Тогда же стало известно, что после завершения этих работ изменится организация движения транспорта как возле станции, так и на прилегающих улицах. Это отдельный проект, предполагающий, в числе прочего, и устройство парковок. Также большая парковка на 190 машин имеется в проекте застройки Крюковской площади, у Крюковского рынка. Но оба этих проекта в процессе разработки и могут меняться.

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Метки:
электричка, парковки, гаражи, стоянки, станция крюково, мцд, платная парковка
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Обсуждение
vmp vmp
Вчера, 13:46
Скорее, там будет отстойник автобусов. На рендере их нет.
Roman Turaev
Вчера, 16:36
Сколько парковок не сделай, все равно мало будет. Мне кажется не стоит ради этого всю местность вокруг станции в парковку превращать. Сделайте вон еще в Малино вдоль жд парковку, лес только не трогайте там.
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