Но известно, что стоянки будут платными, со шлагбаумами. Пассажиры МЦД-3 могут бесплатно пользоваться этими парковками, если едут на электричке по маршруту туда и обратно.

Смысл перехватывающих парковок у станций метро, МЦК и МЦД в том, чтобы водители оставляли здесь машину и пересаживались на общественный транспорт. И наоборот — в обратную сторону. Сейчас действующими перехватывающими парковками можно пользоваться бесплатно 5:30 до 2:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. Первая поездка должна быть от ближайшей к парковке станции. То есть, когда такой паркинг появится у станции Крюково, она с большой вероятностью будет на тех же условиях бесплатной при посадке в электричку МЦД в Крюково.

Для тех, кто просто хочет поставить машину, парковка платная. С 6:00 до 20:00 — 50 рублей в час. С 22:00 до 6:00 — 50 рублей в течение первых двух часов, далее бесплатно. По данным дептранса, сейчас в Москве 76 таких парковок, большинство из них расположены возле станций метро. Например, у метро «Беломорская» — она удобна для тех, кто едет из Зеленограда по Ленинградскому шоссе. Ещё одну перехватывающую парковку, удобную для жителей Зеленограда, обещают открыть в этом году у станции Ховрино, рядом с одноименной станцией метро и конечной остановкой автобуса 400 «экспресс».

У станции Крюково со стороны старого города возле железной дороги раньше работал платный паркинг — со шлагбаумом и паркоматом. Он вмещал 60 машин. Платной стоянка стала в 2015 году. Сначала там брали со всех 100 рублей за два часа парковки, а далее в течение 22 часов бесплатно при условии непрерывного использования машиноместа. В 2017-м парковка стала бесплатной для пассажиров электричек — тех, кто ехал от Зеленограда до станций на участке Ховрино — Ленинградский вокзал. Этот платный паркинг закрыли в 2021 году, когда началась реконструкции станции Крюково по проекту МЦД-3. Тогда же стало известно, что после завершения этих работ изменится организация движения транспорта как возле станции, так и на прилегающих улицах. Это отдельный проект, предполагающий, в числе прочего, и устройство парковок. Также большая парковка на 190 машин имеется в проекте застройки Крюковской площади, у Крюковского рынка. Но оба этих проекта в процессе разработки и могут меняться.