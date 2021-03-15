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Парковки возле станции Крюково уберут. Вместо них будут новые — со временем 15.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Из-за строительства МЦД придется демонтировать парковки на Крюковской площади, расположенные возле железной дороги и автобусных остановок, — платную и бесплатную. Это больше ста машиномест. Большую автостоянку построят рядом, на территории рынка, но не раньше следующего года.

О планах ликвидации парковок в связи со строительством «диаметра» сообщила префектура, отвечая на вопрос в интернет-приемной. Предстоит перестройка всей станции Крюково и прилегающей территории. На месте стоянок построят вестибюль и надземный переход — часть будущего конкорса для пассажиров. Точные сроки закрытия парковок пока не сообщаются.

Пока остаются на месте парковка в центре площади и платная за Крюковским рынком и ТЦ «Авангард» (бесплатные первые два часа). Машины также ставят на площади перед башнями — корпусами 834 а, б, в, — несмотря на формальные столбики, разделяющие территорию для пешеходов и автомобилей.

В проекте застройки Крюковской площади — большая парковка на 190 машин возле станции Крюково и будущего торгового центра, который построят на месте существующих торговых шатров. Эти планы сохраняются, подтвердили «Зеленоград.ру» в компании «Вит-Сириус» (застройщик площади). Но это дело будущего, точные сроки устройства парковки не называются — а ТЦ только готовятся начать строить.

Проект МЦД предполагает и реорганизацию движения на прилегающей к станции Крюково территории — с обеих сторон. Пока он на стадии предпроектных разработок и с жителями Зеленограда не обсуждается — хотя их интересы напрямую затрагиваются уже сейчас. Общественное обсуждение планируется провести в конце года.

По той же причине — строительство МЦД — ликвидируют гаражи на улице Панфилова и возле платформы Малино.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, крюковская площадь, мцд
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