Над проектом МЦД-3, включающим реконструкцию и станции, и прилегающей к ним территории, работают сейчас две проектные организации. В одной из них «Зеленоград.ру» подтвердили, что проезд от 8 микрорайона продлят вдоль железной дороги к улице Гоголя, дорога будет огибать рынок. Рыночное пространство к тому времени может стать тремя торговыми центрами — уличных палаток не будет.

Будут ли ходить по этой улице автобусы, пока неизвестно — проектировщики отметили, что организация движения транспорта на Крюковской площади пока обсуждается.

Проект с новой дорогой будет выставлен на общественное обсуждение — скорее всего, в конце этого года.