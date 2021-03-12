Сейчас дорога между железной дорогой и 8-м микрорайоном (проектируемый проезд 3) заканчивается на Крюковской площади. В рамках проекта МЦД планируется продолжить её вдоль путей железной дороги с выездом на улицу Гоголя возле колонии.
Эти работы запланированы после реконструкции станции Крюково. На месте будущей новой дороги сейчас пешеходная зоны возле станции, парковки, рынок, разные постройки.
Над проектом МЦД-3, включающим реконструкцию и станции, и прилегающей к ним территории, работают сейчас две проектные организации. В одной из них «Зеленоград.ру» подтвердили, что проезд от 8 микрорайона продлят вдоль железной дороги к улице Гоголя, дорога будет огибать рынок. Рыночное пространство к тому времени может стать тремя торговыми центрами — уличных палаток не будет.
Будут ли ходить по этой улице автобусы, пока неизвестно — проектировщики отметили, что организация движения транспорта на Крюковской площади пока обсуждается.
Проект с новой дорогой будет выставлен на общественное обсуждение — скорее всего, в конце этого года.
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