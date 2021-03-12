В «Монотексе» около 200 гаражных боксов. Эту территорию площадью 2,8 тысяч квадратных метров РЖД в прошлом году сдавала через аукцион в субаренду «для размещения гаражей некапитального типа» — которые там и так стоят. В аукционной документации в качестве обременения участка указывались «самовольные постройки». Вероятно, речь идет о гаражах, других построек там не наблюдается. Торги считаются несостоявшимися, но в самом ГСК говорят, что всё нормально и законно, участок у них в субаренде.

В «Монотексе» также рассказали, что получили письмо от префектуры, где сообщается о необходимости сноса гаражей в связи с проектированием и строительством МЦД-3. Требуется предоставить список гаражей для определения материальной компенсации. В ГСК добавили, что «не поняли» этот документ.

Накануне в интернет-приемной префектуры сообщили, что для строительства МЦД-3 надо снести ряд гаражей ГСК «Монотекс», как и гаражи ГСК «Космос» и «Космос-2» на улице Панфилова (эти уже сносят).