СТО Зеленоград: спонсор темы
Для строительства МЦД снесут гаражи возле платформы Малино 12.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Гаражно-строительный кооператив «Монотекс» арендует участок у РЖД в полосе отвода железной дороги рядом с Малино, на Железнодорожной улице. Для строительства МДЦ требуется снести часть гаражей. Владельцам должны выплатить компенсацию. В самом ГСК пока не поняли, что от них хотят.

В «Монотексе» около 200 гаражных боксов. Эту территорию площадью 2,8 тысяч квадратных метров РЖД в прошлом году сдавала через аукцион в субаренду «для размещения гаражей некапитального типа» — которые там и так стоят. В аукционной документации в качестве обременения участка указывались «самовольные постройки». Вероятно, речь идет о гаражах, других построек там не наблюдается. Торги считаются несостоявшимися, но в самом ГСК говорят, что всё нормально и законно, участок у них в субаренде.

В «Монотексе» также рассказали, что получили письмо от префектуры, где сообщается о необходимости сноса гаражей в связи с проектированием и строительством МЦД-3. Требуется предоставить список гаражей для определения материальной компенсации. В ГСК добавили, что «не поняли» этот документ.

Накануне в интернет-приемной префектуры сообщили, что для строительства МЦД-3 надо снести ряд гаражей ГСК «Монотекс», как и гаражи ГСК «Космос» и «Космос-2» на улице Панфилова (эти уже сносят).

Читайте также
Возле станции Крюково снесут 217 гаражей для строительства МЦД

Возле платформы Малино в рамках строительства диаметра планируют строить железнодорожную эстакаду. Она нужна, чтобы обеспечить движение всех поездов — электричек, поездов дальнего следования и высокоскоростных «Сапсанов». Развязки на разных уровнях строят, чтобы маршруты поездов не пересекались.

Читайте также
Для запуска МЦД возле платформы Малино построят эстакаду для поездов
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
парковки, гаражи, стоянки, мцд
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Проезд между железной дорогой и 8-м микрорайоном соединят с улицей Гоголя Новости
Для строительства МЦД снесут гаражи возле платформы Малино Новости
Розыгрыш билетов на концерт группы «ПилОт» 20 марта. Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Стремительный рост доли вторсырья в зеленоградском мусоре сменился застоем. Краткие итоги первого года программы раздельного сбора отходов Новости
Что внутри нового центра госуслуг «Мои документы» на Привокзальной площади. Очень подробный обзор Истории
Начались продажи квартир в двух новых корпусах ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Беспилотники, DevOps и CTO комбоскиллз — темы встречи сообщества зеленоградских разработчиков ZelDev 18 марта Афиша
Тренер Денис Осипов о неврологическом подходе в физической подготовке. Особенности работы с детьми и популярные заблуждения про ОФП и ЛФК Партнерский материал
История зеленоградских деревень: как владельцем Кутузова стал потомок египетского султана и почему деревня пошла по рукам Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
«Мосгортранс» обещает завершить замену автобусных остановок в Зеленограде в текущем году. То же самое обещали год назад Новости
Последний этаж достроен у корпуса-долгостроя в 9 микрорайоне Новости
Масленица: как будут праздновать в Зеленограде и ближайших окрестностях Гид
Розыгрыш билетов на концерт «У скрипки нет границ». Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает Новости
В Зеленограде открылось новое направление йоги — виньяса йога. Рассказываем, что это и как проходят занятия Партнерский материал
Магазин «Барбарис №1» в торговом комплексе «Зеленоградский» — что внутри? Партнерский материал
Дорожные камеры в Зеленограде начали фиксировать непристёгнутый ремень и разговоры по телефону Новости
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру