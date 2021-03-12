Гаражно-строительный кооператив «Монотекс» арендует участок у РЖД в полосе отвода железной дороги рядом с Малино, на Железнодорожной улице. Для строительства МДЦ требуется снести часть гаражей. Владельцам должны выплатить компенсацию. В самом ГСК пока не поняли, что от них хотят.
В «Монотексе» около 200 гаражных боксов. Эту территорию площадью 2,8 тысяч квадратных метров РЖД в прошлом году сдавала через аукцион в субаренду «для размещения гаражей некапитального типа» — которые там и так стоят. В аукционной документации в качестве обременения участка указывались «самовольные постройки». Вероятно, речь идет о гаражах, других построек там не наблюдается. Торги считаются несостоявшимися, но в самом ГСК говорят, что всё нормально и законно, участок у них в субаренде.
В «Монотексе» также рассказали, что получили письмо от префектуры, где сообщается о необходимости сноса гаражей в связи с проектированием и строительством МЦД-3. Требуется предоставить список гаражей для определения материальной компенсации. В ГСК добавили, что «не поняли» этот документ.
Накануне в интернет-приемной префектуры сообщили, что для строительства МЦД-3 надо снести ряд гаражей ГСК «Монотекс», как и гаражи ГСК «Космос» и «Космос-2» на улице Панфилова (эти уже сносят).
Возле платформы Малино в рамках строительства диаметра планируют строить железнодорожную эстакаду. Она нужна, чтобы обеспечить движение всех поездов — электричек, поездов дальнего следования и высокоскоростных «Сапсанов». Развязки на разных уровнях строят, чтобы маршруты поездов не пересекались.