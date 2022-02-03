Парковка № 9147 расположена на улице Беломорской у дома 1. На ней 88 мест. Идти от неё до метро около пятисот метров.

Машину там можно оставить бесплатно с 5:30 до 2:00, если водитель пересядет на общественный транспорт и совершит не менее двух поездок на метро, МЦК и МЦД, первая из которых — от станции «Беломорская», сообщает Дептранс.

Если водитель не планирует продолжать путь на общественном транспорте, то тариф на стоянку будет следующим: с 6:00 до 22:00 — 50 рублей в час, с 22:00 до 6:00 — 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее — бесплатно (при непрерывной парковке). На 20 парковочных местах есть возможность покупки абонемента на месяц за 2500 рублей.

Ещё одну перехватывающую парковку, удобную для жителей Зеленограда, возле метро «Ховрино», обещают построить в первой половине года. Парковка на 200 машиномест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда.