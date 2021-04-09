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Началось строительство перехватывающей парковки возле станции «Ховрино». Она откроется в начале 2022 года 09.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Началось строительство четырехэтажной перехватывающей стоянки на 200 мест на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда в районе станции Ховрино, где располагается конечная остановка 400-го автобуса. Здесь можно будет оставить машину и пересесть на метро, электричку или наземный общественный транспорт. Подъехать сюда на машине удобно с МКАД, Ленинградского шоссе или платной дороги М-11.

Парковка откроется в первом квартале 2022 года — то есть до конца марта следующего года, сообщили «Зеленоград.ру» в Комплексе градостроительной политики и строительства. Сейчас ведется подготовка строительной площадки и вынос инженерных коммуникаций.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по этому объекту получила красногорская компания «РРБГ». Она единственная подала заявку на этот конкурс, цена контракта составила 420 млн рублей. По условиям договора, эти работы должны быть завершены в конце июня 2021.

В техническом задании указано, что на месте будущей парковки уже есть строения, подземные коммуникации и «большое количество зеленых насаждений».

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Метки:
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