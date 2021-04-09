Началось строительство четырехэтажной перехватывающей стоянки на 200 мест на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда в районе станции Ховрино, где располагается конечная остановка 400-го автобуса. Здесь можно будет оставить машину и пересесть на метро, электричку или наземный общественный транспорт. Подъехать сюда на машине удобно с МКАД, Ленинградского шоссе или платной дороги М-11.
Парковка откроется в первом квартале 2022 года — то есть до конца марта следующего года, сообщили «Зеленоград.ру» в Комплексе градостроительной политики и строительства. Сейчас ведется подготовка строительной площадки и вынос инженерных коммуникаций.
Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по этому объекту получила красногорская компания «РРБГ». Она единственная подала заявку на этот конкурс, цена контракта составила 420 млн рублей. По условиям договора, эти работы должны быть завершены в конце июня 2021.
В техническом задании указано, что на месте будущей парковки уже есть строения, подземные коммуникации и «большое количество зеленых насаждений».