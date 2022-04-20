3
Следим за реконструкцией станции Крюково: когда откроют новую платформу, что будет с подземными переходами, и почему пока не будет входа с эстакады 20.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Новая платформа на станции Крюково видна пассажирам электричек, но пока недоступна для них. Блестящие колонны затянуты в плёнку и скоро к ней начнут подходить поезда. Корреспонденты «Зеленоград.ру» побывали на станции Крюково и расспросили строителей о том, как идёт реконструкция, когда откроют новую платформу и остальные объекты станции, будут ли останавливать движение поездов при открытии новой платформы, сколько входов и выходов будет в новом транзитном переходе, когда запустят МЦД-3 и почему строящийся надземный переход пока не будут соединять с Крюковской эстакадой.

Новая платформа, новый путь и лестница с временного моста

Её построили почти на месте бывшей 4-й платформы. Новая платформа №2 крайняя со стороны Крюковской площади (старого города). Но, в отличие от прежней она не граничит с улицей — между ней и городом проложены пути. То же будет с другой стороны станции: между будущей 1-й платформой и Привокзальной площадью построят новый путь.

Платформу №2 планируют открыть в начале мая. Одновременно откроют лестницу для входа и выхода на временный пешеходный мост. На лестнице сделан пандус. Таким образом пассажиры будут попадать на платформу и выходить с неё до открытия конкорса — строящегося надземного перехода с эскалаторами и лифтами. Это будет примерно через полтора года.

Платформу откроют после переключения движения — эти работы выполнят за 17 часов. Пассажиры этого не почувствуют, заверили строители, всё сделают без остановки движения, поскольку поезда переключат на другие пути.

На платформе к её открытию поставят скамейки. Турникетов здесь пока не будет — опять же, до открытия конкорса. После его открытия турникеты поставят в павильонах наземного перехода, и попасть на новые платформы можно будет только пройдя через них.

Сейчас возле новой платформы укладывают и выправляют 4-й путь — по нему скоро пойдут поезда. На соседнем 2-м пути (он с другой стороны платформы) укладывают земляное полотно, к июню оно должно быть готово.

Дальше РЖД запустит путевую машинную станцию (ПМС) для укладки пути. К слову, пути строят обычные, со стыками, они отличаются от старых только тем, что новые. Бесстыковой путь сделают позже, этим занимается РЖД. Бесстыковые пути называют еще бархатными — они снижают шум колес (поезд едет более плавно) и износ железнодорожного полотна.

По планам, соседнюю платформу №2 начнут демонтировать в июле. Соответственно, её закроют для пассажиров. Когда на её месте построят новую платформу, ей присвоят номер 3. А новая платформа на месте нынешней №1 тоже будет номер 1. Её будут сносить и строить новую уже в следующем году.

Платформ будет три, а путей шесть — каждый перрон окружен двумя путями. Соответственно, с улицы на крайние платформы попасть будет невозможно — только через конкорс. А перейти из одной части города в другую — только через один подземный переход, который сейчас реконструируют. Можно пройти и через конкорс, но в таком случае переход будет платным, потому что в павильонах конкорса поставят турникеты. Конкорс предназначен для пассажиров электричек, а не для транзитных пешеходов.

Строительство конкорса — он же надземный переход, он же пассажирский терминал с эскалаторами и лифтами
В новом транзитном переходе будут два входа и выхода

Новый подземный переход под станцией — он же старый широкий — перестраивают и удлиняют в сторону Крюковского рынка. В перспективе он будет выходить к автобусным остановкам, на место их будущего расположения.

Второй — узкий — пешеходный тоннель не откроется, его засыпят. Но от него строят ответвление к новому подземному переходу. Это будет второй вход и выход в транзитный тоннель, он расположен на прежнем месте остановок зеленоградских автобусов. Два входа и выхода в тоннель будут с обеих сторон станции — со стороны старого и нового города.

Но откроют подземный пешеходный переход не скоро — по планам, до конца 2023 года.

Как защитят жителей 8, 14 и 18 микрорайонов от шума поездов?

Обещают поставить шумозащитные экраны с обеих сторон станции. Во всяком случае, возле жилых домов, расположенных вдоль путей. Экраны поставят до конца 2023 года.

Соединять конкорс с Крюковской эстакадой пока не будут

Год назад проект реконструкции станции подразумевал выход из пассажирского терминала (конкорса) на Крюковскую эстакаду. Планировалось пристроить павильон к эстакаде, сделать туда вход/выход и устроить на «новом» мосту автобусные остановки. А также сделать выход к ТЦ «Зеленоградский».

Два месяца назад «Зеленоград.ру» в РЖД сообщили, что возможность такого соединения только прорабатывается. Теперь это подтвердили и подрядчики реконструкции Крюково — в нынешнем проекте интеграции конкорса с мостом нет. Но идет проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) и, вполне возможно, интеграцию привяжут именно к этому проекту.

Читайте также
Строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга отложили: нет денег и поездов. Но дополнительные пути до Зеленограда должны достроить. Это улучшит расписание электричек
Что происходит в Малино?

В Малино построят эстакаду для разъезда поездов — чтобы маршруты не пересекались. Сейчас строятся опоры для будущего моста, привезли металлоконструкции, начинается их сборка. Отсыпается земельное полотно для строительства пути, идет строительство водопропускных труб, коммуникаций для СЦБ-связи. Частные дома, по словам строителей, в зону стройки не попадают. Завершить работы в Малино планируется к 2023 году.

Когда всё достроят?

По текущим планам, запуск МЦД-3 Зеленоград-Раменское — в марте 2023 года. Но всю пассажирскую инфраструктуру на станции Крюково достроят позже — до конца 2023-го. Территорию возле станции благоустроят, поставят постоянное ограждение (сейчас стоит строительное) с обеих сторон.

Читайте также
Открыт долгожданный подземный переход от электричек к станции метро «Комсомольская»
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, станция крюково, мцд
Реклама
Реклама
Обсуждение
Юрий Евстифеев
Вчера, 20:27
Пилят глубоко, красиво и основательно, а подземных переходов к поездам нет, хотя удлинение старых в 5-10 дешевле.
Так один старый они ещё решили засыпать для увеличения распила и сроки строительства удлинили с той же целью.
Это круче 90-х и всё официально. Мрази.
Nata79 Motorina
9 часов назад
Самое главное, что интересует зеленоградцев, это подземные переходы. Обещали полтора года, теперь два с половиной. Увы...
A T
6 часов назад
>>В перспективе он будет выходить к автобусным остановкам
Надеюсь, хоть предусмотрят, что многим нужно не к остановкам, а мимо - к Иридиуму или к 8 микрорайону.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Когда она была в десяти метрах от меня, распылил баллончик». Как жители вооружаются против собак, которых выгуливают без поводка Истории
Ленин и Зеленоград: подборка интересных статей о вожде революции в нашем городе. При жизни и после смерти Истории
Открыт набор в летнюю IТ-школу в ЦКО МИЭТ — для детей от 7 до 17 лет Реклама
Корнер японской и паназиатской кухни «Мако» в гастроцентре «Станция» — что внутри? Истории
Премьера нового сборника мультфильмов «ФиксиКИНО. Вселенная приключений». 24 апреля в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Зеленопарк» Афиша
Следим за реконструкцией станции Крюково: когда откроют новую платформу, что будет с подземными переходами и почему пока не будет входа с эстакады Истории
Чего не хватает для счастья зеленоградским велосипедистам. Поговорили с теми, кто ездит круглый год (даже зимой) Истории
Отменено строительство медицинского центра напротив 14-го микрорайона. За три года ничего не построено Истории
Юбилейный концерт группы «Любэ» — 22 мая в культурном центре «Зеленоград» Афиша
Детская поликлиника в 8-м микрорайоне закроется на полтора года. Вот куда переедут врачи Истории
Обклеить автобусную остановку буквами Z и V. Это патриотизм или вандализм? Голосуйте (анонимно) Жизнь
История векового дуба в 9 микрорайоне, которому нужна защита, чтобы простоять ещё сто лет Истории
Крупное производство стройматериалов для импортозамещения построят в Крюково. Обещают создать две тысячи рабочих мест Истории
Хранение сезонной резины, шиномонтаж и бесплатная диагностика подвески — встречаем весну вместе с СТО Зеленоград Реклама
Благоустройство в режиме спецоперации. Ремонт бульвара в 15-м микрорайоне начался так, будто о местных жителях забыли Истории
Сезон велопроката открылся в Зеленограде. В городе по-прежнему только две станции Новости
На пересечении Ленинградского и Шереметьевского шоссе на три месяца ограничат движение Новости
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
Финал конкурса талантов VESNA 2022 — 22 апреля в ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и организаторы конкурса дарят пригласительные билеты Афиша
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях Гид
Отключение электричества за долги по коммуналке признано незаконным. Наш читатель вынужден был съехать из обесточенной квартиры, в ожидании ответа прокуратуры Истории
Большинство направлений подготовки МИЭТа даёт выпускникам-айтишникам отсрочку от призыва в армию. Вот как её получить Истории
Открыт подземный переход от электричек к станции метро «Комсомольская». Он находится возле Ленинградского вокзала и пригородных турникетов Истории
17 апреля - годовщина открытия Дворца культуры. Вот его история — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру