Новая платформа на станции Крюково видна пассажирам электричек, но пока недоступна для них. Блестящие колонны затянуты в плёнку и скоро к ней начнут подходить поезда. Корреспонденты «Зеленоград.ру» побывали на станции Крюково и расспросили строителей о том, как идёт реконструкция, когда откроют новую платформу и остальные объекты станции, будут ли останавливать движение поездов при открытии новой платформы, сколько входов и выходов будет в новом транзитном переходе, когда запустят МЦД-3 и почему строящийся надземный переход пока не будут соединять с Крюковской эстакадой.
Её построили почти на месте бывшей 4-й платформы. Новая платформа №2 крайняя со стороны Крюковской площади (старого города). Но, в отличие от прежней она не граничит с улицей — между ней и городом проложены пути. То же будет с другой стороны станции: между будущей 1-й платформой и Привокзальной площадью построят новый путь.
Платформу №2 планируют открыть в начале мая. Одновременно откроют лестницу для входа и выхода на временный пешеходный мост. На лестнице сделан пандус. Таким образом пассажиры будут попадать на платформу и выходить с неё до открытия конкорса — строящегося надземного перехода с эскалаторами и лифтами. Это будет примерно через полтора года.
Платформу откроют после переключения движения — эти работы выполнят за 17 часов. Пассажиры этого не почувствуют, заверили строители, всё сделают без остановки движения, поскольку поезда переключат на другие пути.
На платформе к её открытию поставят скамейки. Турникетов здесь пока не будет — опять же, до открытия конкорса. После его открытия турникеты поставят в павильонах наземного перехода, и попасть на новые платформы можно будет только пройдя через них.
Сейчас возле новой платформы укладывают и выправляют 4-й путь — по нему скоро пойдут поезда. На соседнем 2-м пути (он с другой стороны платформы) укладывают земляное полотно, к июню оно должно быть готово.
Дальше РЖД запустит путевую машинную станцию (ПМС) для укладки пути. К слову, пути строят обычные, со стыками, они отличаются от старых только тем, что новые. Бесстыковой путь сделают позже, этим занимается РЖД. Бесстыковые пути называют еще бархатными — они снижают шум колес (поезд едет более плавно) и износ железнодорожного полотна.
По планам, соседнюю платформу №2 начнут демонтировать в июле. Соответственно, её закроют для пассажиров. Когда на её месте построят новую платформу, ей присвоят номер 3. А новая платформа на месте нынешней №1 тоже будет номер 1. Её будут сносить и строить новую уже в следующем году.
Платформ будет три, а путей шесть — каждый перрон окружен двумя путями. Соответственно, с улицы на крайние платформы попасть будет невозможно — только через конкорс. А перейти из одной части города в другую — только через один подземный переход, который сейчас реконструируют. Можно пройти и через конкорс, но в таком случае переход будет платным, потому что в павильонах конкорса поставят турникеты. Конкорс предназначен для пассажиров электричек, а не для транзитных пешеходов.
Новый подземный переход под станцией — он же старый широкий — перестраивают и удлиняют в сторону Крюковского рынка. В перспективе он будет выходить к автобусным остановкам, на место их будущего расположения.
Второй — узкий — пешеходный тоннель не откроется, его засыпят. Но от него строят ответвление к новому подземному переходу. Это будет второй вход и выход в транзитный тоннель, он расположен на прежнем месте остановок зеленоградских автобусов. Два входа и выхода в тоннель будут с обеих сторон станции — со стороны старого и нового города.
Но откроют подземный пешеходный переход не скоро — по планам, до конца 2023 года.
Обещают поставить шумозащитные экраны с обеих сторон станции. Во всяком случае, возле жилых домов, расположенных вдоль путей. Экраны поставят до конца 2023 года.
Год назад проект реконструкции станции подразумевал выход из пассажирского терминала (конкорса) на Крюковскую эстакаду. Планировалось пристроить павильон к эстакаде, сделать туда вход/выход и устроить на «новом» мосту автобусные остановки. А также сделать выход к ТЦ «Зеленоградский».
Два месяца назад «Зеленоград.ру» в РЖД сообщили, что возможность такого соединения только прорабатывается. Теперь это подтвердили и подрядчики реконструкции Крюково — в нынешнем проекте интеграции конкорса с мостом нет. Но идет проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) и, вполне возможно, интеграцию привяжут именно к этому проекту.
В Малино построят эстакаду для разъезда поездов — чтобы маршруты не пересекались. Сейчас строятся опоры для будущего моста, привезли металлоконструкции, начинается их сборка. Отсыпается земельное полотно для строительства пути, идет строительство водопропускных труб, коммуникаций для СЦБ-связи. Частные дома, по словам строителей, в зону стройки не попадают. Завершить работы в Малино планируется к 2023 году.
По текущим планам, запуск МЦД-3 Зеленоград-Раменское — в марте 2023 года. Но всю пассажирскую инфраструктуру на станции Крюково достроят позже — до конца 2023-го. Территорию возле станции благоустроят, поставят постоянное ограждение (сейчас стоит строительное) с обеих сторон.
Так один старый они ещё решили засыпать для увеличения распила и сроки строительства удлинили с той же целью.
Это круче 90-х и всё официально. Мрази.
Надеюсь, хоть предусмотрят, что многим нужно не к остановкам, а мимо - к Иридиуму или к 8 микрорайону.