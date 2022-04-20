Платформу откроют после переключения движения — эти работы выполнят за 17 часов. Пассажиры этого не почувствуют, заверили строители, всё сделают без остановки движения, поскольку поезда переключат на другие пути.

На платформе к её открытию поставят скамейки. Турникетов здесь пока не будет — опять же, до открытия конкорса. После его открытия турникеты поставят в павильонах наземного перехода, и попасть на новые платформы можно будет только пройдя через них.