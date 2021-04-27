Основные работы могут начаться в июне. На строительство дается 12 месяцев. Бытовой городок, стоянку техники и склад материалов расположат в основном возле железной дороги. Но для строительства потребуется построить временную дорогу за пределами полосы отвода, на территории поселков Малино и Фирсановка. Часть работ потребует перерывов в движении поездов. Например, для надвижки пролетного строения нужно 8-часовое «окно».

Будущий путепровод в Малино — это не автомобильная развязка, которую давно планируют там построить. Проекту автодороги с эстакадой над путями Октябрьской железной дороги уже больше десяти лет. Сейчас делают новый проект.

Одновременно ведутся подготовительные работы на станции Крюково, которую ждет масштабная реконструкция.