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Началось строительство железнодорожного моста в Малино. Его собираются сделать за год 27.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Возле платформы Малино выносят коммуникации — это готовятся к строительству железнодорожной эстакады, по которой пойдут поезда. Эстакада будет на перегоне между Малино и Фирсановской. Однопутный мост нужен для разъезда поездов — чтобы их маршруты следования не пересекались. Развязку строят в рамках проекта МЦД-3. Эстакаду для поездов также построят на станции Ховрино.

Основные работы могут начаться в июне. На строительство дается 12 месяцев. Бытовой городок, стоянку техники и склад материалов расположат в основном возле железной дороги. Но для строительства потребуется построить временную дорогу за пределами полосы отвода, на территории поселков Малино и Фирсановка. Часть работ потребует перерывов в движении поездов. Например, для надвижки пролетного строения нужно 8-часовое «окно».

Будущий путепровод в Малино — это не автомобильная развязка, которую давно планируют там построить. Проекту автодороги с эстакадой над путями Октябрьской железной дороги уже больше десяти лет. Сейчас делают новый проект.

Одновременно ведутся подготовительные работы на станции Крюково, которую ждет масштабная реконструкция.

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Метки:
электричка, мцд, платформа малино
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Обсуждение
Ирина Горячева
5 часов назад
Похоже, что в ближайшие 2 года будет не расписание движения электричек, а одно большое окно
Борис Хромов
3 часа назад
Получается, что от от Ховрино (или Грачёвская) до Малино новые пути пойдут справа.Самое загадочное место - Бусиновская эстакада, где застройка вплотную к путям.
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