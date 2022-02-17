Реконструкция станции Крюково идет уже несколько месяцев и полгода — в активной фазе. По мере расширения стройки территория Крюковской площади сужается, люди ходят на электричку и в другую часть города по высокому мосту, сходов на действующие платформы с моста нет, подземные переходы закрыты. Выяснили, как идут работы, есть ли отставание от графика, когда построят новые платформы и нормальный надземный переход, сохранятся ли переходы под землей, будет ли выход на Крюковскую эстакаду и когда запустят МЦД.
Две новые платформы обещают построить и открыть для пассажиров в этом году, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе РЖД. Более точных сроков не назвали. Это будут платформы под номерами 2 и 3, из Москвы и в Москву, №2 — ближайшая к Крюковской площади, №3 — посередине. Вторую платформу сейчас строят.
За третьей платформой построят первую — уже, видимо, в 2023 году. Напомним, вместо четырех на станции Крюково будет три платформы, все островные — то есть, не примыкающие к улице, окруженные путями.
Одновременно должны построить и открыть лестничные сходы на эти платформы с временного пешеходного моста (по которому сейчас переходят станцию). Собственно, одну лестницу построили еще в прошлом году, но она закрыта.
Конкорс — надземный переход с лифтами, эскалаторами, вестибюлями и кассами — планируется достроить в 2023 году.
Широкий тоннель (он расположен ближе к рынку) сейчас продолжают переделывать — удлиняют в сторону Крюковской площади). После окончания работ его должны открыть для транзитного пешеходного движения — перехода из одной части города в другую. Когда именно, в РЖД не сообщили. В ноябре «работы по удлинению» находились в «завершающей фазе», говорил префект.
А второй — узкий — тоннель уже, увы, не откроется. На этапе проектирования реконструкции станции в РЖД и правительстве Москвы обсуждали возможность всё-таки не закрывать этот переход, а оставить или для пешеходов, или как техническое помещение. Сейчас вердикт такой: не подлежит реконструкции и будет демонтирован. Почему не подлежит, не объясняют.
Год назад проект реконструкции станции подразумевал выход из пассажирского терминала (конкорса) на Крюковскую эстакаду. Планировалось пристроить павильон к эстакаде, сделать туда вход/выход и устроить на «новом» мосту автобусные остановки. А также сделать выход к ТЦ «Зеленоградский».
На вопрос «Зеленоград.ру» о начале работ на эстакаде ответили неожиданно. «В настоящее время ОАО „РЖД“ совместно с причастными организациями правительства Москвы прорабатывают возможность интеграции возводимого пассажирского конкорса с существующим Панфиловским путепроводом». То есть, не факт, что вообще интегрируют.
В недавней публикации на сайте префектуры, соединение с Крюковской эстакадой названо «вариантом, предложенным на перспективу». На схеме он обозначен, как третий этап строительства.
2. Конкорс (вестибюли, пешеходный мост, лестничные сходы) — второй этап строительства
3. Интеграция с автодорожным путепроводом, помещения ТПУ, предназначенные для пересадки на городской общественный транспорт — третий этап строительства
4. Перспективное развитие
Срок пока остаётся тем же — 2023 год. Отставания официально нет. Это год и завершения реконструкции станции Крюково и запуска третьего диаметра «Зеленоград — Раменское». По последним озвученным планам, сначала поезда МЦД будут ходить по комбинированной схеме: электрички до Ленинградского вокзала чередуются с электричками до Раменского (без заезда к вокзалу, с уходом на Казанское направление после станции Рижская). Так же ходят поезда на МЦД-2, где строительство железнодорожной инфраструктуры еще не завершено. Но для зеленоградцев важней, чтобы на электричке до ближайшего начали действовать цены МЦД, которые, вероятно, будут значительно ниже существующих.
В департамента транспорта объясняют это решение просьбами пассажиров, но есть и другая причина. Пока нет пропускной способности (путей и эстакад), чтобы запустить все пригородные поезда от Крюково до Раменского. От Москвы до Крюково четыре пути. «Сапсаны» и «Ласточки-экспрессы» ходят по скоростным путям, электрички со всеми остановками по двум остальным, при этом на их пути «залезают» некоторые экспрессы и поезда дальнего следования — дневное движение на Ленинградском направлении напряженное. Пока не построят дополнительные 5 и 6-й пути, полностью разделить движение электричек МЦД и остальных поездов невозможно. Тем более, после двух конечных станций будущего МЦД (Крюково и Раменское) в сторону области — только по два пути.