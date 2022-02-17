Когда построят новые платформы и надземный переход с лифтами и эскалаторами?

Две новые платформы обещают построить и открыть для пассажиров в этом году, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе РЖД. Более точных сроков не назвали. Это будут платформы под номерами 2 и 3, из Москвы и в Москву, №2 — ближайшая к Крюковской площади, №3 — посередине. Вторую платформу сейчас строят.

За третьей платформой построят первую — уже, видимо, в 2023 году. Напомним, вместо четырех на станции Крюково будет три платформы, все островные — то есть, не примыкающие к улице, окруженные путями.

Одновременно должны построить и открыть лестничные сходы на эти платформы с временного пешеходного моста (по которому сейчас переходят станцию). Собственно, одну лестницу построили еще в прошлом году, но она закрыта.

Конкорс — надземный переход с лифтами, эскалаторами, вестибюлями и кассами — планируется достроить в 2023 году.