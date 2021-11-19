А будет ли ВСМ?

В середине ноября появилась противоречивая информация о судьбе высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. По проекту, она пойдет по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, расчетное время в пути между Москвой и Питером — 2,5 часа.

«Коммерсант» со ссылкой на свои источники написал, что в правительстве обсуждают отказ от её строительства. Чиновники рекомендовали РЖД вновь оценить проект и сделать вместо ВСМ выделенный грузовой ход. Один из экспертов «Коммерсанта» сказал, что отказ от ВСМ надо приветствовать, потому что это слишком дорогой проект. А потребности пассажирского движения между двумя городами, по его мнению, целиком закрывают «Сапсаны».

"Отмена строительства ВСМ будет означать невозможность организовать на московском направлении активное движение пригородных электричек и невозможность возвратить грузовое движение в том объёме, которое было до начала «эры Сапсанов»", прокомментировала РБК эту идею главный экономист Лаборатории градопланирования им. М. Л. Петровича Людмила Истомина.

В свою очередь, на форуме «Транспортная неделя» глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что окончательное решение по ВСМ ещё не принято. А вице-премьер Марат Хуснуллин там же заявил, что строительство магистрали не отменяется, но будет поэтапным, потому что не хватает денег. Сейчас актуальны железнодорожные входы и выходы из городов. Вход (выход) — это и есть участок от Алабушево до Ленинградского вокзала с московской стороны трассы. С питерской это Санкт-Петербург — Обухово. «Их надо делать не зависимо ни от чего. Они работают например, на пригородное железнодорожное сообщение», сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24». Строительство всей остальной трассы — основного хода ВСМ — пока под вопросом. «Соединять дальше будем, если будут возможности финансовые, воля и политическое решение», пояснил вице-премьер.