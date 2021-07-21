Зачем нужны новые пути

5-й и 6-й дополнительные пути от Москвы до Алабушево прокладывают для «специализированного пассажирского сообщения». Со временем эти пути станут частью высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург. А в ближайшей перспективе (2-3 года) нужны для запуска МЦД-3 — электричек от Зеленограда до Раменского. Поезда МЦД пойдут как раз по существующим путям, а на новые переведут поезда дальнего следования и «Ласточки-экспрессы». Реконструкция станций и строительство путей — проект комплексного развития железнодорожной линии Москва—Петербург по увязанным проектам МЦД-3 и ВСМ. На выполнение этих работ РЖД выделила три миллиарда рублей, победитель торгов — компания «1520» — снизил цену до 2,5 млрд.

Группа компаний «1520» — российский производственно-строительный холдинг, занятый в сфере проектирования и строительства железнодорожной инфраструктуры. ООО «ОСК 1520» входит в его строительный дивизион. 1520 — это ширина стандартной железнодорожной колеи в России. По данным системы «Контур-фокус» гендиректор и основной акционер группы — Алексей Крапивин, сын бывшего советника экс-главы РЖД Владимира Якунина. В 2015 году Якунин ушел с поста, а старший Крапивин скончался, но «1520» по-прежнему остается ключевым подрядчиком РЖД.

В Зеленограде новые пути проложат со стороны «нового» города. О реконструкции станций Крюково, Малино и Алабушево со строительством новых платформ и надземных переходов мы уже писали. В проекте перестраивать планируется и другие станции, но для некоторых предлагается два варианта — минимальное или полное развитие. Минимальное — это, например, строительство сходов с лифтами с имеющихся надземных переходов через пути. Полное — перестройка платформ, строительство конкорсов — пассажирских терминалов с надземным переходом. Какой вариант будет реализован, сейчас неизвестно. Но в любом случае реконструкция подразумевает безопасность и доступность остановок для пассажиров, в том числе маломобильных, сообщили «Зеленоград.ру» в РЖД.

Например, на станциях Фирсановка и Сходня минимальное развитие предполагает строительство сходов с лифтами с пешеходного моста и установку кассовых павильонов. А полное — реконструкцию платформ и строительство конкорсов.