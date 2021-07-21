Определен подрядчик на прокладку новых железнодорожных путей от Москвы до Алабушево. Вот как он реконструирует станции с пересадками на метро 21.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Трехмиллиардный контракт на строительство двух дополнительных путей, платформ и конкорсов на станциях — от Рижской до Алабушево — РЖД заключит с компанией «1520». Это крупнейший строительный подрядчик РЖД. Эта компания уже занимается реконструкцией станции Крюково. Работы планируется выполнять в течение двух лет. Рассказываем, что дадут пассажирам из Зеленограда новые пути и как в ходе их строительства переделают железнодорожные станции.

Зачем нужны новые пути

5-й и 6-й дополнительные пути от Москвы до Алабушево прокладывают для «специализированного пассажирского сообщения». Со временем эти пути станут частью высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург. А в ближайшей перспективе (2-3 года) нужны для запуска МЦД-3 — электричек от Зеленограда до Раменского. Поезда МЦД пойдут как раз по существующим путям, а на новые переведут поезда дальнего следования и «Ласточки-экспрессы». Реконструкция станций и строительство путей — проект комплексного развития железнодорожной линии Москва—Петербург по увязанным проектам МЦД-3 и ВСМ. На выполнение этих работ РЖД выделила три миллиарда рублей, победитель торгов — компания «1520» — снизил цену до 2,5 млрд.

Группа компаний «1520» — российский производственно-строительный холдинг, занятый в сфере проектирования и строительства железнодорожной инфраструктуры. ООО «ОСК 1520» входит в его строительный дивизион. 1520 — это ширина стандартной железнодорожной колеи в России. По данным системы «Контур-фокус» гендиректор и основной акционер группы — Алексей Крапивин, сын бывшего советника экс-главы РЖД Владимира Якунина. В 2015 году Якунин ушел с поста, а старший Крапивин скончался, но «1520» по-прежнему остается ключевым подрядчиком РЖД.

В Зеленограде новые пути проложат со стороны «нового» города. О реконструкции станций Крюково, Малино и Алабушево со строительством новых платформ и надземных переходов мы уже писали. В проекте перестраивать планируется и другие станции, но для некоторых предлагается два варианта — минимальное или полное развитие. Минимальное — это, например, строительство сходов с лифтами с имеющихся надземных переходов через пути. Полное — перестройка платформ, строительство конкорсов — пассажирских терминалов с надземным переходом. Какой вариант будет реализован, сейчас неизвестно. Но в любом случае реконструкция подразумевает безопасность и доступность остановок для пассажиров, в том числе маломобильных, сообщили «Зеленоград.ру» в РЖД.

Например, на станциях Фирсановка и Сходня минимальное развитие предполагает строительство сходов с лифтами с пешеходного моста и установку кассовых павильонов. А полное — реконструкцию платформ и строительство конкорсов.

Как перестроят станции с пересадками на метро

Для других станций, расположенных на московском участке дороги и рядом с метро, указан только один вариант перестройки. Например, на станции Ховрино (открыта в прошлом году рядом с метро «Ховрино») будут строить новую платформу на Москву вместо существующей. Дело в том, что при строительстве Северо-восточной хорды одна опора попала на территорию РЖД под перспективные дополнительные пути. И платформу №1 построили как временную, предполагая в будущем демонтировать и построить новую.

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На станции Лихоборы (бывшая НАТИ) планируется построить третью платформу и перестроить две существующие. На новую платформу сделают сходы с пешеходного моста.

На Петровско-Разумовской, как и планировалось, построят три платформы с переносом их ближе к метро. Одна новая платформа предназначена для остановки сдвоенных «Сапсанов» и перспективных поездов ВСМ. Также построят надземный переход с выходами в том числе к одноименным станциям метро Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.

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На Рижской планируется перестроить платформы и возвести надземный переход, общий для МЦД-3 (Ленинградское направление), МЦД-2 и МЦД-4. Из него можно будет выйти к строящейся станции «Рижская» Большой Кольцевой линии.

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После Рижской через Митьковскую ветку электрички МЦД будут уходить на Казанское направление — станции Электрозаводская, Андроновка (бывшая Фрезер), Перово, Вешняки и другие, расположенные вблизи станций метро и МЦК.

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Метки:
электричка, мцд, станция ховрино (грачевская), всм, станция рижская, петровско-разумовское, станция лихоборы (бывшая нати)
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