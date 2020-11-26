На новой станции Ховрино подняться на эскалаторе можно только с платформы из Москвы. Что это за дискриминация? 26.11.2020 ZELENOGRAD.RU

На новой пригородной станции Ленинградского направления две платформы, но эскалаторы устроены только для одной — из Москвы. Спуск и подъем от другой платформы — по лестнице. При этом Собянин подчеркивал, насколько удобна новая станция для пассажиров. Выяснили, почему так вышло.

Платформа на Москву, с которой как раз нет эскалаторов, расположена со стороны Зеленоградской улицы, она ближайшая к метро «Ховрино». Проход к платформе — через павильон с турникетами, далее по лестнице или наклонному пандусу. Правда, есть лифт, но пока он закрыт «в связи с ковидом». Да и у лифта не такая пропускная способность, как у эскалатора.

Отсутствие эскалаторов с западной стороны станции в РЖД объяснили тем, что «объект расположен в ограниченных условиях, частично в подэстакадном пространстве Северо-Восточной хорды».

Станцию Ховрино-2, переименованную в Ховрино, долго проектировали и строили — с 2016 года. На первых предпроектных изображениях «ограниченных условий» еще не было видно — очевидно, хотели построить полноценный современный конкорс. В проекте планировки ТПУ «Ховрино» также значился внеуличный пешеходный переход со стороны платформы на Москву. Одновременно построили и открыли участок Северо-Восточной хорды, в том числе для соединения с ней трассы М-11. Трасса проходит вдоль путей Октябрьской железной дороги, как раз над новой станцией Ховрино.

На вопрос, могут ли в перспективе построить эскалаторы в западной части станции, в РЖД не ответили — вероятно, не могут. Со стороны эстакады на станции построена подпорная стенка. В транспортных блогах и форумах обсуждалась ошибка при проектировании или строительстве: одна опора СВХ попала на перспективные пути высокоскоростной магистрали Москва-Петербург (ВСМ). Из-за этого в будущем — при строительстве ВСМ — часть станции Ховрино могут перестроить.

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Метки:
электричка, пассажирские перевозки, октябрьская железная дорога, станция ховрино
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На новой станции Ховрино подняться на эскалаторе можно только с платформы из Москвы. Что это за дискриминация? Новости
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