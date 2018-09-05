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Трассу М-11 интегрировали в дорожную сеть Москвы. Ее соединили с Северо-Восточной хордой 05.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Запущено движение по новому бессветофорному участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Он соединил Фестивальную с пятиуровневой Бусиновской развязкой. С платной трассы М-11 теперь можно напрямую заехать в город, минуя МКАД, и проехать до Мичуринского проспекта или до Дмитровки.

До этого М-11 не имела «нормальной интеграции с городскими дорогами», сказал мэр Сергей Собянин на открытии участка СВХ. По его словам, это приводило к постоянным пробкам на въезде в Москву, но с открытием нового участка хорды часть транспортных проблем удастся решить. «Мы интегрировали городскую дорожную сеть в федеральные трассы, — отметил Собянин. — Это означает, что часть огромного потока машин, который сейчас у нас на Дмитровке и на Ленинградке, уйдет на эту магистраль и пойдет уже по трассе М-11».

Трасса длиной пять километров проходит вдоль путей Октябрьской железной дороги, в ее составе семь эстакад и мост через реку Лихоборку. Количество полос движения — от трех до четырех в каждом направлении. Сейчас построены две трети Северо-Восточной хорды, следующий участок — от Дмитровского до Ярославского шоссе. По проекту, будут съезды с хорды у метро «Ховрино» и «Петровско-Разумовская», где строятся транспортно-пересадочные узлы.

7 — участок от Дмитровской шоссе до Фестивальной улицы; 8 — от Фестивальной до Бусиновской развязки
Схема: stroi.mos.ru

Новая магистраль свяжет север, восток и юго-восток Москвы: от трассы М-11 до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки — Люберцы) и соединит Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, шоссе Энтузиастов и Открытое шоссе. Предполагается, что запуском хорды снизится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо. Открытый участок СВХ начали строить в феврале 2016 года. Полностью хорду планируется построить в 2021 году.

Открытие участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, продление трассы М-11 в обход Солнечногорска и Клина (движение открыто 1 сентября), а также планируемое строительство Московских центральных диаметров (МЦД) и Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «в основном решат транспортные проблемы Зеленограда» , — сказал Сергей Собянин на предвыборной встрече с зеленоградскими.

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Обсуждение
Terra Nova
4 часа назад
Неть, СергейСемёныч, ни хрена трассы и хорды не решат транспортные проблемы Зеленограда. СВХ удобна тем, кто поедет в Москву по платке, а таких абсолютное меньшинство. Где Ласточки, идущие полчаса каждые полчаса и по цене билета в метро?!
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