Запущено движение по новому бессветофорному участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Он соединил Фестивальную с пятиуровневой Бусиновской развязкой. С платной трассы М-11 теперь можно напрямую заехать в город, минуя МКАД, и проехать до Мичуринского проспекта или до Дмитровки.

До этого М-11 не имела «нормальной интеграции с городскими дорогами», сказал мэр Сергей Собянин на открытии участка СВХ. По его словам, это приводило к постоянным пробкам на въезде в Москву, но с открытием нового участка хорды часть транспортных проблем удастся решить. «Мы интегрировали городскую дорожную сеть в федеральные трассы, — отметил Собянин. — Это означает, что часть огромного потока машин, который сейчас у нас на Дмитровке и на Ленинградке, уйдет на эту магистраль и пойдет уже по трассе М-11».

Трасса длиной пять километров проходит вдоль путей Октябрьской железной дороги, в ее составе семь эстакад и мост через реку Лихоборку. Количество полос движения — от трех до четырех в каждом направлении. Сейчас построены две трети Северо-Восточной хорды, следующий участок — от Дмитровского до Ярославского шоссе. По проекту, будут съезды с хорды у метро «Ховрино» и «Петровско-Разумовская», где строятся транспортно-пересадочные узлы.