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С 1 сентября начнётся движение по участку трассы М-11 в обход Солнечногорска и Клина 29.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Дату торжественного открытия участка скоростной трассы М-11 в обход Клина и Солнечногорска (58-97 километры) подтвердили в компании «Автодор» — это произойдёт вечером 30 августа. Движение по трассе откроют 1 сентября в 0:00 часов. Расчетная скорость на участке составит 150 км/час, при подъезде к Клину — 120 км/час. Информация о расценках за проезд появится позже.

russianhighways.ru

Ожидается, что в торжественной церемонии открытия участка М-11 поучаствует вице-премьер Максим Акимов, который курирует в правительстве транспорт и связь, и министр транспорта Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Компания «Автодор», заказчик строительства всей трассы М-11, планировала закончить работу на этом участке ещё в мае, а затем перенесла открытие на лето, которое уже заканчивается. Строительство 40-километрового участка вошло в завершающую стадию весной, как сообщал «Автодор», а к концу июня он был «почти в стопроцентной готовности».

Четырёхполосный участок М-11 с 58-го по 97-ый километр проходит по Солнечногорскому и Клинскому районам Московской области в обход городов Солнечногорск и Клин, а дальше с помощью специально построенной новой 5,6-километровой автодороги соединяется с федеральной трассой М-10 за Клином — возле населенного пункта Ямуга. В основном трасса идёт параллельно Ленинградскому шоссе, с тремя транспортными развязками. На участке возведены четыре моста и 18 путепроводов. Два пункта взимания платежей расположены на 58-м километре, сразу после Пешковской развязки, один на пересечении с Пятницким шоссе в районе Обухово и один на 97-м километре, при съезде в Клин.

«Участок М-11 с 58-го по 97-ый км является одним из самых долгожданных для водителей, поскольку позволит сэкономить большое количество времени (от получаса до нескольких часов), которое автомобилисты регулярно тратят на проезд через Солнечногорск и Клин. Новая дорога существенно улучшит транспортную ситуацию и экологическую обстановку в этих городах, которые уже много лет задыхаются в пробках, образованных транзитным трафиком» , — заявляют в «Автодоре».

На участке разрешена скорость движения 150 км/ч, поскольку он будет соответствовать категории IА. Подъезд к городу Клин — категории IБ с расчетной скоростью движения 120 км/ч. На 40-километровом участке сделаны четыре площадки для отдыха — по две с каждой стороны. Для экстренной дозаправки на 70-м км в сторону Твери и 64-м км в сторону Москвы установлены топливные комплексы контейнерного типа с оплатой только по банковским картам.

Для беспрепятственного проезда с транспондером T-pass по всему сквозному участку от МКАД до Клина необходимо включить услугу интероперабельности, предупреждает «Автодор». Недавно в правительстве РФ подписали распоряжение, согласно которому участок М-11 в обход Солнечногорска и Клина стал платным до 2110 года. Бесплатной альтернативой останется Ленинградское шоссе.

Следующий участок, с 97 по 149 километр, ещё в работе. «Автодор» обещает открыть его в третьем квартале этого года.

Общая длина автомагистрали М-11 будет 669 километров: она соединит Москву с Санкт-Петербургом. Стоимость проезда планируется в районе двух тысяч рублей для легковых автомобилей, а время в пути составит в среднем шесть часов. Начать реализовывать проект решено было в феврале 2008-го, когда стало ясно, что повышение нагрузки на Ленинградское шоссе (М-10) существенно влияет на трафик столицы. Дополнительная скоростная дорога призвана решить эту проблему. Общая стоимость проекта скоростной трассы составляет порядка 450 миллиардов рублей, из которых 35% приходится на частные инвестиции. Ввести М-11 в эксплуатацию изначально планировали к чемпионату мира по футболу — в мае 2018 года, теперь собираются сделать это до конца года.

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