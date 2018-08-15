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Готовится открытие участка М-11 в обход Клина и Солнечногорска: его сделали платным на 92 года 15.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение №1661-р, согласно которому участок скоростной трассы М-11 в обход Клина и Солнечногорска стал платным до 2110 года. Сам участок ещё не открыли: компания «Автодор», заказчик строительства всей трассы М-11, планировала закончить работу ещё в мае, а затем перенесла открытие на лето, которое уже заканчивается. По последним заявлениям «Автодора», дорогу запустят в третьем квартале, то есть до октября.

russianhighways.ru

Строительство 40-километрового участка вошло в завершающую стадию весной, как сообщал «Автодор», а к концу июня он был «почти в стопроцентной готовности» — уложили покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, осталось поставить шумозащитные экраны и барьерное ограждение, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки. Шёл монтаж коммуникаций, обустройство пунктов взимания платы и административных зданий. «Фактически это последние работы, которые осталось произвести перед пуском нового участка», докладывали строители. Сейчас вдоль трассы идёт благоустройство территории, добавляет РИАМО.

В конце июня репортаж со строительства участка опубликовал блоггер Михаил Кривый. После работающего ПВП (пункта взимания платежей) на 58-м километре, между Зеленоградом и Солнечногорском, на пересечении с М-10 «Россия», строили Пешковскую развязку — там пришлось перестраивать съезд с М-11 на М-10 в сторону области. Не были готовы съезды и на других развязках, работы выполнялись на всем протяжении дороги.

Четырёхполосный участок М-11 с 58-го по 97-ый километр проходит по Солнечногорскому и Клинскому районам Московской области в обход городов Солнечногорск и Клин — в основном, параллельно Ленинградскому шоссе, с тремя транспортными развязками и подъездом к городу Клин (около 5,5 километров). На участке возведены четыре моста и 18 путепроводов. Два пункта взимания платежей расположены на 58-м километре, сразу после Пешковской развязки, один на пересечении с Пятницким шоссе в районе Обухово и один на 97-м километре, при съезде в Клин.

Расценки за проезд станут известны ближе к официальному запуску. По словам Андрея Панфилова, руководителя проекта компании «Автодор», тарифная сетка ещё подготавливается. Примерные цены можно спрогнозировать, исходя из действующих нормативов: согласно постановлению правительства №47 от 30 января 2016 года, максимальная стоимость для проезда легкового транспорта на платной дороге не может превышать трёх рублей за километр. Таким образом, водителю легковушки придётся отдать за весь участок протяжённостью 84 километра до 252 рублей.

Новая дорога значительно облегчит транспортную ситуацию в этих районах, считают в «Автодоре». Добираться до Твери и северо-западной части Московской области тоже станет проще: в отличие от «Ленинградки», М-11 не проходит через деревни и небольшие населённые пункты. Бесплатной альтернативой останется Ленинградское шоссе.

Общая длина трассы М-11 составит 669 километров, она соединит Москву с Санкт-Петербургом. Планы о строительстве дублёра Ленинградского шоссе появились ещё в 1970-м году, но реализацию проекта начали лишь в феврале 2008-го, так как повышенная нагрузка на Ленинградское шоссе (М-10 ) существенно влияла на трафик столицы: дополнительная скоростная дорога призвана решить эту проблему. Общая стоимость проекта скоростной трассы, как отмечает информагентство ТАСС, составляет порядка 450 миллиардов рублей, из которых 35% приходится на частные инвестиции. Ввести М-11 в эксплуатацию изначально планировали к чемпионату мира по футболу — в мае 2018 года, теперь собираются сделать это до конца года.

Недавно было решено повысить максимально допустимую скорость движения транспорта на дороге с 110 до 130 км/ч. Сделают это через месяц после открытия всех участков: сначала необходимо обследовать безопасность дорожного движения.

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