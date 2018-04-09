Повысить разрешенную скорость на М11 со 110 до 130 км/ч планируют после открытия всей трассы от Москвы до Санкт-Петербурга. Введение в эксплуатацию дороги планируется в этом году.

«После того, как введем, мы в течение месяца обследуем безопасность дорожного движения на возможность повышения скоростного режима. Тогда уже будем принимать решение, посоветуемся с ГИБДД, примем решение и на 20 км — до 130 км/час — повысим», — цитирует агентство «Москва» заместителя председателя правления госкомпании «Автодор» Александра Целковнева. По его словам, скоростной режим может быть повышен уже в этом году.

Целковнев также отметил, что повышение скоростного режима ведет к выравниванию потока: те, кто едут по правилам с разрешенной скоростью, и те, кто нарушает, выравниваются по скорости и «довольно-таки плавно едут» — меньше нервозности и столкновений.

В марте «Автодор» объявил о будущей стоимости проезда по трассе М11 от Москвы до Петербурга — две тысячи рублей для легковых машин.



Новая дорога пройдет в основном параллельно Ленинградскому шоссе, пересечения с ним — на 58, 149, 208, 258, 334 и 543-м километрах трассы с устройством транспортных развязок. Сейчас построены и работают участки от МКАД до Солнечногорска (15-58 км), в обход Торжка (208-258 км) и Вышнего Волочка (258-334 км). Предстоит достроить участки дороги в обход Солнечногорска и Клина, в Конаковском и Калининском районах Тверской области, в обход Бологого, Угловки, Окуловки, Чудово, Тосны и в Санкт-Петербурге. Общая протяженность трассы составит 669 километров, максимально разрешенная скорость на ней будет 130 км/ч.



Два года назад платную трассу «Москва — Санкт-Петербург» планировалось полностью достроить и запустить к лету 2018 году, то есть к чемпионату мира по футболу. Однако в прошлом году министр транспорта Максим Соколов заявил о новых сроках — «рубеже 2018-2019 годов».