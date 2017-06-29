Водитель-экстремал публиковал ролики своих скоростных достижений на Ленинградском шоссе и платной дороге М-11. Его рекорд превысил 300 километров в час. Нарушителя вычислили — им оказался чиновник из Клинского района — и уволили с госслужбы. Вот как это было.
Доморощенным гонщиком оказался 37-летний начальник судебного отдела правового управления администрации Клинского района Михаил Исаков, пишет интернет-издание «Автовзгляд». На следующий день после того как телеканал «360» обнародовал видеодневник юриста, его канал в Youtube и прочие аккаунты в соцсетях оказались удалены, как и профили его жены. Самого чиновника в понедельник, 26 июня, уволили из районной администрации.
На первом видео водитель набирает скорость выше двухсот километров ещё в черте Солнечногорска. Буквально перед камерой автоматической фиксации на выезде из города спидометр показывает 218 километров в час (при ограничении в городе до 60 км/ч, а видео почти сразу начинается с превышения). Дальше он разгоняется уже до 266.
В другом ролике водитель едет по М-11 в сторону области, лавируя между машинам и перестраиваясь из полосы в полосу. Максимальной скорости в 304 километра в час он достигает вскоре после указателя с поворотом на Зеленоград.
Одна из записей — это путь от въезда на М-11 до выезда, снятый ночью. Весь отрезок от шлагбаума до шлагбаума на пунктах оплаты у водителя занял 9 минут 45 секунд. Скорость на видео искусственно заматирована, но угадываются значения выше двухсот километров в час.
Ещё рекорд, которым похвастался чиновник, он поставил в сложных, почти зимних, условиях. Восьмого марта 2016 года — на трассе заметны небольшие участки льда — гонщик «вытопил» скорость в 292 километра в час. Слышно, как детский голос в салоне автомобиля провозглашает «девяносто!», после чего водитель вроде снижает скорость и ролик обрывается. На одном из видео слышен также женский голос.
«Стритрейсерский дневник» публиковал некий mike223. По видео не ясно, на каком автомобиле гоняет автор, но его ник-нейм привёл на страницу, где размещён другой ролик — со стендовым испытанием BMW. Там же фотографии автомобиля его жены и симпатичного коттеджа.
Регистрационный госномер автомобиля и вывел на юриста администрации Клинского района Михаила Исакова. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу района Алёну Сокольскую, «Михаил Исаков был освобожден с должности начальника судебного отдела правового управления администрации Клинского района за скандальные ролики в интернете».
При этом глава района сообщила, что в администрации Исаков работал с 2014 года и успел зарекомендовать себя как «один из талантливейших юристов». Поэтому затруднилась объяснить поведение подчинённого.
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