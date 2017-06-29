Доморощенным гонщиком оказался 37-летний начальник судебного отдела правового управления администрации Клинского района Михаил Исаков, пишет интернет-издание «Автовзгляд». На следующий день после того как телеканал «360» обнародовал видеодневник юриста, его канал в Youtube и прочие аккаунты в соцсетях оказались удалены, как и профили его жены. Самого чиновника в понедельник, 26 июня, уволили из районной администрации.

На первом видео водитель набирает скорость выше двухсот километров ещё в черте Солнечногорска. Буквально перед камерой автоматической фиксации на выезде из города спидометр показывает 218 километров в час (при ограничении в городе до 60 км/ч, а видео почти сразу начинается с превышения). Дальше он разгоняется уже до 266.