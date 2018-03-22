Около двух тысяч рублей придется заплатить владельцам легковых машин за проезд по всей трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга. Дорогу планируют достроить к концу этого года.

О стоимости проезда «в пределах 2 тысяч рублей» по М-11 сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах. «Это конкурентная цена», цитирует Кельбаха агентство «Москва». Это цена проезда для легковых машин. С расценками для остальных видов транспорта, видимо, пока не определились.

В начале 2016 года генпрокуратура обвинила федеральные власти в завышенных тарифах на проезд по участке от МКАД до Солнечногорска. Правительство РФ приняло постановление, устанавливающее максимальную стоимость проезда легкового автомобиля по платным трассам федерального значения — не более трех рублей за километр.



Новая дорога пройдет в основном параллельно Ленинградскому шоссе, пересечения с ним — на 58, 149, 208, 258, 334 и 543-м километрах трассы с устройством транспортных развязок. Сейчас построены и работают участки от МКАД до Солнечногорска (15-58 км), в обход Торжка (208-258 км) и Вышнего Волочка (258-334 км). Предстоит достроить участки дороги в обход Солнечногорска и Клина, в Конаковском и Калининском районах Тверской области, в обход Бологого, Угловки, Окуловки, Чудово, Тосны и в Санкт-Петербурге. Общая протяженность трассы составит 669 километров, максимально разрешенная скорость на ней будет 130 км/ч.



Два года назад платную трассу «Москва — Санкт-Петербург» планировалось полностью достроить и запустить к лету 2018 году, то есть к чемпионату мира по футболу. Однако в прошлом году министр транспорта Максим Соколов заявил о новых сроках — «рубеже 2018-2019 годов».