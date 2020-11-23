Сегодня открыли новую станцию Ховрино на Октябрьской железной дороге, где будут останавливаться все обычные электрички и «Ласточки-комфорт». В будущем она станет частью МЦД-3 и высокоскоростной магистрали, а пока это большой транспортный узел, который объединяет станции железной дороги, метро, остановку 400-го «экспресса» и автовокзал «Северные ворота».
Это «серьезный транспортный узел», который улучшит транспортное сообщение для Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино, сказал на церемонии открытия Сергей Собянин. По словам мэра транспортный узел «обустроен, связи между различными видами транспорта сформированы».
Станция Ховрино состоит из двух пассажирских платформ с навесами во всю длину. Платформы оснащены модулями с местами для пассажиров и точками для зарядки мобильных устройств. Также здесь устроили два теплых павильона с билетными автоматами и кассами. Проход на платформы осуществляется через турникеты, а переход через железнодорожные пути — по пешеходному мосту.
Строительство станции «Ховрино» было начато весной 2017 года. Новая платформа находится между Левобережной и Грачёвской (бывшая Ховрино) при движении в Москву. Недалеко от неё находится метро «Ховрино», автовокзал и остановка автобуса 400 «экспресс». Надземного или подземного перехода между станцией Ховрино-2 и станцией метро «Ховрино» не предусмотрено. Для пересадки пассажирам надо будет идти по улице. С учетом перехода дорог со светофорами — это минут 7-8. Для Зеленограда это ближайшая пригородная станция с пересадкой на метро.
На электричке от Крюково до нового Ховрино со всеми остановками — 33 минуты. Время в пути до Москвы с новой станцией увеличивается на 2-3 минуты. Стоимость разового проезда от Крюково до нового Ховрино — 72 рубля, как и до бывшей станции Ховрино. Стоимость абонементов до Ховрино установили ниже, чем до Грачёвской. Так, абонемент «Рабочий день» на 10 дней для участка Крюково-Ховрино обойдется в 631 рубль (до Грачёвской — 710 рублей), на 15 дней — в 868 рублей (до Грачёвской — 961), месяц стоит 1805 рублей (было две тысячи рублей), два месяца — 2888 (было 3,2 тысячи), три месяца — 3791 (было 4,2 тысячи), полгода — 7581 (до Грачевской — 8,4 тысячи), год — 15,2 тысячи рублей (было 16,8 тысяч).
Тарифы на 6000-е поезда («Ласточка-комфорт» и обычные электрички) пока обновлены не полностью. Абонемент на 30 дней обойдется в 1805 рублей до Ховрино и в 2000 до Грачевской, на три месяца — в 3,7 тысячи и в 4,2 тысячи рублей соответственно.