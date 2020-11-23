Сегодня открыли новую станцию Ховрино на Октябрьской железной дороге, где будут останавливаться все обычные электрички и «Ласточки-комфорт». В будущем она станет частью МЦД-3 и высокоскоростной магистрали, а пока это большой транспортный узел, который объединяет станции железной дороги, метро, остановку 400-го «экспресса» и автовокзал «Северные ворота».

Это «серьезный транспортный узел», который улучшит транспортное сообщение для Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино, сказал на церемонии открытия Сергей Собянин. По словам мэра транспортный узел «обустроен, связи между различными видами транспорта сформированы».

Станция Ховрино состоит из двух пассажирских платформ с навесами во всю длину. Платформы оснащены модулями с местами для пассажиров и точками для зарядки мобильных устройств. Также здесь устроили два теплых павильона с билетными автоматами и кассами. Проход на платформы осуществляется через турникеты, а переход через железнодорожные пути — по пешеходному мосту.