Станции НАТИ, Планерная и Петровско-Разумовское переименовали. Вспоминаем, откуда взялись старые названия 12.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Вместо НАТИ в электричках объявляют остановку Лихоборы, вместо Планерной — Молжаниново, вместо Петровско-Разумовское — Петровско-Разумовская. Новые названия пригородных станций и платформ появились и в расписании движения поездов Ленинградского направления. Это сделали по просьбе правительства Москвы и приказу РЖД для интеграции пригородного сообщения с будущим МЦД.

Вывески на этих остановках пока прежние, но их должны поменять в ближайшее время. О намерении переименовать ряд пригородных станций по инициативе столичных властей стало известно осенью прошлого года. Но открытых данных об этом не было, если не считать выложенный в сети скан документ без «шапки» от имени генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова. В числе попадающих под переименование станций есть и Крюково (Зеленоград).

Действительно, 31 января вышел приказ руководства РЖД о переименовании остановочных пунктов, в том числе НАТИ, Планерная и Петровско-Разумовское, сообщил «Зеленоград.ру» источник в Октябрьской железной дороге. Крюково там нет. Вывески и указатели на этих станциях будут менять.

Читайте также
Законы, традиции, окончания и кавычки в названиях станций электричек и МЦД. Разбор к переименованию Крюково и других
Откуда взялись старые названия

Платформу НАТИ открыли в первый послевоенный 1946 год для работников Научного автотракторного института. Долгое время эта станция была наименее востребована пассажирами. в 2016 году, с запуском МЦК и станции «Лихоборы», всем обычным электричкам Ленинградского направления назначили остановку в НАТИ. 30 января открыли пешеходный мост между НАТИ и «Лихоборами», что упростило и укоротило путь между платформой и станцией МЦК.

Платформа Планерная, которая раньше была Планёрной, существует с 1920-х годов. Сначала она называлась Первомайская, а в 1932 году переименована в связи с расположенной рядом планерной школой Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осовиахим). С одноименной станцией метро эта пригодная станция не связана и переименовали её, вероятно, в связи с близостью крупного населенного пункта — Молжаниновского района Москвы. Пересадок на метро со станции Планерная нет. Рядом с платформой — одноименная остановка на Ленинградском шоссе.

А с Петровско-Разумовской забавная и путаная история. Станцию и вокзал построили Петровско-Разумовское (именно так, с окончанием -ое) построили в 1874 году. Усадьбой среди прочих владел граф Разумовский, а земли рядом принадлежали Высокопетровскому монастырю. Когда именно в XX веке на платформе появились вывески с окончанием женского рода — Петровско-Разумовская, — мало кто уже помнит. В 2012 году РЖД вернуло платформе Петровско-Разумовская историческое название Петровско-Разумовское. Такое название фигурировало в нормативных документах с 1985 года, а затем было приведено «в соответствие согласно тарифному руководству №4», пояснили в РЖД. Проще говоря, в официальном перечне станций было написано «Петровско-Разумовское», а в расписаниях и на вывесках — «Петровско-Разумовская». Ну а теперь РЖД вернулось к женскому варианту названия. Потому что рядом одноименные станции метро — чтобы пассажиры не путались.

Переименование станции Крюково в Зеленоград пока обсуждается. РЖД предлагает оставить историческое название на здании условного вокзала, а на платформах, схемах и картах писать Зеленоград (Крюково).

Читайте также
РЖД предложили публично обсудить переименование станции Крюково
Вам жаль, что больше нет НАТИ и Планерной?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 15 человек
Метки:
общественный транспорт, планерная, нати
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Станции НАТИ, Планерная и Петровско-Разумовское переименовали. Вспоминаем, откуда взялись старые названия Новости
Помещение в Зеленограде впервые выставили на продажу с нулевой начальной ценой. Эта схема должна повысить конкуренцию на торгах Новости
Для строительства муниципальной школы в Голубом официально передали участок земли. Местные жители добивались этого несколько лет Истории
Ещё один дом начали строить в девятом микрорайоне. Фото и подробности Новости
«Джульетта выжила» — «Ведогонь-театр» приглашает на читку пьесы о любви и коронавирусе Афиша
Две лыжные гонки для взрослых и детей — 15 февраля в 11 микрорайоне и за горбольницей Афиша
Хоккеист из Зеленограда Павел Порядин впервые сыграл в составе российской сборной. И сразу забросил две шайбы Новости
Дополнительный выходной в апреле могут объявить для голосования по поправкам в Конституцию. Это поможет увеличить явку Новости
Артемий Лебедев обвинил администрацию Солнечногорска в краже своего шрифта. Дело пытаются урегулировать без суда Истории
Танцплощадка, летний кинотеатр, кафе, бассейн. Читатели «Зеленоград.ру» предлагают, что сделать вместо катка на бульваре в 16-м микрорайоне летом Истории
Закрытие «Дома книги» на Панфиловском проспекте (и распродажа) пока откладывается. Из-за путаницы в бумажках никто не может забрать его помещение Новости
Фестиваль увлекательной науки и техники в Менделееве. Фотографии лучших моментов Новости
На станции Поварово начали строить подземный пешеходный переход со всеми удобствами Новости
Все взрослые поликлиники Зеленограда вошли в состав горбольницы. Что изменится в результате объединения? Новости
Главный редактор «Новой газеты» продал клюшку Харламова для мальчика из Зеленограда. Ему собирают деньги на самый дорогой препарат в мире Истории
В зеленоградской «Пятерочке» продали зефир, произведенный в будущем. Это ошибка маркировки или продажа просроченного товара? Истории
Ребенок разбил голову на детской площадке из-за гололёда. Почему так происходит? Новости
«Аквапарк» на городском пруду достроит комплекс городского хозяйства Москвы. Но этот процесс снова затягивается Новости
Электронные медицинские карты: как получить доступ и что вы увидите внутри Истории
Метель, плохую видимость и гололёд прогнозируют синоптики до конца вторника. Возможны пробки Новости
Детский центр «Жемчужный берег» приглашает на отдых в Крыму. Открыта продажа путевок Реклама
Платформы станции Крюково обещают отремонтировать к запуску МЦД. Уберут ли щель между вагоном и платформой? Новости
Пенсионеры попросили возродить блошиный рынок в Крюково. Администрация не против, если будет спрос Новости
Депутат от Зеленограда предложил запустить трамвай из Москвы в пятый микрорайон. Дело за малым — найти для этого проекта инвестора Новости
Банки и мобильные операторы начали тестировать сервисы для борьбы с телефонными мошенниками. Это самый популярный способ кражи денег с банковских карт Истории
Турнир по уличному хоккею «Дворовая шайба» пройдет 15 декабря Афиша
«Жилищник» объявил о проведении встреч с жителями Новости
Был в подъезде пандус неудобный, но железный. Его заменили на откидной, но деревянный. И не похоже, что это временное решение Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру