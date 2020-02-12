Откуда взялись старые названия

Платформу НАТИ открыли в первый послевоенный 1946 год для работников Научного автотракторного института. Долгое время эта станция была наименее востребована пассажирами. в 2016 году, с запуском МЦК и станции «Лихоборы», всем обычным электричкам Ленинградского направления назначили остановку в НАТИ. 30 января открыли пешеходный мост между НАТИ и «Лихоборами», что упростило и укоротило путь между платформой и станцией МЦК.



Платформа Планерная, которая раньше была Планёрной, существует с 1920-х годов. Сначала она называлась Первомайская, а в 1932 году переименована в связи с расположенной рядом планерной школой Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осовиахим). С одноименной станцией метро эта пригодная станция не связана и переименовали её, вероятно, в связи с близостью крупного населенного пункта — Молжаниновского района Москвы. Пересадок на метро со станции Планерная нет. Рядом с платформой — одноименная остановка на Ленинградском шоссе.

А с Петровско-Разумовской забавная и путаная история. Станцию и вокзал построили Петровско-Разумовское (именно так, с окончанием -ое) построили в 1874 году. Усадьбой среди прочих владел граф Разумовский, а земли рядом принадлежали Высокопетровскому монастырю. Когда именно в XX веке на платформе появились вывески с окончанием женского рода — Петровско-Разумовская, — мало кто уже помнит. В 2012 году РЖД вернуло платформе Петровско-Разумовская историческое название Петровско-Разумовское. Такое название фигурировало в нормативных документах с 1985 года, а затем было приведено «в соответствие согласно тарифному руководству №4», пояснили в РЖД. Проще говоря, в официальном перечне станций было написано «Петровско-Разумовское», а в расписаниях и на вывесках — «Петровско-Разумовская». Ну а теперь РЖД вернулось к женскому варианту названия. Потому что рядом одноименные станции метро — чтобы пассажиры не путались.



Переименование станции Крюково в Зеленоград пока обсуждается. РЖД предлагает оставить историческое название на здании условного вокзала, а на платформах, схемах и картах писать Зеленоград (Крюково).