Станция Крюково может стать станцией Зеленоград — это решение правительства Москвы, которое сейчас обсуждается в РЖД. Вместе с ней могут переименовать ещё ряд остановок на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, потому что они расположены на маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-3). Формальное обоснование — для «интеграции пригородного железнодорожного сообщения с транспортной системой Москвы». Выясняли, насколько это законно, вспомнили практику переименований и как правильно писать.
Крюково хотят переименовать в Зеленоград, Ховрино — в Староховрино, Планерную — в Молжаниново, НАТИ — в Лихоборы, Петровско-Разумовское — в Петровско-Разумовскую. Эти изменения очевидно делятся на три группы:
- Связать одинаковыми названиями пересадочные станции: НАТИ — Лихоборы (пересадка на одноименную станцию МЦК), Петровско-Разумовское — Петровско-Разумовская (об этом ниже).
- Привязать названия к крупным населенным пунктам: Крюково — Зеленоград, Планерная — Молжаниново (Молжаниновский район Москвы).
- И наоборот, избежать двойных названий, чтобы не путались пассажиры: Ховрино переименуют в Староховрино, потому что перед ней будет новая станция с рабочим названием Ховрино-2 и с пересадкой на станцию метро «Ховрино».
Железнодорожная станция относится к географическим объектам, и её переименование регулируется федеральным законом «О наименованиях географических объектов». Закон оговаривает, когда допускается переименование:
- Два или более однородных географических объекта в пределах административно-территориального образования имеют одно и то же наименование, что затрудняет осуществление хозяйственной или иной деятельности.
- Географический объект обозначен аббревиатурой, номером или словосочетанием, выполняющими функции наименований географических объектов, но в действительности ими не являющимися.
- В целях возвращения географическим объектам наименований, широко известных в прошлом и настоящем.
Здесь второй пункт годится для НАТИ, но, кажется, ничего не годится для станции Крюково (станция и район — не однородные объекты, а в третьем пункте речь идёт именно о возвращении).
Кажется, что пока трудно обосновать это ссылкой на федеральный закон. Но когда станция Крюково станет частью МЦД, ситуация изменится. МЦД — это уже не пригородные электрички, но ещё не метро — нечто среднее. И вот здесь становится возможным переименование Крюково уже как станции метрополитена. В соответствии с законом Москвы «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена» станции могут менять названия в следующих случаях:
- Для восстановления исторически сложившихся наименований, имеющих особую историко-культурную ценность.
- Для устранения дублирования наименований в пределах территории Москвы.
- При изменении статуса и (или) функционального назначения соответствующего объекта города Москвы.
Как раз третий пункт подходит — объект меняет статус, была пригородная станция, а станет станцией МЦД (почти метро).
Похоже, принципы есть, но со временем они меняются. Например, была традиция давать разные названия станциям на радиальных линиях, между которыми есть пересадки. И наоборот, называть одинаково пересадочные станции с Кольцевой линии на радиальные.
Теперь кольцевых линий две (плюс МЦК) и строится третья — Большая кольцевая. Станции МЦК в основном названы не так, как пересадочные станции радиальных линий — то есть дублей как раз избегали, — и на путаницу пассажиры пока не жаловались. Но с третьим кольцом ситуация другая — проектируемым станциям присваиваются те же имена, что и связанным с ними пересадочным станциям метро. Что касается соседних пригородных станций, то в РЖД решили продублировать названия: платформу ЗИЛ переименовали в Тульскую (рядом одноименная станция метро), а строящуюся платформу Варшавскую — в Верхние Котлы (рядом одноименная станция МЦК).
Когда строили метро возле пригородных железнодорожных станций, дублирования названий чаще всего избегали (Тушино — «Тушинская», Кунцево — «Кунцевская» и т. п.). Но в целом станции метро переименовывают чаще, чем железнодорожные. В частности, потому, что РЖД требуется больше согласований и обоснований (в том числе смысловых и экономических) для этого процесса.
Сначала надо погрузиться в историю. Железнодорожную станцию (платформу и вокзал) Петровско-Разумовское (именно так, с окончанием -ое) построили в 1874 году. Название дали по находящимся рядом селу и усадьбе. Усадьбой среди прочих владел граф Разумовский, а земли рядом принадлежали Высокопетровскому монастырю. В 1917 году Петровско-Разумовское ненадолго стало отдельным административным районом Москвы, потом входило в Октябрьский район, а сейчас платформа находится на территории Тимирязевского района. Поселок существовал до 1950-х годов, потом началась массовая городская жилая застройка.
В какой момент на платформе появились вывески с окончанием женского рода — Петровско-Разумовская, — мало кто уже помнит. В 2012 году РЖД вернуло платформе Петровско-Разумовская историческое название Петровско-Разумовское. Такое название фигурировало в нормативных документах с 1985 года, а затем было приведено «в соответствие согласно тарифному руководству №4», пояснили в РЖД. Проще говоря, в официальном перечне станций было написано «Петровско-Разумовское», а в расписаниях и на вывесках — «Петровско-Разумовская». Почему этот процесс «приведения в соответствие» занял столько времени, неизвестно.
Станцию метро «Петровско-Разумовская» построили в 1991 году. Скорее всего, окончание -ая сделано по аналогии с остальными станциями метро.
По действующим правилам русского языка, названия железнодорожных станций, вокзалов и аэропортов пишутся без кавычек — потому что это географические объекты. Они чаще всего приравниваются к топонимам (например, Крюково), реже гидронимам (например, Сенеж, Московское море). А названия станций метро — в кавычках (правило распространяется только на тексты, но не на вывески, карты и схемы). Хотя многие названия станций метро совпадают с названиями районов, улиц, площадей, проспектов, то есть с находящимися рядом географическими объектами. Объяснение давнему правилу писать в кавычках только одно — чтобы отличить название территориальных единиц от станций метро (район Сокол — станция метро «Сокол», проспект Мира — станция метро «Проспект Мира»).