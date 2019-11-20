А в метро есть какие-то принципы в наименовании станций?

Похоже, принципы есть, но со временем они меняются. Например, была традиция давать разные названия станциям на радиальных линиях, между которыми есть пересадки. И наоборот, называть одинаково пересадочные станции с Кольцевой линии на радиальные.

Теперь кольцевых линий две (плюс МЦК) и строится третья — Большая кольцевая. Станции МЦК в основном названы не так, как пересадочные станции радиальных линий — то есть дублей как раз избегали, — и на путаницу пассажиры пока не жаловались. Но с третьим кольцом ситуация другая — проектируемым станциям присваиваются те же имена, что и связанным с ними пересадочным станциям метро. Что касается соседних пригородных станций, то в РЖД решили продублировать названия: платформу ЗИЛ переименовали в Тульскую (рядом одноименная станция метро), а строящуюся платформу Варшавскую — в Верхние Котлы (рядом одноименная станция МЦК).

Когда строили метро возле пригородных железнодорожных станций, дублирования названий чаще всего избегали (Тушино — «Тушинская», Кунцево — «Кунцевская» и т. п.). Но в целом станции метро переименовывают чаще, чем железнодорожные. В частности, потому, что РЖД требуется больше согласований и обоснований (в том числе смысловых и экономических) для этого процесса.