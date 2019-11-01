Станциям присваивается новое название на основании обращения правительства Москвы «по вопросу переименования остановочных пунктов, расположенных на маршрутах проекта „Московские центральные диаметры“ при интеграции пригородного железнодорожного сообщения с транспортной системой Москвы».

Правительство Москвы, презентуя проект, не упоминает станцию Крюково — только Зеленоград, и на официальной схеме МЦД-3 Крюково тоже нет. У РЖД — есть, но с пояснением: Крюково (Зеленоград).

Департамент транспорта, участвующий в транспортной части проекта МЦД, пока официально заявил только о переименовании около 60 остановок наземного транспорта, которые находятся возле будущих станций первых двух МЦД (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск). В частности, остановка электробусов «Платформа Ржевская» будет называться «Станция МЦД Рижская» (платформа Ржевская находится возле пригородной станции Рижская Ленинградского направления).

Станцию Крюково открыли в 1851 году на Николаевской железной дороге (до 1855 года — Санкт-Петербурго-Московская, с 1923-го — Октябрьская). Пригородные остановки переименовывали не раз. Например, в 2012 году Левобережной, Фирсановке и Петровско-Разумовской присвоили названия Левобережье, Фирсановская, Петровско-Разумовское. В 2017-м название Левобережная вернули по просьбе администрации Химок. Но Крюково за 168 лет не трогали.