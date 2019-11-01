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Мэрия попросила РЖД переименовать станцию Крюково в Зеленоград 01.11.2019 ZELENOGRAD.RU

В интернете появилась информация о возможном переименовании станции Крюково в связи с будущим открытием МЦД. Официального подтверждения этому решению пока нет — только косвенные.

Документ без «шапки» от имени генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова опубликован в группах «ВКонтакте» «Подслушано электрички Москвы» и «Ленинградское направление». В приказе говорится о переименовании пригородных железнодорожных остановок. В частности, Крюково — в Зеленоград, Ховрино — в Староховрино, Планерную — в Молжаниново, НАТИ — в Лихоборы, Петровско-Разумовское — в Петровско-Разумовскую. На документе стоит пометка «на согласовании».

Станциям присваивается новое название на основании обращения правительства Москвы «по вопросу переименования остановочных пунктов, расположенных на маршрутах проекта „Московские центральные диаметры“ при интеграции пригородного железнодорожного сообщения с транспортной системой Москвы».

Правительство Москвы, презентуя проект, не упоминает станцию Крюково — только Зеленоград, и на официальной схеме МЦД-3 Крюково тоже нет. У РЖД — есть, но с пояснением: Крюково (Зеленоград).

Департамент транспорта, участвующий в транспортной части проекта МЦД, пока официально заявил только о переименовании около 60 остановок наземного транспорта, которые находятся возле будущих станций первых двух МЦД (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск). В частности, остановка электробусов «Платформа Ржевская» будет называться «Станция МЦД Рижская» (платформа Ржевская находится возле пригородной станции Рижская Ленинградского направления).

Станцию Крюково открыли в 1851 году на Николаевской железной дороге (до 1855 года — Санкт-Петербурго-Московская, с 1923-го — Октябрьская). Пригородные остановки переименовывали не раз. Например, в 2012 году Левобережной, Фирсановке и Петровско-Разумовской присвоили названия Левобережье, Фирсановская, Петровско-Разумовское. В 2017-м название Левобережная вернули по просьбе администрации Химок. Но Крюково за 168 лет не трогали.

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Обсуждение
A T
4 часа назад
На схеме МЦД на сайте мэра и Зеленоград в границах Москвы не обозначен - теперь его, может, следует передать области для приведения в соответствие с проектом МЦД и картинкой - связь между подмосковными городами через Москву? Не исторические, существующие и используемые названия нужно подгонять под фантазию разработчиков МЦД, а наоборот. Это если делать цивилизованно и с уважением к месту и людям. Независимо от того, откуда приехали люди, принимающие решения, - из Тюменской области, Эстонии или ещё откуда, хоть им никуда не упёрлось это Крюково.
Торопов
3 часа назад
Какие ещё нафиг переименования, когда никаким МЦД на Ленинградке и близко даже не пахнет! МТППК тут пока что, со всеми вытекающими...
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