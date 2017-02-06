Как следует из приказа федерального агентства железнодорожного транспорта, вернуть название Левобережная решила топонимическая комиссия города Химки. В 2012 году эта станция, а также Фирсановка и Петровско-Разумовская поменяли названия на Левобережье, Фирсановская, Петровско-Разумовское. В таком виде они фигурировали в нормативных документах с 1985 года, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Октябрьской железной дороги, — названия станций были приведены в соответствие, согласно тарифному руководству №4. Если поступят указания от органов исполнительной власти, ОЖД готова рассмотреть вопрос о возвращении станциям Фирсановская и Петровско-Разумовское их исторических названий.



Между тем, в старых расписаниях эти станции назывались именно Фирсановское и Петровско-Разумовское. Ещё в 19 веке. Станцию Левобережье открыли в 1938 году при содействии Надежды Крупской и назвалась она именно так, а не Левобережной. В середине 70-х названия изменили — Фирсановка, Левобережная. Так значилось на станционных табличках, в картах и расписаниях, но в упомянутом тарифном руководстве РЖД были Фирсановское и Левобережье. Сейчас в этом документе уже Левобережная.

Почему химкинская Комиссия по топонимике настояла на повторной смене названий, неизвестно, но это означает замену не только табличек с названиями станций на платформе, но и схем, карт, справочников, изменение настроек в билетных автоматах и на электронных табло.