7 комментариев
Обеды в офис от НормаФуд
РЖД снова переименуют Левобережную и готовы вернуть название Фирсановке 06.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Пять лет назад Левобережную переименовали в Левобережье, вернув станции историческое название, теперь по просьбе химкинской администрации его возвращают обратно. Если будет запрос от региональных властей, Фирсановскую и Петровско-Разумовское тоже переименуют.

Фото: Ленинградское Направление/vk.com/m_okt

Как следует из приказа федерального агентства железнодорожного транспорта, вернуть название Левобережная решила топонимическая комиссия города Химки. В 2012 году эта станция, а также Фирсановка и Петровско-Разумовская поменяли названия на Левобережье, Фирсановская, Петровско-Разумовское. В таком виде они фигурировали в нормативных документах с 1985 года, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Октябрьской железной дороги, — названия станций были приведены в соответствие, согласно тарифному руководству №4. Если поступят указания от органов исполнительной власти, ОЖД готова рассмотреть вопрос о возвращении станциям Фирсановская и Петровско-Разумовское их исторических названий.

Между тем, в старых расписаниях эти станции назывались именно Фирсановское и Петровско-Разумовское. Ещё в 19 веке. Станцию Левобережье открыли в 1938 году при содействии Надежды Крупской и назвалась она именно так, а не Левобережной. В середине 70-х названия изменили — Фирсановка, Левобережная. Так значилось на станционных табличках, в картах и расписаниях, но в упомянутом тарифном руководстве РЖД были Фирсановское и Левобережье. Сейчас в этом документе уже Левобережная.

Почему химкинская Комиссия по топонимике настояла на повторной смене названий, неизвестно, но это означает замену не только табличек с названиями станций на платформе, но и схем, карт, справочников, изменение настроек в билетных автоматах и на электронных табло.

 Реклама
Дачный дом 6х9 в 100 кв.м от «ДачаЗел» всего от 520 тысяч руб Объявления
Детский сад от 15000 рублей «СЁМА плюс» (8-й и 20-й район) Объявления
Скоро! День ревитализации на препарате YALUPRO в косметологическом центре "Хризантема" Объявления
Бесплатная диагностика неисправностей авто,замена масла и передних колодок по 250 рублей. Объявления
Обсуждение
леонид ханбеков
Вчера, 11:49
лучше бы написали когда левобережье будет новая платформа ховрино 2
Олег Олег
Вчера, 12:52
Петровско-Разумовское тоже переименуют.
на петрашку что ли?
Торопов
Вчера, 14:27
Петровско-РазумовскОЕ - историческое название, это метрошники в начале 90-х окончание АЯ у себя сделали. Но предугадывать действия идиотов в кабинетах бесполезно.
Бесаме Мучо
Вчера, 15:01
Левобережную переименовали в Левобережье
Ну и оставили бы исторические названия, раз уж переименовали. Чем и кому Левобережье не угодило? Кк и Фирсановская и Петровско-Разумовское?
Max Petrov
Вчера, 15:22
В 2012 году эта станция, а также Фирсановка и Петровско-Разумовская поменяли названия на Левобережье, Фирсановская, Петровско-Разумовское.
Проснулась станция Фирсановка утром и думает: "Чой-то я как дура - Фирановка - буду ка я - Фирсановская!")))
Да нет не сами они поменяли - нашелся какой-то балбес в РЖД - ему тут на ресурсе на следующий же день написали, что он балбес!)))
решила топонимическая комиссия города Химки.
Страшный зверь какой-то. Спал 5 лет - теперь очнулся. Скоро Новоподрезково - переименуют за плагиат с соседней станции!))))

Вся эта работа - как в анекдоте - про Брежнева, курей и геометрические фигуры. Чтобы высвободить многочисленные, участвующие в этом словоблудии, организации предлагаю революцию - назвать станции ОЖД по номерам!))) Причем строго арабские!))) А то через пару лет их на ребрендинг римскими потянет!
Бесаме Мучо
Вчера, 21:26
Проснулась станция Фирсановка утром и думает: "Чой-то я как дура - Фирановка
Только, на самом деле, проснулась в 1985 году станция Фирсановская, а глядь, она уже Фирсановка.
Cunami Cunami
Вчера, 22:31
ДК когда переименуют обратно?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.

 Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама