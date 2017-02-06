Пять лет назад Левобережную переименовали в Левобережье, вернув станции историческое название, теперь по просьбе химкинской администрации его возвращают обратно. Если будет запрос от региональных властей, Фирсановскую и Петровско-Разумовское тоже переименуют.
Как следует из приказа федерального агентства железнодорожного транспорта, вернуть название Левобережная решила топонимическая комиссия города Химки. В 2012 году эта станция, а также Фирсановка и Петровско-Разумовская поменяли названия на Левобережье, Фирсановская, Петровско-Разумовское. В таком виде они фигурировали в нормативных документах с 1985 года, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Октябрьской железной дороги, — названия станций были приведены в соответствие, согласно тарифному руководству №4. Если поступят указания от органов исполнительной власти, ОЖД готова рассмотреть вопрос о возвращении станциям Фирсановская и Петровско-Разумовское их исторических названий.
Между тем, в старых расписаниях эти станции назывались именно Фирсановское и Петровско-Разумовское. Ещё в 19 веке. Станцию Левобережье открыли в 1938 году при содействии Надежды Крупской и назвалась она именно так, а не Левобережной. В середине 70-х названия изменили — Фирсановка, Левобережная. Так значилось на станционных табличках, в картах и расписаниях, но в упомянутом тарифном руководстве РЖД были Фирсановское и Левобережье. Сейчас в этом документе уже Левобережная.
Почему химкинская Комиссия по топонимике настояла на повторной смене названий, неизвестно, но это означает замену не только табличек с названиями станций на платформе, но и схем, карт, справочников, изменение настроек в билетных автоматах и на электронных табло.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
-
Настоящая русская
баня на дровах.
- LIONKIDS
-
ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
- ТОМОГРАД
-
МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.
Да нет не сами они поменяли - нашелся какой-то балбес в РЖД - ему тут на ресурсе на следующий же день написали, что он балбес!)))
Вся эта работа - как в анекдоте - про Брежнева, курей и геометрические фигуры. Чтобы высвободить многочисленные, участвующие в этом словоблудии, организации предлагаю революцию - назвать станции ОЖД по номерам!))) Причем строго арабские!))) А то через пару лет их на ребрендинг римскими потянет!