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Зеленоградский депутат заявил о необходимости сохранения исторического названия станции Крюково 01.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Депутат в Мосгордуме от Зеленограда Андрей Титов выступил за необходимость скорректировать предложение мэрии о переименовании станции Крюково в Зеленоград.

«Моя личная позиция как жителя Зеленограда заключается в том, что историческое название — станция Крюково — должно быть сохранено. Это наша память. Но существуют проблемы, когда москвичи, пользующиеся пригородными поездами, не понимают, почему такой большой район Москвы, целый город обозначен под другим названием. Поэтому считаю наиболее приемлемым результатом при создании новой железнодорожной агломерации название „Зеленоград (Крюково)“» , — прокомментировал Титов идею о переименовании для «Зеленоград.ру».

Переименование связано с необходимостью интегрировать электрички с транспортной системой Москвы — изменения названий коснутся станций, расположенных на маршрутах проекта «Московские центральные диаметры».

Помимо Крюково на Октябрьской железной дороге планируют переименовать Ховрино — в Староховрино, Планерную — в Молжаниново, НАТИ — в Лихоборы, Петровско-Разумовское — в Петровско-Разумовскую.

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Станцию Крюково открыли в 1851 году на Николаевской железной дороге (до 1855 года — Санкт-Петербурго-Московская, с 1923-го — Октябрьская). Пригородные остановки переименовывали не раз. Например, в 2012 году Левобережной, Фирсановке и Петровско-Разумовской присвоили названия Левобережье, Фирсановская, Петровско-Разумовское. В 2017-м название Левобережная вернули по просьбе администрации Химок. Но Крюково за 168 лет не трогали.

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3 часа назад
москвичи, пользующиеся пригородными поездами, не понимают, почему такой большой район Москвы, целый город обозначен под другим названием
Ну вот я знаю людей, которые не понимают, почему спусковой крючок, а не курок, почему паукообразные, а не насекомые, почему тоска, а не депрессия, почему доцент, а не учитель, почему провизор, а не продавец, почему физкультура, а не спорт, почему градирня, а не труба, и прочее, прочее. Никому не приходит в голову менять из-за них словари и различную терминологию и порождать путаницу и непонимание. Не понимают - могут поинтересоваться, включить голову.
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