Депутат в Мосгордуме от Зеленограда Андрей Титов выступил за необходимость скорректировать предложение мэрии о переименовании станции Крюково в Зеленоград.

«Моя личная позиция как жителя Зеленограда заключается в том, что историческое название — станция Крюково — должно быть сохранено. Это наша память. Но существуют проблемы, когда москвичи, пользующиеся пригородными поездами, не понимают, почему такой большой район Москвы, целый город обозначен под другим названием. Поэтому считаю наиболее приемлемым результатом при создании новой железнодорожной агломерации название „Зеленоград (Крюково)“» , — прокомментировал Титов идею о переименовании для «Зеленоград.ру».

Переименование связано с необходимостью интегрировать электрички с транспортной системой Москвы — изменения названий коснутся станций, расположенных на маршрутах проекта «Московские центральные диаметры».

Помимо Крюково на Октябрьской железной дороге планируют переименовать Ховрино — в Староховрино, Планерную — в Молжаниново, НАТИ — в Лихоборы, Петровско-Разумовское — в Петровско-Разумовскую.