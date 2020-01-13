Изменить и одновременно сохранить историческое название — такова нетривиальная идея московских властей. На здании вокзала будет по-прежнему слово Крюково, на платформах, схемах и картах — Зеленоград (Крюково). Но РЖД предлагают всё-таки провести общественные обсуждения переименования станций на Ленинградском направлении.



«Учитывая пожелание пассажиров, на платформенных указателях остановочного пункта планируется использование названия „Зеленоград (Крюково)“ , — говорится в ответе заместителя генерального директора РЖД Дмитрия Пегова депутату Госдумы Валерию Рашкину, опубликованном в блоге бывшего главы Андреевки Ивана Ульянченко. — ОАО „РЖД“ в адрес департамента транспорта Москвы направлен запрос о проведении общественного обсуждения по переименованию ряда остановочных пунктов в границах Московских центральных диаметров». Такие обсуждения должны быть инициированы правительством Москвы. Что ответил Дептранс, пока неизвестно.

То есть, точка в процессе частичного переименования станции Крюково не поставлена. Руководство РЖД в своих ответах подчеркивает, что это инициатива правительства Москвы. В Дептрансе объясняют идею так: ««Пассажир, который хочет впервые добраться до Зеленограда, не сможет быстро определить по карте, на какой поезд ему садиться и до какой остановки ехать. Для повышения удобства навигации платформа получит название «Зеленоград», при этом название самой станции Крюково (в том числе таблички на станционных зданиях) останется неизменным, учитывая историческую значимость станции». Переименование станций связано с будущим запуском Московских центральных диаметров Зеленоград—Раменское (МЦД-3).