Менять названия станций Московских центральных диаметров — в том числе будущих — нужно, чтобы пассажиры лучше ориентировались и «чётче соотносили железнодорожные названия с географическим расположением объектов». При этом на станции Крюково останется таблица с историческим названием, а на схемах это будет Зеленоград.

Об этом агентству «Москва» сообщили в столичном департаменте транспорта. Саму идею переименования ряда пригородных остановок объяснили так: «Когда мы приступили к реализации проекта МЦД, к нам стали поступать обращения пассажиров о возможных затруднениях в навигации, вызванные неактуальностью некоторых названий остановочных пунктов и их дублированием с существующими названиями станций метро, находящимися в отдалении друг от друга». А про Крюково пояснили так: «Пассажир, который хочет впервые добраться до Зеленограда, не сможет быстро определить по карте, на какой поезд ему садиться и до какой остановки ехать. Для повышения удобства навигации платформа получит название „Зеленоград“, при этом название самой станции Крюково (в том числе таблички на станционных зданиях) останется неизменным, учитывая историческую значимость станции».

Иначе говоря, на схеме будущего МЦД-3 (Зеленоград — Раменское) будет написано «Зеленоград». Вероятно, то же будет на табло с расписанием поездов, в проездных билетах и на электронных ресурсах. Что пассажиры МЦД и электричек увидят на платформе, приезжая в Зеленоград, неизвестно. Что за «табличка на станционном здании» имеется в виду, неизвестно. Сейчас там есть большая надпись «Крюково». Останется ли это, неизвестно.

77% участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что никогда не путались из-за названий станций электричек или метро. 65% не поддерживают переименование Крюково.