Менять названия станций Московских центральных диаметров — в том числе будущих — нужно, чтобы пассажиры лучше ориентировались и «чётче соотносили железнодорожные названия с географическим расположением объектов». При этом на станции Крюково останется таблица с историческим названием, а на схемах это будет Зеленоград.
Об этом агентству «Москва» сообщили в столичном департаменте транспорта. Саму идею переименования ряда пригородных остановок объяснили так: «Когда мы приступили к реализации проекта МЦД, к нам стали поступать обращения пассажиров о возможных затруднениях в навигации, вызванные неактуальностью некоторых названий остановочных пунктов и их дублированием с существующими названиями станций метро, находящимися в отдалении друг от друга». А про Крюково пояснили так: «Пассажир, который хочет впервые добраться до Зеленограда, не сможет быстро определить по карте, на какой поезд ему садиться и до какой остановки ехать. Для повышения удобства навигации платформа получит название „Зеленоград“, при этом название самой станции Крюково (в том числе таблички на станционных зданиях) останется неизменным, учитывая историческую значимость станции».
Иначе говоря, на схеме будущего МЦД-3 (Зеленоград — Раменское) будет написано «Зеленоград». Вероятно, то же будет на табло с расписанием поездов, в проездных билетах и на электронных ресурсах. Что пассажиры МЦД и электричек увидят на платформе, приезжая в Зеленоград, неизвестно. Что за «табличка на станционном здании» имеется в виду, неизвестно. Сейчас там есть большая надпись «Крюково». Останется ли это, неизвестно.
77% участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что никогда не путались из-за названий станций электричек или метро. 65% не поддерживают переименование Крюково.
Переименовать станцию Крюково решило правительство Москвы в лице Дептранса, а перечень железнодорожных остановок, которым сменят название, составлен вместе с РЖД и Московской областью. Департамент считает проблемой одинаковое название железнодорожных остановок и станций метро или МЦК, «когда два объекта расположены на большом расстоянии друг от друга». В числе таких объектов Ховрино — нынешняя пригородная станция и метро Замоскворецкой линии. Пригородную собираются переименовать в Староховрино. Будущая соседняя Ховрино-2 (между Ховрино и Левобережной) будет связана с одноименной станцией метро транспортно-пересадочным узлом. НАТИ недалеко от станции МЦК «Лихоборы», и сейчас между ними достраивают пешеходный переход, но её тоже собираются переименовать — в Лихоборы. А станцию Петровско-Разумовское назвать как метро, которое не так уж и рядом, — Петровско-Разумовская. Станция Планерная может стать Молжаниново.
Решение о переименовании станции Крюково вызвало резонанс. Депутат в Мосгордуме от Зеленограда Андрей Титов заявил о необходимости сохранения исторического названия, но с поправкой на современные реалии. «Считаю наиболее приемлемым результатом при создании новой железнодорожной агломерации название „Зеленоград (Крюково)“» , — прокомментировал «Зеленоград.ру» Титов.
«Если бы не было той героической обороны Крюкова, возможно, не было бы и сегодняшнего Зеленограда, именем которого хотят назвать станцию. Может, не было бы и тех, кто хочет переименовать станцию. Говорят, что так будет удобнее. Разве удобнее забыть свою историю, рвать корни по живому? — спрашивает через „АиФ“ космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов. — РЖД предлагает компромисс — станция будет называться Зеленоград, а в скобках рядом будет указано Крюково. Но если даже и пойти на этот компромисс, то первым названием как раз таки должно стоять Крюково, а уже в скобках — Зеленоград».
Экс-глава Андреевки, активист КПРФ Иван Ульянченко создал петицию с требованием оставить историческое название станции и писать «Крюково (Зеленоград)». Также он отправил обращение о сохранении названия станции депутату Госдумы Валерию Рашкину, а тот — соответствующий запрос в РЖД.