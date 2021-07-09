Платформу Алабушево планируется перестроить до конца 2022 года. Здесь будет новый надземный переход для пассажиров электричек. Существующий надземный оставят для транзитного перехода и удлинят. Одновременно проложат дополнительные пути до станции Крюково.

Реконструкция станции заявлена в объявленном РЖД конкурсе на строительство пятого и шестого пути на участке Москва—Алабушево «под специализированное пассажирское сообщение». В отдаленной перспективе новые пути нужны для высокоскоростной магистрали Москва—Петербург (ВСМ), а в относительно близкой — для перевода на эти пути «Сапсанов» и других поездов дальнего следования. Возле Алабушево эти пути пройдут со стороны поселка.

Первый этап работ предполагает строительство дополнительных путей от Алабушево до Крюково. Хотя конкурс только объявлен, подготовительные работы в Алабушево начались еще на прошлой неделе. На установленном щите срок окончания работ — конец этого года, но речь идет пока о строительстве котлована и фундамента одного вестибюля для будущего конкорса. Полностью реконструкция станции и строительство путей до Крюково займут еще как минимум полтора года.

Судя по проектным документам, на станции Алабушево реконструируют две существующие платформы. Выход на них будет из нового надземного перехода, в котором сделают лифты и эскалаторы. На станции поставят турникеты, которых сейчас нет.

Существующий надземный переход оставят для транзитного прохода — перехода из одной части Алабушево в другую. Там тоже обещают сделать лифт. Сходы на платформы демонтируют.

В документации обозначен срок выполнения работ — не позднее 31 декабря 2022 года. Но срок исполнения договора при этом на пять месяцев дольше — 31 мая 2023 года.