На станции Алабушево построят конкорс с лифтами и новые платформы 09.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Платформу Алабушево планируется перестроить до конца 2022 года. Здесь будет новый надземный переход для пассажиров электричек. Существующий надземный оставят для транзитного перехода и удлинят. Одновременно проложат дополнительные пути до станции Крюково.

Реконструкция станции заявлена в объявленном РЖД конкурсе на строительство пятого и шестого пути на участке Москва—Алабушево «под специализированное пассажирское сообщение». В отдаленной перспективе новые пути нужны для высокоскоростной магистрали Москва—Петербург (ВСМ), а в относительно близкой — для перевода на эти пути «Сапсанов» и других поездов дальнего следования. Возле Алабушево эти пути пройдут со стороны поселка.

Первый этап работ предполагает строительство дополнительных путей от Алабушево до Крюково. Хотя конкурс только объявлен, подготовительные работы в Алабушево начались еще на прошлой неделе. На установленном щите срок окончания работ — конец этого года, но речь идет пока о строительстве котлована и фундамента одного вестибюля для будущего конкорса. Полностью реконструкция станции и строительство путей до Крюково займут еще как минимум полтора года.

Судя по проектным документам, на станции Алабушево реконструируют две существующие платформы. Выход на них будет из нового надземного перехода, в котором сделают лифты и эскалаторы. На станции поставят турникеты, которых сейчас нет.

Существующий надземный переход оставят для транзитного прохода — перехода из одной части Алабушево в другую. Там тоже обещают сделать лифт. Сходы на платформы демонтируют.

В документации обозначен срок выполнения работ — не позднее 31 декабря 2022 года. Но срок исполнения договора при этом на пять месяцев дольше — 31 мая 2023 года.

В мае сотрудники РЖД неожиданно убрали вход с улицы на платформу №1 (на Москву). Теперь, чтобы попасть на платформу, надо подниматься на уровень четвертого этажа и спускаться вниз. Люди и раньше перебегали здесь пути, а теперь залезают на платформу с её торца, рискуя жизнью, сообщают очевидцы. На платформу из Москвы тоже надо идти по надземному переходу.

Участок Москва — Алабушево — головной для московского отрезка будущей ВСМ Москва—Петербург. В актуальных проектах ВСМ начальной станцией магистрали считается Рижская. Планируемый срок запуска первого участка магистрали — 2024 год. Сначала на новые пути от Москвы до Алабушево планируется перевести существующие «Сапсаны», а после достройки и запуска ВСМ до Твери — другие поезда дальнего следования и тверские «Ласточки-экспрессы».

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Ранее в РЖД сообщали, что Алабушево реконструируют в рамках проекта МЦД-3. Хотя сама станция, по существующим планам, будет «дальней зоной» — за диаметром, который заканчивается на Крюково. В позапрошлом году транспортники обсуждали включение Алабушево в маршрут МЦД-3. Но отказались от этих планов по финансовым причинам.

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Проект реконструкции Алабушево выполнен с учетом будущего строительства автомобильной дороги — третьего переезда через Октябрьскую железную дорогу в Зеленограде между «старым» и «новым» городом — с тоннелем и путепроводом.

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Метки:
электричка, всм, платформа алабушево
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