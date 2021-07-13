Например, железнодорожную эстакаду для разъезда электричек и поездов дальнего следования в Малино построят в рамках МЦД — эти работы уже ведутся, их планируют завершить в следующем году. А возможная перестройка платформ — более отдаленная перспектива в рамках прокладки дополнительных V и VI путей для будущей скоростной магистрали.

В проекте на станции Малино предполагается снос двух существующих платформ и строительство новых, а также строительство надземного перехода с эскалаторами, лифтами и турникетами. Поставят кассы и автоматы по продаже билетов. Это стандарты станций МЦД. Хотя такая же реконструкция планируется на станции Алабушево, которая в МЦД-3 не входит, — но перестройка оказалась возможна в комплексном плане развития (МЦД+ВСМ). Дополнительные пути проложат со стороны поселка (района Крюково). Планируемые сроки реконструкции станции — до 2024 года.

Ранее стало известно о планах закрыть станцию Малино. Во-первых из соображений безопасности — будущий железнодорожный мост пройдет над пассажирской платформой. Во-вторых, там мало пассажиров. В пресс-службе РЖД ответили, что пока не комментируют эту тему, но и не опровергли её — то есть, обсуждение продолжается.