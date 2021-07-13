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На станции Малино построят надземный переход с лифтами и новые платформы. Если её не закроют 13.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Представлен проект реконструкции станции Малино — сейчас маленькой и тихой, а в перспективе с монументальным конкорсом и перестроенными платформами. На самом деле это одна из возможных перспектив станции, которая может быть реализована при строительстве путей для скоростной магистрали. Рассказываем подробнее, что предлагают построить.

Проектные изображения опубликованы в тендере РЖД — это перспективное развитие станций и путей по увязанным проектам МЦД и ВСМ (высокоскоростной магистрали Москва—Петербург).

Например, железнодорожную эстакаду для разъезда электричек и поездов дальнего следования в Малино построят в рамках МЦД — эти работы уже ведутся, их планируют завершить в следующем году. А возможная перестройка платформ — более отдаленная перспектива в рамках прокладки дополнительных V и VI путей для будущей скоростной магистрали.

В проекте на станции Малино предполагается снос двух существующих платформ и строительство новых, а также строительство надземного перехода с эскалаторами, лифтами и турникетами. Поставят кассы и автоматы по продаже билетов. Это стандарты станций МЦД. Хотя такая же реконструкция планируется на станции Алабушево, которая в МЦД-3 не входит, — но перестройка оказалась возможна в комплексном плане развития (МЦД+ВСМ). Дополнительные пути проложат со стороны поселка (района Крюково). Планируемые сроки реконструкции станции — до 2024 года.

Ранее стало известно о планах закрыть станцию Малино. Во-первых из соображений безопасности — будущий железнодорожный мост пройдет над пассажирской платформой. Во-вторых, там мало пассажиров. В пресс-службе РЖД ответили, что пока не комментируют эту тему, но и не опровергли её — то есть, обсуждение продолжается.

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Визуализация планов (выполнена компанией АО «Мосгипротранс») еще не означает окончательно утвержденного проекта. Сейчас идет детальная проработка проекта ВСМ (точнее, строительства дополнительных V и VI путей на входе высокоскоростной железнодорожной магистрали в Москву), проводятся комиссионные осмотры инфраструктуры и инженерные изыскания, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе РЖД. И окончательный набор работ будет определен по итогам этих мероприятий. Это касается разных станций будущего МЦД-3.

В проекте возле станции Малино изображена будущая автомобильная развязка — эстакада над путями. Дорога должна связать Малинскую улицу в «новом городе» и Центральный проспект в «старом». Это давние планы, которые уже дважды обсуждали на публичных слушаниях. В прошлом году начали делать новый проект развязки.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, мцд, всм, платформа малино
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Обсуждение
Андрей Иванов
10 часов назад
в принципе всех автомобилистов направить сюда, там большая парковка по планам. Очень будет удобно, т.к. в крюково мест нет
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