Закрытие платформы Малино для остановки электричек обсуждается в РЖД. Это могут сделать по соображениям безопасности, к тому же там мало пассажиров.

Возле станции построят железнодорожный мост для разъезда поездов. Эта эстакада строится в рамках проекта МЦД-3. Сооружение пройдет над платформой Малино, а это небезопасно прежде всего для людей, сообщил «Зеленоград.ру» источник в РЖД. Поэтому рассматривается вариант закрыть эту остановку вообще. Решение еще не принято.

Еще один аргумент — там мало пассажиров. Поэтому, в частности, в Малино не стали делать турникеты, а билетная касса работает только до 19:00 и в течение дня четыре раза закрывается на получасовые технические перерывы. В годовом отчете МТППК за 2019 год пассажиропоток в Малино назван незначительным.

Мост для поездов в Малино планируется строить в течение этого года.