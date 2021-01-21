Транспортно-пересадочный узел возле метро и станции Петровско-Разумовская Ленинградского направления проектируют несколько лет, за это время предлагались несколько проектов. Сейчас утвержден новый — здесь будет крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с крытым переходом от электричек к метро. На Петровско-Разумовской сделают три платформы — как в перспективе и в Крюково, — одна из них приспособлена для сдвоенных поездов «Сапсан».
Сейчас на Петровско-Разумовской две платформы, между ними пешеходный мост. В проекте планировки ТПУ утверждается строительство конкорса, в том числе внеуличных пешеходных переходов, связывающих остановки Петровско-Разумовская Ленинградского и Савеловского направлений с одноименными станциями метро Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Конкретных параметров будущих крытых переходов в этом проекте нет, только примечание — «с выходами на прилегающую улично-дорожную сеть».
Но путь от электрички до метро будет короче, чем сейчас: платформы станции Петровско-Разумовская Ленинградского направления сдвинут на юг, ближе к метро и одноименной станции Савеловского направления (ныне МЦД-1). Планируемый срок работ — конец 2021 — начало 2022 года. Пока же в рамках ТПУ строят новую станцию МЦД-1.
Это будет один из самых крупных московских ТПУ, в составе которого построят также пассажирские терминалы, новые дороги на прилегающей территории и бизнес-центры с торговыми площадями. Судя по представленным Москомархитектрой изображениям, пешеходные галереи будут проходить как раз через торговые центры.
В проекте планировки на станции Петровско-Разумовская изображены три платформы, причем центральная длиннее боковых. Очевидно, это нужно для остановки сдвоенных «Сапсанов» — в них 20 вагонов. Сделать на Петровско-Разумовской остановку высокоскоростных «Сапсанов» Москва — Петербург — давняя идея, от неё не отказываются.
Для пассажиров из Зеленограда станция Петровско-Разумовская — это пересадка с электричик на метро, но уже третья по счету. До метро можно дойти от новой станции Ховрино и платформы Лихоборы (бывшая НАТИ). Но комфортен только путь от Лихобор до одноименной станции МЦК — по пешеходному мосту. В остальных случаях надо идти по улице.