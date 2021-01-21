Это будет один из самых крупных московских ТПУ, в составе которого построят также пассажирские терминалы, новые дороги на прилегающей территории и бизнес-центры с торговыми площадями. Судя по представленным Москомархитектрой изображениям, пешеходные галереи будут проходить как раз через торговые центры.

В проекте планировки на станции Петровско-Разумовская изображены три платформы, причем центральная длиннее боковых. Очевидно, это нужно для остановки сдвоенных «Сапсанов» — в них 20 вагонов. Сделать на Петровско-Разумовской остановку высокоскоростных «Сапсанов» Москва — Петербург — давняя идея, от неё не отказываются.

Для пассажиров из Зеленограда станция Петровско-Разумовская — это пересадка с электричик на метро, но уже третья по счету. До метро можно дойти от новой станции Ховрино и платформы Лихоборы (бывшая НАТИ). Но комфортен только путь от Лихобор до одноименной станции МЦК — по пешеходному мосту. В остальных случаях надо идти по улице.