Это одноимённая станция Савёловского железнодорожного направления, то есть МЦД-1. На её базе сделают транспортно-пересадочный узел (ТПУ) — закрытую пересадку со станций Ленинградского и Савёловского направления на метро и между МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-3 Зеленоград — Раменское.
Новую станцию МЦД-1 Петровско-Разумовскую построят между Тимирязевской и Окружной на пересечении с Октябрьской железной дорогой. Сейчас идут подготовительные работы, сообщает МЖД. Новая станция на первом этапе будет состоять из одной платформы и моста для пересадки на одноимённую станцию метро «салатовой» и «серой» ветки. Подъемы и спуски моста оборудуют эскалаторами и лифтами.
ТПУ подразумевает и перенос платформы станции Петровско-Разумовская Ленинградского направления — её сдвинут на юг, ближе к метро и станции МЦД-1. После чего соединят обе станции крытым переходом. Выполнить все эти работы РЖД планирует в конце 2021 — начале 2022 года.
В 2023 году в составе ТПУ построят «сопутствующую инфраструктуру» — торговые центры, гостиницу, офисы, парковки. Московские власти по-прежнему планируют сделать остановку высокоскоростного «Сапсана» Москва — Санкт-Петербург на Петровско-Разумовской — после завершения транспортной части проекта.
Запуск МЦД-3 Зеленоград — Раменское — железнодорожной линии, соединяющей Ленинградское и Казанское направления — запланирован в 2022 году.