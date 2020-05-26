Это одноимённая станция Савёловского железнодорожного направления, то есть МЦД-1. На её базе сделают транспортно-пересадочный узел (ТПУ) — закрытую пересадку со станций Ленинградского и Савёловского направления на метро и между МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-3 Зеленоград — Раменское.

Новую станцию МЦД-1 Петровско-Разумовскую построят между Тимирязевской и Окружной на пересечении с Октябрьской железной дорогой. Сейчас идут подготовительные работы, сообщает МЖД. Новая станция на первом этапе будет состоять из одной платформы и моста для пересадки на одноимённую станцию метро «салатовой» и «серой» ветки. Подъемы и спуски моста оборудуют эскалаторами и лифтами.