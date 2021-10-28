Электрички до вокзала оставлены по просьбе пассажиров, сообщает департамент транспорта. Схему движения поездов дептранс разработал вместе с РЖД. Какие станции считаются дальним пригородом на будущем МЦД, и как часто будут чередоваться поезда до вокзалов и сквозные, не уточняется. На вопрос «Зеленоград.ру», будут ли ходить до Ленинградского вокзала существующие «Ласточки-экспрессы», источник в дептрансе ответил, что пока речь об обычных электричках, не экспрессах. И пояснил, что график примерно такой: «Один поезд едет по диаметру, второй — до вокзала, потом опять диаметральный, за ним — радиальный до вокзала».

Соответственно, на другой половине диаметра — Казанском направлении — та же схема. Электрички поочередно будут ходить то на Казанский вокзал, то в Зеленоград. По словам Ликсутова, средний интервал движения поездов составит пять минут (сколько максимум придется ждать поезд вне часа пик, неизвестно). МЦД-3 планируется запустить в 2023 году.

Запуск поездов МЦД подразумевает не только движение по двум пригородным направлениям, но и оплату проезда по карте «Тройка» и более низким ценам по сравнению с нынешними тарифами.