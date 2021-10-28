Разработана комбинированная схема движения электричек будущего третьего диаметра — Ленинградского-Казанского. Решено сохранить привычные электрички до вокзалов, они пойдут из дальнего пригорода. Обычные маршруты будут чередоваться со сквозными, которые едут по обоим пригородным направлениям. Сквозные на вокзал не едут, из Зеленограда такие поезда после Рижской пойдут на Казанское направление.
Электрички до вокзала оставлены по просьбе пассажиров, сообщает департамент транспорта. Схему движения поездов дептранс разработал вместе с РЖД. Какие станции считаются дальним пригородом на будущем МЦД, и как часто будут чередоваться поезда до вокзалов и сквозные, не уточняется. На вопрос «Зеленоград.ру», будут ли ходить до Ленинградского вокзала существующие «Ласточки-экспрессы», источник в дептрансе ответил, что пока речь об обычных электричках, не экспрессах. И пояснил, что график примерно такой: «Один поезд едет по диаметру, второй — до вокзала, потом опять диаметральный, за ним — радиальный до вокзала».
Соответственно, на другой половине диаметра — Казанском направлении — та же схема. Электрички поочередно будут ходить то на Казанский вокзал, то в Зеленоград. По словам Ликсутова, средний интервал движения поездов составит пять минут (сколько максимум придется ждать поезд вне часа пик, неизвестно). МЦД-3 планируется запустить в 2023 году.
Запуск поездов МЦД подразумевает не только движение по двум пригородным направлениям, но и оплату проезда по карте «Тройка» и более низким ценам по сравнению с нынешними тарифами.