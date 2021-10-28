1
Некоторые поезда МЦД-3 будут по-прежнему ходить до Ленинградского вокзала 28.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Разработана комбинированная схема движения электричек будущего третьего диаметра — Ленинградского-Казанского. Решено сохранить привычные электрички до вокзалов, они пойдут из дальнего пригорода. Обычные маршруты будут чередоваться со сквозными, которые едут по обоим пригородным направлениям. Сквозные на вокзал не едут, из Зеленограда такие поезда после Рижской пойдут на Казанское направление.

Электрички до вокзала оставлены по просьбе пассажиров, сообщает департамент транспорта. Схему движения поездов дептранс разработал вместе с РЖД. Какие станции считаются дальним пригородом на будущем МЦД, и как часто будут чередоваться поезда до вокзалов и сквозные, не уточняется. На вопрос «Зеленоград.ру», будут ли ходить до Ленинградского вокзала существующие «Ласточки-экспрессы», источник в дептрансе ответил, что пока речь об обычных электричках, не экспрессах. И пояснил, что график примерно такой: «Один поезд едет по диаметру, второй — до вокзала, потом опять диаметральный, за ним — радиальный до вокзала».

Соответственно, на другой половине диаметра — Казанском направлении — та же схема. Электрички поочередно будут ходить то на Казанский вокзал, то в Зеленоград. По словам Ликсутова, средний интервал движения поездов составит пять минут (сколько максимум придется ждать поезд вне часа пик, неизвестно). МЦД-3 планируется запустить в 2023 году.

Запуск поездов МЦД подразумевает не только движение по двум пригородным направлениям, но и оплату проезда по карте «Тройка» и более низким ценам по сравнению с нынешними тарифами.

Читайте также
Иволга 3.0. Что внутри электричек, которые (скорее всего) запустят на МЦД из Зеленограда
Докуда вам удобно ехать?
До Ленинградского вокзала
До промежуточной станции
Когда как
Проголосовали 23 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, мцд, ленинградский вокзал
Реклама
Реклама
Обсуждение
Ирина Горячева
3 часа назад
Приоритет должен быть на Ленинградский вокзал и обязательно сохранить ласточки-экспрессы на Ленинградский вокзал!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Жителей семи зеленоградских пятиэтажек переселят в конце следующего года. Сейчас для них строят дома в 9-м и 19-м микрорайонах Новости
«Мозги» для «Бурана». Как зеленоградские микроэлектронщики участвовали в самой масштабной советской космической программе Истории
Редкие уникальные ароматы — огромный выбор и удобный заказ в Зеленограде от Perfum Cafe Партнерский материал
Иволга 3.0. Что внутри электричек, которые (скорее всего) запустят на МЦД из Зеленограда Истории
«Жилищник» начнет делать поверку счетчиков воды в следующем году Новости
Бесплатный сервис «Вывоз ненужных вещей» запустила мэрия Новости
Главные вопросы о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября: как работают медицина, транспорт, магазины, госуслуги и другие организации Гид
Будут ли расширять выезды на Солнечную аллею из 9 микрорайона из-за строительства новых домов? Ответы
Коворкинги в Зеленограде — обзор Гид
Новый ангиограф появится в зеленоградской больнице Новости
Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Пелагее Федяниной Новости
Изменился проход на временный мост в Крюково — теперь надо идти через Ждуна Новости
Экология М-11. Как дорогу чистят от снега и льда Партнерский материал
Салон верхней одежды «Европрестиж» вновь открылся в корпусе 1456 Реклама
На Пятницком шоссе построят новую развязку для будущего ЖК возле Юрлово Новости
На участке Ленинградки от МКАД до Шереметьевского шоссе повысят разрешённую скорость Новости
Десятки машин разбились на эстакадах вечером из-за гололёда. Коммунальщики заявили, что готовы обработать дороги, но было поздно Новости
Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа Новости
Новый технопарк на 2500 рабочих мест начали строить в промзоне Алабушево Истории
Где в Зеленограде можно заказать доставку продуктов на дом. Подробный справочник: магазины, минимальный заказ, стоимость и сроки доставки Гид
Пешеходный мост в Крюково превратился в опасный каток Новости
Супермаркет «Лента» открылся в 10-м микрорайоне. Раньше в этом помещении был магазин «Билла» Новости
Магазин велосети 4sport на Центральном проспекте закрывается Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру