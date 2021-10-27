В десятивагонную «Ласточку» помещается 2500 пассажиров, в сдвоенную — 1250. На МЦД могут выпустить два типа нового поезда «Иволга»: с двумя и тремя дверями в вагоне. Они отличаются также количеством сидячих и стоячих мест:

в двухдверном сидячих мест должно быть не менее 718. Общая расчетная вместимость — не меньше 2400 пассажиров («при плотности стоящих пассажиров 4,5 человека на 1 квадратный метр»). А максимальная (семь человек на кв.м) — 3380 пассажиров.

в трехдверной «Иволге» 646 сидячих мест, расчетная вместимость — 2508, максимальная — 3562.

То есть, число сидячих мест продолжает уменьшаться. Сравним с «Ласточками»: сидячих мест в «экспрессах» — 772, в «комфортах» — 832. А в обычных электричках ЭТ2М, которых скоро совсем не останется на Ленинградском направлении, — 1268 сидячих мест.

В новой «Иволге» сиденья расположены друг напротив друга. А пассажирам это не нравится, как показал опыт «Ласточки». Впрочем, компоновку кресел в вагонах производитель может менять. Между креслами — столики, под ними есть крючки для сумок. Правда, если повесить туда рюкзак, останется мало места для ног — это заметно в видеопрезентациях поезда, например, здесь.