Иволга 3.0. Что внутри электричек, которые (скорее всего) запустят на МЦД из Зеленограда 27.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Электропоезда «Иволга» уже ходят на линиях МЦД-1 и 2, а в этом году представлена новая модификация — «Иволга 3.0». С большой вероятностью такие поезда частично или полностью заменят «Ласточки» на Ленинградском направлении с запуском МЦД-3 из Зеленограда. В таких электричках удобные кресла, много разъемов USB и Tуре-C между сиденьями, туалеты и прочие удобства. Но сидячих мест становится всё меньше. Рассказываем подробно, на чём предстоит ездить зеленоградцам.

«Иволга» третьей серии официально называется ЭГЭ2Т, что означает «электропоезд городской экспресс 2-й тип Тверской». «Трансмашхолдинг» представил свою разработку этим летом в рамках Московского урбанистического форума. В составе 11 вагонов. Это основная составность, её можно комбинировать — от 4-х до 12-ти вагонов. Сейчас на действующих МЦД ездят семивагонные «Иволги». А в «Ласточках» — десять вагонов.

В десятивагонную «Ласточку» помещается 2500 пассажиров, в сдвоенную — 1250. На МЦД могут выпустить два типа нового поезда «Иволга»: с двумя и тремя дверями в вагоне. Они отличаются также количеством сидячих и стоячих мест:

  • в двухдверном сидячих мест должно быть не менее 718. Общая расчетная вместимость — не меньше 2400 пассажиров («при плотности стоящих пассажиров 4,5 человека на 1 квадратный метр»). А максимальная (семь человек на кв.м) — 3380 пассажиров.
  • в трехдверной «Иволге» 646 сидячих мест, расчетная вместимость — 2508, максимальная — 3562.

То есть, число сидячих мест продолжает уменьшаться. Сравним с «Ласточками»: сидячих мест в «экспрессах» — 772, в «комфортах» — 832. А в обычных электричках ЭТ2М, которых скоро совсем не останется на Ленинградском направлении, — 1268 сидячих мест.

В новой «Иволге» сиденья расположены друг напротив друга. А пассажирам это не нравится, как показал опыт «Ласточки». Впрочем, компоновку кресел в вагонах производитель может менять. Между креслами — столики, под ними есть крючки для сумок. Правда, если повесить туда рюкзак, останется мало места для ног — это заметно в видеопрезентациях поезда, например, здесь.

В поезде нет тамбуров, проход через состав сквозной. Кресла — с изгибами для поддержки спины, подголовниками и откидывающимися подлокотниками. Подголовники ярко-желтого цвета, обиты кожзамом. Под подлокотниками находятся зарядки USB и Tуре-C. Розетки 220В находятся в начале вагона. В кондиционеры встроены ультрафиолетовые лампы, обеззараживающие воздух. Ширина двери вагона — 1400 мм. Есть горизонтальные и вертикальные поручни с теплым покрытием. В головном вагоне поезда предусмотрено место для велосипедов или подзарядки электросамокатов, а также для вендинговых аппаратов и кофемашины.

Максимальная скорость движения поезда — 160 км/ч с ускорением до 1 м/сек. Разработчики обещают плавный ход, низкий уровень шума, быстрый разгон и торможение. Остальные изменения касаются внешнего и внутреннего оформления поезда и технических параметров. Пока представлена базовая модель новой «Иволги», её сертификация завершится до весны 2022 года. Это значит, что поезд могут запустить в серийное производство и эксплуатацию в следующем году.

«Иволги 3.0» предназначены для перевозки пассажиров на МЦД-3 Зеленоград—Раменское, «который числится в градостроительном плане», сообщает издание РЖД «Гудок». Это подтверждает и генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. «Если мы выиграем соответствующий конкурс — будем обеспечивать подвижным составом МЦД-3. Мы уже сделали опытный образец нового электропоезда «Иволга 3.0» и отправили его на испытания. В самом начале следующего года планируем получить сертификат и будем полностью готовы к поставкам «Иволги"для МЦД-3» , — сказал Липа в интервью газете «Коммерсант».

Речь идёт о конкурсе на закупку 95-ти 11-вагонных поездов с контрактом жизненного цикла — поставщик будет полностью их обслуживать в течение 40 лет (это срок эксплуатации). Заказчик закупки — Центральная пригородная пассажирская компания (МЦД — это транспортный сервис, реализуемый ЦППК по заказу правительства Москвы), являющаяся перевозчиком на всех московских пригородных направлениях, кроме Ленинградского, и оператором двух действующих МЦД.

Будет ли ЦППК оператором третьего диаметра на Ленинградском направлении, пока неизвестно. Требования к закупаемым составами соответствуют параметрам «Иволги 3.0». На вопрос «Зеленоград.ру» о запуске «Иволг» на Ленинградское направление в ЦППК прямо не ответили. Но отметили, что поезда нужны «для обновления подвижного состава в условиях планируемого увеличения транспортной работы в 2023—2024 годах».

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Метки:
электричка, общественный транспорт, мцд, что внутри, поезд "иволга"
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