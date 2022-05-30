Новый поезд «Иволга», который будет курсировать на зеленоградской линии МЦД, прошел заводскую приёмку и готов к производству. Для этого пришлось решать проблемы с импортозамещением 30.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Новый электропоезд «Иволга 3.0», который с большой вероятностью частично или полностью заменит «Ласточки» на Ленинградском направлении с запуском МЦД, успешно прошел заводскую приёмку. Комиссия разрешила производство для МЦД установочной партии — 35 одиннадцативагонных составов. Для этого пришлось искать замены импортным комплектующим. По описанию поезд удобный, но число сидячих мест ещё меньше, чем в «Ласточках».

Восемь основных фактов о новом поезде

  • поезд Иволга 3.0 (ЭГЭ2Тв) производят на Тверском вагоностроительном заводе, который входит в АО «Трансмашхолдинг»
  • в поезде может быть от 4 до 12 вагонов, технические решение обеспечивают плавный ход и низкий уровень шума
  • скорость движения — до 160 км/ч
  • в поезде нет тамбуров, проход через состав сквозной
  • кресла — с изгибами для поддержки спины, подголовниками и откидными подлокотниками. Подголовники ярко-желтого цвета, обиты кожзамом
  • в каждом кресельном блоке установлены USB-зарядки Type-A и Type-C. Судя по представленным заводом фотографиям, в вагонах есть и беспроводные зарядки. Сделаны горизонтальные и вертикальные поручни
  • в первом вагоне можно установить станцию для подзарядки электросамокатов и устроить места для велосипедов (будет все это в итоге в поездах или нет, пока неизвестно, — но конструктивно такая возможность предусмотрена)
  • сидячих мест в нынешней концепции «Иволги» меньше, чем в курсирующих на Ленинградском направлении «Ласточках». На МЦД могут выпустить два типа нового поезда — с двумя и тремя дверями в вагоне (но с тремя еще надо собрать и сертифицировать). Это 718 и 646 сидений соответственно. В «Ласточках-комфортах» 832 кресла, в экспрессах — 772. В старых электричках ЭТ2М, которых почти не осталось, — 1268 сидячих мест.

Читайте также
Иволга 3.0. Что внутри электричек, которые (скорее всего) запустят на МЦД из Зеленограда
Проблемы производства

Это «первый электропоезд с конструкционной скоростью 160, который полностью спроектирован и изготовлен в России», отмечается в сообщении «Трансмашхолдинга». Концепт новой «Иволги» был представлен прошлой осенью, но в этом году пришлось решать проблемы с импортозамещением.

В первых моделях «Иволг» (они ходят на действующих МЦД) — более 180 позиций иностранных комплектующих. В новой версии будут производить отечественные редукторы, тормозные системы, силовые преобразователи. В частности, немецкие тормоза и пневморессоры заменят на продукцию российского АО «Транспневматика». Подшипники сцепного устройства заменят на белорусские, сообщил начальник департамента технической политики РЖД Владимир Андреев на профильном круглом столе в РУТ (МИИТ). Кроме того, «Трансмашхолдинг» планирует выпускать новые поезда не из коррозионностойкой стали, а из российской углеродистой конструкционной.

МЦД-3 в Зеленограде обещают запустить, по последним данным, в 2023 году.

Читайте также
Строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга отложили: нет денег и поездов. Но дополнительные пути до Зеленограда должны достроить. Это улучшит расписание электричек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, мцд, поезд "иволга"
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новый поезд «Иволга», который будет курсировать на зеленоградской линии МЦД, прошел заводскую приёмку и готов к производству. Для этого пришлось решать проблемы с импортозамещением Истории
Пять ранее закрытых магазинов одежды вернулись в «Зеленопарк» Новости
Всероссийская премьера фильма Алексея Чадова «Своя война: Шторм в пустыне». 1 июня в кинотеатре «Синема Парк Зеленопарк» Афиша
Началась подготовка к строительству дороги между Путилково и Пятницким шоссе. Для жителей Зеленограда ситуация может ухудшиться. Истории
Новая парикмахерская Beuty studio — открылась в 5 микрорайоне Новости
Новая библиотека открылась в Крюково — маленькая, но хорошенькая. Вот её очень подробный обзор Истории
Фестиваль «Детство!» — 4 июня в Андреевке. Подробная программа Афиша
Пожарные провели высотные учения — в 25-этажном доме Истории
«Зеленопарк» спросил наших читателей, что сделать на уличной развлекательной площадке. И вот что они ответили Истории
Школа «Фуэте» проводит набор в 1 предпрофессиональные классы — просмотр кандидатов 30 мая Реклама
Почтовое отделение в 4 микрорайоне открылось после капитального ремонта Новости
Фирменный магазин «Дмитрогорский продукт» приглашает на работу продавца-кассира — зарплата от 55 тысяч Реклама
«Жилищник» самовольно «продлил» срок отключения горячей воды Истории
На станции Крюково затопило проход к мосту. Похоже, никто не подумал, что может пойти дождь Новости
Детская гаражная распродажа — 1 июня на парковке у ресторана «Никольский» Афиша
Единый тест на грипп и ковид разработала зеленоградская компания. После запуска производства его начнут делать на площадке «Алабушево» ОЭЗ Хайтек
Новый магазин «Клякса» в 4-м микрорайоне. Большой и яркий выбор качественных канцелярских товаров — и не только, доступные цены Реклама
«Никор» приглашает отпраздновать своё 30-летие — 1 июня в салоне красоты на Панфиловском проспекте Реклама
Зеленоградский роддом больше не будут полностью закрывать на мойку Новости
В парке «Ровесник» выкосили луговые травы. Похоже, это прямое нарушение правил Истории
Продуктовая ярмарка снова открылась в 3-м микрорайоне. На некоторые товары цены ниже, чем в «Пятёрочке» Истории
Первый Аэрофестиваль этого лета — от студии растяжки Stretch&Go Афиша
Определены лучшие компании и люди города в Народной премии «Зеленоград.ру». Публикуем список победителей во всех номинациях Новости
Зеленоградский школьник Андрей Бритвин стал победителем московских конференций для инженеров и изобретателей. Он разработал «умную» систему автополива Хайтек
© 1997–2022 Зеленоград.ру