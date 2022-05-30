Новый электропоезд «Иволга 3.0», который с большой вероятностью частично или полностью заменит «Ласточки» на Ленинградском направлении с запуском МЦД, успешно прошел заводскую приёмку. Комиссия разрешила производство для МЦД установочной партии — 35 одиннадцативагонных составов. Для этого пришлось искать замены импортным комплектующим. По описанию поезд удобный, но число сидячих мест ещё меньше, чем в «Ласточках».
- поезд Иволга 3.0 (ЭГЭ2Тв) производят на Тверском вагоностроительном заводе, который входит в АО «Трансмашхолдинг»
- в поезде может быть от 4 до 12 вагонов, технические решение обеспечивают плавный ход и низкий уровень шума
- скорость движения — до 160 км/ч
- в поезде нет тамбуров, проход через состав сквозной
- кресла — с изгибами для поддержки спины, подголовниками и откидными подлокотниками. Подголовники ярко-желтого цвета, обиты кожзамом
- в каждом кресельном блоке установлены USB-зарядки Type-A и Type-C. Судя по представленным заводом фотографиям, в вагонах есть и беспроводные зарядки. Сделаны горизонтальные и вертикальные поручни
- в первом вагоне можно установить станцию для подзарядки электросамокатов и устроить места для велосипедов (будет все это в итоге в поездах или нет, пока неизвестно, — но конструктивно такая возможность предусмотрена)
- сидячих мест в нынешней концепции «Иволги» меньше, чем в курсирующих на Ленинградском направлении «Ласточках». На МЦД могут выпустить два типа нового поезда — с двумя и тремя дверями в вагоне (но с тремя еще надо собрать и сертифицировать). Это 718 и 646 сидений соответственно. В «Ласточках-комфортах» 832 кресла, в экспрессах — 772. В старых электричках ЭТ2М, которых почти не осталось, — 1268 сидячих мест.
Это «первый электропоезд с конструкционной скоростью 160, который полностью спроектирован и изготовлен в России», отмечается в сообщении «Трансмашхолдинга». Концепт новой «Иволги» был представлен прошлой осенью, но в этом году пришлось решать проблемы с импортозамещением.
В первых моделях «Иволг» (они ходят на действующих МЦД) — более 180 позиций иностранных комплектующих. В новой версии будут производить отечественные редукторы, тормозные системы, силовые преобразователи. В частности, немецкие тормоза и пневморессоры заменят на продукцию российского АО «Транспневматика». Подшипники сцепного устройства заменят на белорусские, сообщил начальник департамента технической политики РЖД Владимир Андреев на профильном круглом столе в РУТ (МИИТ). Кроме того, «Трансмашхолдинг» планирует выпускать новые поезда не из коррозионностойкой стали, а из российской углеродистой конструкционной.
МЦД-3 в Зеленограде обещают запустить, по последним данным, в 2023 году.