Проблемы производства

Это «первый электропоезд с конструкционной скоростью 160, который полностью спроектирован и изготовлен в России», отмечается в сообщении «Трансмашхолдинга». Концепт новой «Иволги» был представлен прошлой осенью, но в этом году пришлось решать проблемы с импортозамещением.

В первых моделях «Иволг» (они ходят на действующих МЦД) — более 180 позиций иностранных комплектующих. В новой версии будут производить отечественные редукторы, тормозные системы, силовые преобразователи. В частности, немецкие тормоза и пневморессоры заменят на продукцию российского АО «Транспневматика». Подшипники сцепного устройства заменят на белорусские, сообщил начальник департамента технической политики РЖД Владимир Андреев на профильном круглом столе в РУТ (МИИТ). Кроме того, «Трансмашхолдинг» планирует выпускать новые поезда не из коррозионностойкой стали, а из российской углеродистой конструкционной.

МЦД-3 в Зеленограде обещают запустить, по последним данным, в 2023 году.