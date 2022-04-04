Нет денег. Об отказе финансирования проекта ВСМ из фонда национального благосостояния (ФНБ) пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. Еще в прошлом году проект был в силе «хотя бы на бумаге», на него было зарезервировано почти 500 миллиардов рублей в ФНБ, но сейчас планы фондирования сняты.

Нет поездов. Еще одно препятствие к строительству ВСМ — решение концерна Siemens приостановить контракт с РЖД на покупку новых электропоездов «Сапсан». Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых «Сапсанов» на общую сумму 1,1 миллиарда евро, уточняет РИА Новости. По ВСМ планировали запустить высокоскоростные «Сапсаны» нового типа с проектной скоростью до 400 км/ч.

Что планировали. Предполагалось построить магистраль к 2027 году, она должна была сократить время в пути между двумя городами до 2,5 часов. ВСМ, по проекту, должна была пойти по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая стоимость проекта оценивалась в 1,4-1,7 трлн рублей.

Что в Зеленограде. На станции Крюково со стороны «нового» города в районе железнодорожного депо, напротив корпуса 1824, планировали построить платформу и пассажирский терминал для остановки поездов ВСМ. Причем с длинной платформой для сдвоенных «Сапсанов». Эта остановка есть в проекте реконструкции Крюково.