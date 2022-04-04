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Строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга отложили: нет денег и поездов. Но дополнительные пути до Зеленограда должны достроить. Это улучшит расписание электричек 04.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Высокоскоростная магистраль Москва—Петербург (ВСМ), проходящая через Крюково, стала финансово неактуальной. Причина — подорожание импорта, снижение платежеспособного спроса и ухудшения прогнозов по перевозкам. Однако строительство дополнительных скоростных путей от Москвы до Алабушево, которые шли в увязке с ВСМ, не отменяют — они идут в отдельном проекте. Рассказываем подробности остановки этой грандиозной стройки.

Нет денег. Об отказе финансирования проекта ВСМ из фонда национального благосостояния (ФНБ) пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. Еще в прошлом году проект был в силе «хотя бы на бумаге», на него было зарезервировано почти 500 миллиардов рублей в ФНБ, но сейчас планы фондирования сняты.

Нет поездов. Еще одно препятствие к строительству ВСМ — решение концерна Siemens приостановить контракт с РЖД на покупку новых электропоездов «Сапсан». Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых «Сапсанов» на общую сумму 1,1 миллиарда евро, уточняет РИА Новости. По ВСМ планировали запустить высокоскоростные «Сапсаны» нового типа с проектной скоростью до 400 км/ч.

Что планировали. Предполагалось построить магистраль к 2027 году, она должна была сократить время в пути между двумя городами до 2,5 часов. ВСМ, по проекту, должна была пойти по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая стоимость проекта оценивалась в 1,4-1,7 трлн рублей.

Что в Зеленограде. На станции Крюково со стороны «нового» города в районе железнодорожного депо, напротив корпуса 1824, планировали построить платформу и пассажирский терминал для остановки поездов ВСМ. Причем с длинной платформой для сдвоенных «Сапсанов». Эта остановка есть в проекте реконструкции Крюково.

Увязка ВСМ и МЦД — больше возможностей для электричек

В 2020 году Москва и РЖД договорились об увязке между собой проектов ВСМ Москва—Петербург и МЦД-3. «Интеграция этих проектов приведет к созданию первоклассных транспортных хабов, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростную железнодорожную магистраль», сообщала мэрия.

Затем выяснилось, что это касается только московского участка ВСМ — от Москвы до Алабушево — и питерского, так называемых вводов или входов (выходов) в города. В итоге деньги на строительство 5 и 6 дополнительных путей Москва—Алабушево выделяются под специализированное пассажирское сообщение. Специализированное означает скоростное — это будущие пути для существующих «Сапсанов», других поездов дальнего следования и пригородных экспрессов. И лишь в отдаленной перспективе — для поездов ВСМ.

Существующие пути, по планам, освобождаются для пригородных электричек и грузового движения. Проект подразумевает прокладку путей, снос и строительство зданий, строительство нескольких железнодорожных путепроводов, насыпей, пешеходных переходов через железную дорогу, вынос и строительство коммуникаций.

Станцию Крюково реконструируют по проекту Московских центральных диаметров. Запуск МЦД-3 Зеленоград — Раменское по-прежнему планируется в 2023—2024 годах.

Отмена строительства ВСМ для пригородного сообщения на участке Москва — Крюково пока ничего не меняет. Здесь по-прежнему интенсивное движение, приоритет в движении отдается поездам дальнего следования и в первую очередь скоростным «Сапсанам» (а на их долю приходится больше половины пассажиропотока от Москвы до Петербурга). Если «Сапсанов» в перспективе станет меньше, электрички от этого только выиграют с точки зрения пропускной способности дороги.

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Что касается участка дальше Алабушево, в сторону Твери, — здесь строительство московского «ввода» ничего не меняет. Электрички и поезда дальнего следования идут по двум путям, простои и пропуски скоростных поездов неизбежны. Строительство путей ВСМ — к 2025 году от Алабушево до Твери, а к 2027-му от Твери до Обухово, как ранее планировалось, — как раз улучшило бы ситуацию.

В конце прошлого года в правительстве обсудили целесообразность строительства всей магистрали. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство магистрали не отменяется, но будет поэтапным, потому что не хватает денег. И отметил, что участки Москва—Алабушево и Петербург—Обухово актуальны — «их надо делать независимо ни от чего, они работают например, на пригородное железнодорожное сообщение». Строительство всей остальной трассы — основного хода ВСМ — пока под вопросом. «Соединять дальше будем, если будут возможности финансовые, воля и политическое решение», пояснил вице-премьер.

21 марта мэр Сергей Собянин заверил, что Москва не останавливает строительство метро, дорог и МЦД, и все эти программы будут выполнены.

Задел по ВСМ

АО «Скоростные магистрали» (дочерняя компания ОАО «РЖД», отвечающая за создание высокоскоростных магистралей) объявило закупку по оформлению прав на земельные участки и объекты недвижимости для строительства ВСМ Москва — Петербург. Это касается участков от Алабушево до Высоково и от Высоково до Новой Твери (Высоково и Новая Тверь — перспективные станции ВСМ). Это подготовительная оформительская работа, нужная для будущего строительства: перевод земельных участков из одной категории в другую, переговоры с собственниками участков и зданий, «разработка проектов освоения лесов» (леса вырубают для железнодорожного строительства) и т. п. То есть, подготовка к проектированию высокоскоростной магистрали продолжается. На эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей.

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Метки:
электричка, мцд, всм
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Обсуждение
Roman Turaev
4 часа назад
А как же импортозамещение? Эти "Сапсаны" и "Ласточки" тоже, по факту Сименсы поломаются скоро, запчастей то к ним не продадут. Зачем они вообще нужны были? Надо было свои поезда лучше развивать. Есть же и российские разработки которые 200 км/час развивают.
Бог с ней с этой ВСМ, главное чтоб на достройку станции Крюково и на доп пути до Москвы денег хватило.
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