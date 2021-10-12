От Москвы до Алабушево трасса ВСМ будет проложена в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги — то есть, почти параллельно существующим путям. Магистраль делят на три крупных участка. Вход в Москву (Крюково-Москва), вход в Санкт-Петербург (Обухово-Санкт-Петербург) и основная трасса — Крюково-Обухово, которая пройдет через Тверь и Великий Новгород.

Первый уже строят: ведутся подготовительные работы, готовится снос сооружений для прокладки путей (в Зеленограде — со стороны нового города. Это и будет вход в Москву — первый участок ВСМ. Он увязан со строительством МЦД Зеленоград—Раменское. По двум дополнительным путям, которые проложат от Москвы до Алабушево, со временем пойдут поезда ВСМ. В Крюково со стороны Новокрюковской улицы будет остановка высокоскоростных поездов — посадка и высадка пассажиров (станцией её не называют по технологическим причинам).