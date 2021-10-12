Новые железнодорожные станции построят в Клину и Твери для скоростной магистрали Москва — Петербург. После этого в Клину может появиться аэропорт 12.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Правительство утвердило схему прохождения высокоскоростной магистрали (ВСМ) со строительством восьми новых станций, в том числе Новая Тверь в Тверской области и Высоково в Клинском районе. Два года назад Минобороны предлагало построить рядом с Клином аэропорт для лоукостеров на базе существующего военного аэродрома и связать его с ВСМ.

Трасса будущей ВСМ внесена в схему территориального планирования федерального транспорта распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Это значит, что она согласована со всеми причастными регионами и ведомствами. Однако история с аэропортом возле Клина пока развития не получила (во всяком случае, публичного). Оба объекта — военный аэродром и планируемая станция ВСМ севернее города Высоковска — находятся недалеко друг от друга.

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От Москвы до Алабушево трасса ВСМ будет проложена в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги — то есть, почти параллельно существующим путям. Магистраль делят на три крупных участка. Вход в Москву (Крюково-Москва), вход в Санкт-Петербург (Обухово-Санкт-Петербург) и основная трасса — Крюково-Обухово, которая пройдет через Тверь и Великий Новгород.

Первый уже строят: ведутся подготовительные работы, готовится снос сооружений для прокладки путей (в Зеленограде — со стороны нового города. Это и будет вход в Москву — первый участок ВСМ. Он увязан со строительством МЦД Зеленоград—Раменское. По двум дополнительным путям, которые проложат от Москвы до Алабушево, со временем пойдут поезда ВСМ. В Крюково со стороны Новокрюковской улицы будет остановка высокоскоростных поездов — посадка и высадка пассажиров (станцией её не называют по технологическим причинам).

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Начальная/конечная станция ВСМ будет расположена рядом с Ленинградским вокзалом, между ним и станцией Каланчевская, где строят большой транспортно-пересадочный узел. На московском участке магистрали будет четыре остановки — Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково (Зеленоград).

«Входы в Москву и Петербург мы должны закончить и ввести в эксплуатацию в 2024 году, до Твери дойти — в 2025-м», заявил в июле на парламентских слушаниях заместитель гендиректора РЖД, генеральный директор АО «Скоростные магистрали» Олег Тони. Однако пока речь идет о строительстве «дополнительных V и VI путей на участке Москва — Алабушево под специализированное пассажирское сообщение». То есть, на новые пути сначала запустят курсирующие поезда дальнего следования и прежде всего скоростные «Сапсаны», а потом уже поезда ВСМ. В рамках этого проекта сейчас выполняются проектно-изыскательские работы, в том числе делают имущественно-правовую инвентаризацию «предполагаемой зоны размещения объектов инфраструктуры», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе РЖД. Окончательно границы магистрали, места строительства путей, платформ и станций определят не раньше 2022 года.

Планируемый срок строительства и запуска всей ВСМ на федеральной транспортной схеме территориального планирования (вместе с прокладкой путей и строительством/реконструкцией станций) — 2030 год. Еще шесть будущих станций ВСМ — Жаровская в Ленинградской области, Великий Новгород и Окуловка в Новгородской области, Выползово, Садва и Логовежь в Тверской области.

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Метки:
железнодорожные перевозки, всм, клин, тверь, аэропорт в клину
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