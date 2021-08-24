«МЦД — новый вид городского транспорта. Это целая сеть связанных железнодорожных маршрутов, которые, по сути, образуют линии наземного метро» , — пишет столичный Стройкомплекс. А портал правительства Москвы прямо говорит — это новое метро. На опубликованной «эксклюзивной карте метро 2027 года» обозначены пересадки с МЦД на метро и МЦК — уже существующие или будущие.

Для МЦД-3 пересадки на метро, МЦК и другие линии МЦД будут (или уже есть) на станциях Ховрино, Лихоборы, Петровско-Разумовская, Останкино (метро «Фонвизинская»), Рижская, Митьково (метро «Сокольники»), Электрозаводская, Авиамоторная, Андроновка, Чухлинка, Вешняки (метро «Рязанский проспект»), Выхино, Косино (метро «Лермонтовский проспект»). На бывшую Ржевскую Курско-Рижского направления с Рижской Ленинградского направления можно перейти и сейчас — только идти далеко и неудобно.

Когда запустят МЦД «Зеленоград — Раменское» запустят, электрички МЦД после Рижской будут поворачивать на Казанское направление, то есть на Ленинградский вокзал они не поедут. Следующая после Рижской станция на карте — будущая Митьково. С неё сделают переход на станцию метро «Сокольники» — вероятно, по улице.

На карте Стройкомплекса нет нескольких ранее планировавшихся станций МЦД-3. Например, это Новые Химки или Химки-2, Калибровская, Николаевка. Впрочем, судя по старым названиям действующих станций на карте, официальный сайт МЦД заброшен.