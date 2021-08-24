Станция «Зеленоград» появилась на перспективной схеме московского метро 24.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Мэрия опубликовала карту развития метрополитена до 2027 года - туда включена и строящаяся от Зеленограда линия МЦД. Таким образом вопрос с метро в Зеленоград можно считать закрытым - его роль, теперь официально, будет выполнять МЦД.

«МЦД — новый вид городского транспорта. Это целая сеть связанных железнодорожных маршрутов, которые, по сути, образуют линии наземного метро» , — пишет столичный Стройкомплекс. А портал правительства Москвы прямо говорит — это новое метро. На опубликованной «эксклюзивной карте метро 2027 года» обозначены пересадки с МЦД на метро и МЦК — уже существующие или будущие.

Для МЦД-3 пересадки на метро, МЦК и другие линии МЦД будут (или уже есть) на станциях Ховрино, Лихоборы, Петровско-Разумовская, Останкино (метро «Фонвизинская»), Рижская, Митьково (метро «Сокольники»), Электрозаводская, Авиамоторная, Андроновка, Чухлинка, Вешняки (метро «Рязанский проспект»), Выхино, Косино (метро «Лермонтовский проспект»). На бывшую Ржевскую Курско-Рижского направления с Рижской Ленинградского направления можно перейти и сейчас — только идти далеко и неудобно.

Когда запустят МЦД «Зеленоград — Раменское» запустят, электрички МЦД после Рижской будут поворачивать на Казанское направление, то есть на Ленинградский вокзал они не поедут. Следующая после Рижской станция на карте — будущая Митьково. С неё сделают переход на станцию метро «Сокольники» — вероятно, по улице.

На карте Стройкомплекса нет нескольких ранее планировавшихся станций МЦД-3. Например, это Новые Химки или Химки-2, Калибровская, Николаевка. Впрочем, судя по старым названиям действующих станций на карте, официальный сайт МЦД заброшен.

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Когда запустят МЦД-3 (по планам, в 2023 году), проезд будет оплачиваться картой «Тройка», а пересадка на метро станет бесплатной. Для пассажиров из Зеленограда проезд станет дешевле, но всё равно дороже существующей стоимости поездки на метро и наземном транспорте. Станция Крюково как конечная диаметра с большой вероятностью попадет в зону «пригород». Сейчас разовый проезд на двух действующих МЦД в пригородной зоне при оплате «Тройкой» стоит 50 рублей, при бесконтактной оплате — 54 руб. (разовая поездка на метро, в автобусе и центральной зоне МЦД — 42 рубля). Безлимитный абонемент на 30 поездок на МЦД в пригородной зоне по «Тройке» стоит 2660 руб., на метро и автобусе — 2245 руб. И так далее.

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По последним заявлениям властей, третий диаметр от Зеленограда запустят в 2023 году. Пока идет масштабная реконструкция станции Крюково и перестройка других — от Алабушево до Москвы. МЦД предполагает сокращение интервалов движения электричек. «С запуском МЦД интервал движения поездов был сокращен до 5-7 минут в часы пик» , — сообщает мэрия. Правда, при этом отмены электричек и перерывы в движении на первых двух диаметрах достаточно часты, там продолжается строительство новых платформ и путей.

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На Ленинградском направлении сейчас невозможно запустить тактовое движение пригородных поездов, поскольку дорога перегружена поездами дальнего следования, а её пропускные возможности исчерпаны. Проект МЦД-3 увязали с проектом высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург. От Москвы до Алабушево проложат дополнительные пути, после чего переведут на них скоростные поезда, а для электричек МЦД оставят существующие пути. Пока дополнительные рельсы будут нужны для разгрузки дороги — разделения поездов дальнего следования и электричек. А запуск ВСМ — более долгая история.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, метрополитен, мцд, всм
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